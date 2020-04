Un international croate,un latéral gauche de Ligue 1, un cadre d’AVB pisté par Séville… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Ce dimanche au menu : un international croate, un latéral gauche de L1, Sarr pisté par le FC Séville…

Mercato OM: Un nantais comme priorité au poste de latéral gauche ?

Malgré de grosses difficultés financières et la pandémie du Coronavirus, l’OM doit penser à la suite et à une hypothétique qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, le club olympien serait intéressé par un défenseur nantais…

Selon les informations de Foot Mercato, le nantais Charles Traoré serait la priorité au poste de latéral gauche. Le joueur de 28 est titulaire chez les canaris, et a délivré une passe décisive en 20 matchs. Sous contrat jusqu’en 2023, Zubizarreta aurait coché son nom pour suppléer Jordan Amavi dans le couloir gauche.

Le directeur sportif espagnol, a ciblé deux priorités pour le mercato estival, un défenseur gauche et un joueur offensif. Andre Villas-Boas avait annoncé en conférence de presse qu’il fallait réfléchir dès maintenant aux prochaines recrues…

Préparer les saisons d’après– AVB

« La seule chose que je dois faire en étant un professionnel avec deux ans de contrat c’est de préparer les saisons d’après. C’est ça ma responsabilité avec Andoni. Il faut commencer à contacter des joueurs qui nous intéressent, commencer des négociations. Les joueurs que l’on veut garder ou pas. Ce sont des questions que l’on peut se poser maintenant grâce à la distance (en championnat) qu’on a gagné mais qu’il faut maintenir dans les trois prochains matches… »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

En quête d’un latéral gauche, l’OM mise sur le Nantais Charles Traoréhttps://t.co/idfy2J1h7J — Foot Mercato (@footmercato) April 17, 2020

Mercato OM : Villas-Boas à la lutte avec le LOSC pour une valeur sûre (et peu onéreuse) de Ligue 1 ?

En attendant une reprise hypothétique de la Ligue 1 et les conséquences financières sur l’OM de cet arrêt, le club doit préparer la saison prochaine. Le recrutement devra être peu cher et malin. Le strasbourgeois Adrien Thomasson serait ciblé…

L’OM ne devrait pas avoir de gros moyens cet été pour renforcer son équipe. Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas pourraient faire une partie de leurs emplettes en France. Selon France Football, « le milieu de Strasbourg Adrien Thomasson est suivi par plusieurs clubs français et étranges, à commencer par le LOSC et Marseille en Ligue 1. »

Thomasson, un joueur polyvalent avec plus qu’un an de contrat

Ce gaucher de 26 ans peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Le joueur a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison et n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain. Son profil est séduisant, d’autant que le montant de son transfert ne sera pas élevé. Strasbourg l’avait récupéré de Nantes en fin de contrat en 2018. Alors que le LOSC aimerait refaire un coup à la Benjamin André, l’OM et plus particulièrement son coach aiment son profil.

AVB avait d’ailleurs glissé un mot sur Thomasson lors d’une conférence de presse en janvier dernier, il évoqué le match face à Strasbourg.

J’apprécie beaucoup Thomasson — Villas-Boas

« Strasbourg s’est retrouvé dans un nouveau système, le 4-4-2 losange, il est très difficile de défendre contre ce système. Ils ont des mouvements intéressants sur les côtés, ils savent écarter sur la largeur du terrain, centrer pour Ajorque. J’apprécie beaucoup Thomasson. Cela peut être un match intéressant tactiquement. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse 27/01/2020

Mercato OM : Un milieu de l’Inter de nouveau visé (en prêt) ?

Son nom a déjà circulé du côté de l’Olympique de Marseille l’été dernier. A en croire les dernière rumeurs en provenance d’Italie, le milieu de terrain Joao Mario serait toujours dans le viseur de l’OM…

Pour palier le départ de Luiz Gustavo l’été dernier l’Olympique de Marseille a recruté Valentin Rongier. Le nom de Joao Mario milieu de terrain de l’Inter avait également circulé. Recruté pour prêt de 40M€ en 2016, ce dernier est finalement partie en prêt du côté du Lokomotiv Moscou.

