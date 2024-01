Un départ au milieu ? ça s’agite pour la première recrue et le prix de Vitinha… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ounahi vers l’Arabie Saoudite ? Quid de la prolongation de Pape Gueye ?

Alors que le mercato hivernal 2024 vient d’ouvrir ses portes, l’OM va devoir être malin pour renforcer l’équipe amputée de 8 (voire 7) internationaux africains. D’autant que des départs ne sont pas exclus plus particulièrement au milieu de terrain…

Sans Valentin Rongier, blessé et qui ne reviendra pas avant le mois de février, Gennarro Gattuso a perdu une grosse option au milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia est souvent blessé, Jordan Veretout pas toujours constant quand les matches s’accumulent. Pape Gueye et Azzedine Ounahi sont partis à la CAN et du coup l’arrivée d’un milieu est annoncé. En effet, Lucien Agoumé pourrait être prêté par l’Inter Milan. Cependant, selon RMC, « Marseille a besoin de recruter cet hiver. D’autant que le club n’exclut pas non plus des départs dans l’entrejeu. »

De départ pourrait concerner un des deux milieux partis à la CAN. L’Equipe précise concernant les départs lors de ce mercato d’hiver que l’international marocain « Azzedine Ounahi a des touches en Arabie saoudite ». De plus, « l’avenir de Pape Gueye semble incertain malgré des discussions pour une hypothétique prolongation de son contrat qui se termine en juin. »

Pape Gueye n’a toujours pas prolongé avec l’OM et son contrat se termine le 30 juin prochain ❌

Il peut signer librement un pré contrat avec le club de son choix pour le 1er juillet 2024 🆓 Selon vous, doit-il prolonger ou signer ailleurs ? pic.twitter.com/gDR4pB3c2Z — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) January 1, 2024

Lucien Agoumé, première recrue du mercato olympien ?

Le mercato hivernal 2024 est ouvert depuis 2 jours. Alors que l’OM cherche un latéral gauche, la première recrue de janvier pourrait être un milieu de terrain. Pablo Longoria et son équipe auraient avancé sur le dossier d’un joueur de l’Inter…

Selon l’Equipe de ce mercredi, « Marseille travaille depuis quelques jours sur l’arrivée du milieu français de l’Inter Milan Lucien Agoumé. Les contacts se sont multipliés entre les deux parties autour d’un prêt avec option d’achat. Gennaro Gattuso a validé le profil du solide milieu de l’Inter Milan capable d’évoluer sentinelle dans un 4-3-3 ou numéro 6 d’un double pivot. »

Mais l’OM doit faire face à la concurrence du Séville FC dans ce dossier. Le joueur de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter, club avec lequel il n’a joué que 4 minutes lors de cette demi-saison. Le milieu défensif formé à Sochaux enchaine les prêts, il a joué 15 matches avec Troyes la saison dernière, 27 avec Brest la saison d’avant. Son profil pourrait permettre de pallier les nombreuses absences dans l’entrejeu cet hiver car Gueye et Ounahi sont à la CAN et Rongier est toujours blessés.

🔄 L’OM souhaite attirer Lucien Agoumé (21 ans).

Les deux parties sont en contacts pour un prêt avec option d’achat.

Le FC Séville est également sur le joueur, et a formulé une offre de prêt.

Agoumé devrait faire un choix dans les prochaines heures. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/KPA8uFowtv — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 3, 2024

L’OM veut au moins 20M€ pour Vitinha ?

Le mercato hivernal est ouvert depuis 2 jours ! Le joueur de l’Olympique de Marseille, Vitinha serait ciblés par plusieurs clubs étrangers même si aucune offre n’a été pour le moment faite…

Selon La Provence, plusieurs clubs étrangers sont venus aux nouvelles sans pour autant formuler une offre officielle pour Vitinha. L’OM ne ferme pas la porte et aurait même fixé son prix à plus de 20 millions d’euros. Cependant, l’attaquant de 23 ans ne serait pas dans l’optique d’un départ cet hiver. Ce dernier se sent bien à Marseille et veut prouver son niveau ici. A suivre…

Selon @laprovence, Vitinha souhaite rester à l’#OM. 👉Plusieurs clubs étrangers ont sondé son entourage : prises de contact, aucune proposition salariale ni offre de transfert 👉L’#OM écoutera les offres uniquement de plus de 20M€

👉Pas de recrue d’avant-centre prévue — OManiaque (@OManiaque) January 3, 2024



Avec l’arrivée de la CAN, l’Olympique de Marseille va devoir absolument se renforcer cet hiver, notamment à des postes offensifs. On a appris ce lundi via le journaliste turc Ekrem Konur que plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer l’attaquant de l’OM, Vitinha. Les noms de ces clubs n’ont pas fuité mais ils s’apprêteraient à faire une offre lors de ce mercato de janvier.

💣💥 3 Premier League and Serie A clubs are preparing to make an offer to sign Marseille’s 23-year-old Portuguese striker Vitinha in January. 🇵🇹 🔵 #OM pic.twitter.com/ueMKjKSJu2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

« Aubameyang et moi sommes prêts à jouer ensemble »

Buteur et passeur face à l’OL (3-0), Vitinha n’a pas caché son plaisir d’évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM pense pouvoir progresser aux côtés du Gabonais.

#Vitinha : « La mayonnaise à bien prise face à l’OL. On est pe à notre meilleur moment avec Aubam, on a bien joué en ensemble, cela dépendra de la tactique du coach ! » #OM #liveFCM pic.twitter.com/qoO70nB5ne — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« La mayonnaise a bien pris contre l’OL. Pierre et moi on travaille pour ça. C’est peut-être un de nos meilleurs moments. On est prêt à jouer ensemble, ça dépendra des tactiques que le coach mettra en place, a confié Vitinha. Je suis heureux de son arrivée, j’ai beaucoup à apprendre de lui, c’est un plaisir d’être à ses côtés, on s’entend bien. C’est un plaisir de jouer avec lui. Si on a à nouveau l’occasion de jouer ensemble sur le terrain, j’espère que ça fera le même résultat que contre l’OL« , a-t-il ajouté.

#Vitinha : « Je suis heureux depuis l’arrivée d’Auba. On joue au même poste, j’ai beaucoup à apprendre de lui. On s’entend bien même si on a des qualités différentes, c’est un plaisir de jouer avec lui. » #OM #liveFCM pic.twitter.com/rPqKh7V7oa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité entre eux »

Gennaro Gattuso est également revenu sur son duo d’attaque devant les journalistes: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer…«