Un buteur de 24 ans dans le viseur, une offre de City pour Kamara? Thauvin proposé en Italie, un point de chute pour Strootman… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce dimanche au menu : La rumeur Sorloth, City veut Kamara, Thauvin proposé en Italie…

Mercato OM : Une grosse offre à venir pour Kamara en provenance d’un TOP club anglais?

Décidément, Boubacar Kamara attise les convoitises avant le mercato estival 2020. Le jeune joueur de l’Olympique de Marseille serait sur les tablettes de Manchester City.

Joueur important de l’effectif d’André Villas-Boas, Boubacar Kamara ne cesse de progresser sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Cette saison encore, le minot a pris une toute nouvelle ampleur en s’imposant au milieu de terrain.

Ses récentes prestations ne sont pas passé inaperçues, notamment en Angleterre et en Italie. Ce dimanche, c’est Express Sport qui affirme que Manchester City serait prêt à formuler une offre pour Boubacar Kamara.

30 millions d’euros pour Kamara?

Le capitaine des Espoirs de l’Equipe de France devrait faire l’objet d’une offre de 28 millions de livre soit près de 30 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’Olympique de Marseille…

Le club anglais souhaiterait renforcer son milieu de terrain d’un point de vue défensif et aurait récemment observé ses performances à ce poste. Récemment, c’est Duje Caleta-Car qui a également été cité parmi les joueurs pistés par Manchester City et United.

Mercato OM : Alvaro Gonzalez veut que Maxime Lopez reste !

Maxime Lopez est annoncé avec insistance sur le départ lors du prochain mercato. Le jeune olympien intéresse notamment fortement le FC Séville. Le défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez espère que le minot marseillais va rester .

Interrogé par le quotidien espagnol Estadio Deportivo le défenseur centrale de l’Olympien de Marseille Alvaro Gonzalez a confié qu’il voulait voir Maxime Lopez resté du côté de l’OM la saison prochaine. Il a également expliqué tout le bien qu’il pensait du jeune marseillais.

Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon — GONZALEZ

« Ici, nous en avons besoin pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités. Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon. Il a 22 ans et encore beaucoup de choses à améliorer, mais il a une marge. »Alvaro Gonzalez – Source: Estadio Deportivo

Invité dans le dernier Débat Foot Marseille le journaliste de « Stat Perform », Nassim Tirreche, envoyé permanent à Marseille, a donné son sentiment sur Maxime Lopez et les rumeurs qui l’annoncent sur le départ :

« Il a une valeur marchande, et tu as des galères financières. Tu n’as pas le choix de vendre Maxime Lopez. Villas-Boas va préférer vendre Lopez plutôt que Sanson, tu dois satisfaire ton entraineur. Je ne penses pas que Villas-Boas souhaite jouer avec Lopez titulaire la saison prochaine. Si tu vends Sanson, tu vas galère à le remplacer. L’urgence c’est de vendre les joueurs qui ne te servent pas et qui ont une petite valeur marchande comme Sarr ou Germain. Il n’y a aucune raison de ne pas vendre Maxime Lopez au mercato estival, sachant que ce n’est qu’un remplaçant » Nassim Tireche— Source: Débat foot marseille

Mercato OM : Une possibilité de retour en Italie pour Strootman ?

Le football est confiné mais devra bien reprendre une fois la pandémie de Coronavirus maîtrisée. L’OM doit travailler sur la suite et n’aura pas le choix que de baisser sa masse salariale. Kevin Strootman sera une nouvelle fois sur le marché, un possible retour en Italie est (encore) évoqué…

Alors que le président Eyraud tente de faire baisser certains salaires de son effectif, un départ de Kevin Strootman serait important dans l’optique d’une baisse de la masse salariale. Déjà évoqué il y a plusieurs mois, l’AS Roma pourrait tenter de faire revenir son ancien milieu de terrain…

Un échange Strootman – Nzonzi encore évoqué…

Selon le média italien calciomercato24, l’AS Roma aurait toujours dans l’idée de proposer à l’OM un échange entre Nzonzi et Strootman. L’international Néerlandais n’est pas un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas, reste que son salaire olympien peut poser problème. Autre doute dans cette rumeur, le niveau d’un Steven Nzonzi actuellement prêté à Rennes. Le champion du monde français est âgé de 31 ans et dispose d’un salaire conséquent en Italie. Cette option ne devrait pas convenir à l’OM qui veut rajeunir son effectif et faire baisser sa masse salariale…

Mercato OM : Thauvin proposé à un top club italien ?

En juin prochain, il ne restera plus qu’une année de contrat à Florian Thauvin. Ce dernier n’a toujours pas entamé de discussion avec les dirigeants de l’OM pour une prolongation de contrat. Il aurait été proposé à un club italien selon la presse transalpine.

Florian Thauvin pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille dans un an pour zéro euro. Les dirigeants de l’OM n’ont en effet pas proposé de prolongation de contrat à l’international français. Il n’en n’ont tout simplement plus les moyens après avoir fait exploser la masse salariale du club des dernières années. Tenteront-il de le brader lors du prochain mercato pour récupérer une indemnité de transfert même dérisoire compte tenu de sa valeur réelle ?

Thauvin Pas une priorité pour la Juventus ?

Selon les informations de CalcioMercatoNews, Florian Thauvin aurait été proposé à la Juventus, en vue du prochain mercato. Le champion monde pourrait ainsi remplacer Douglas Costa. Le média italien estime la valeur de l’Olympien à 30 millions d’euros et indique que le club turinois apprécierait son profil. Il ne le considèrerait toutefois pas comme une priorité pour l’instant.

Mercato : L’OM cible un serial buteur de 24 ans ?

Même si l’OM va récupérer Kostas Mitroglou après un an et demi de prêt, le club aurait comme priorité de trouver un attaquant pour épauler Dario Benedetto. les noms de Niang et Dia ont été évoqués, un buteur norvégien serait pisté…

Selon FootMercato, une vingtaine de clubs seraient très intéressés par le profil d’Alexander Sorloth. L’OM serait dans cette liste tout comme Monaco et Lyon. Le Real Madrid, le Bayern Munich, l’AC Milan, Naples et des clubs anglais dont Chelsea seraient aussi sur le coup. Il faut dire que le buteur norvégien de 24 ans empile les buts…

alexander Sorloth, un profil à la Haaland en moins jeune ?

L’actuel meilleur buteur de Süper Lig en Turquie a inscrit 29 buts en club et sélection toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexander Sorloth est prêté par Crystal Palace mais Trabzonspor devrait l’option d’achat du joueur qui est estimée à 7M€. Le club turc espère ensuite faire une sacrée plus-value en récupérant un montant estimé entre 25 et 30M€. De quoi compliquer la tâche d’Andoni Zubizarreta.

Cet avant centre d’1m95 est solide, rapide et technique, un profil parfait dans le football moderne. Il a été recruté par Crystal Palace en 2018 pour 9M€, ce dernier a été prêté à deux reprises et vient de réaliser une énorme saison en Turquie à Trabzonspor avec 19 buts marqués et 6 passes données en 26 matches…