UN TRANSFERT SEC INENVISAGEABLE…

Selon les informations du site italien FcInterNews, l’OM serait donc toujours intéressé par l’international portugais (46 sélections). Le club Russe n’a pas l’intention de lever son option d’achat à hauteur de 18 millions d’euros. A moins d’imaginer un prêt du joueur sous contrat avec l’Inter en 2022, Marseille n’aura bien évidemment pas les moyens de payer un tel transfert. Reste à savoir s’il s’agit d’une simple rumeur ou si l’intérêt olympien est bien réel. Mais avant de penser à recruter les dirigeants de l’OM devront d’abord réaliser plusieurs ventes pour renflouer les caisses.

Mercato OM : Discussions en cours avec un jeune ailier néerlandais ?

En juin prochain, il ne restera plus qu’une année de contrat à Florian Thauvin. Ce dernier n’a toujours pas entamé de discussion avec les dirigeants de l’OM pour une prolongation de contrat, et ces derniers penseraient à le remplacer par un jeune néerlandais…

Florian Thauvin pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille dans un an pour zéro euro. Les dirigeants de l’OM n’ont en effet pas proposé de prolongation de contrat à l’international français. Il n’en n’ont tout simplement plus les moyens après avoir fait exploser la masse salariale du club des dernières années. Et pour le remplacer, les dirigeants marseillais auraient pensé à un jeune ailier néerlandais…

Dortmund et valence à l’affut

En effet, selon le journaliste Manu Lonjon, l’OM est entré en négociations avec le club de Nijmegen pour s’attacher les services de Anthony Musaba. L’ailier de 19 ans arrive en fin de contrat en 2021 et pourrait être une alternative à un éventuel départ de Florian Thauvin. Dortmund, Stuttgart et Valence sont aussi intéressés…

Anthony Musaba ( Nijmegen),qui avait rencontré les dirigeants de Dortmund en janvier, devrait quitter son club. En plus du BVB et Stuttgart, L’OM et Valence sont entrés en négociations avec son club. pic.twitter.com/SoPTCL9wkf — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) April 15, 2020

Mercato OM : Après Lopez, le FC Séville vise un cadre de Villas Boas !

Bouna Sarr est joueur le plus utilisé cette saison par André Villas-Boas. Le coach marseillais a récemment tenu des propos très élogieux envers le latéral et milieu offensif gauche de l’OM. Il faut logiquement partie des olympiens courtisés par des clubs étrangers sur le marché des transferts.

Selon les informations les informations de France Football, le FC Séville serait l’un des prétendants sérieux. L’hebdomadaire explique que le club espagnol a même supervisé à deux reprises contre Amiens (2-2) et contre Nîmes (1-3) le joueur de l’OM. Un montant de 10 a 15 millions d’euros est également évoqué. Mais Seville n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund et Everton seraient également intéressé par Bouna Sarr.

il peut être capitaine la saison prochaine — Sarr

Récemment le coach marseillais André-Villas-Boas avait fait savoir qu’il considérait l’ancien messin comme un cadre de son effectif :

« J’étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l’autre jour, parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d’une grande franchise. Je l’apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s’entraîne bien. C’est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu’il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d’ici à la fin de la saison et qu’il peut être capitaine la saison prochaine. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Rumeur Mercato : L’OM prêt à miser sur un international croate (estimé à 10M€) ?

Malgré de grosses difficultés financières et la pandémie du Coronavirus, l’OM doit penser à la suite et à une hypothétique qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, le club olympien serait intéressé par un défenseur habitué du haut niveau…

L’OM va devoir vendre pour équilibrer ses comptes cet été. Plusieurs jeunes éléments comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car pourraient être sacrifiés en cas de belle offre. Le club olympien, déjà limité en défense centrale, pourrait tenter de recruter un autre défenseur expérimenté (Alvaro sera définitivement transféré à la fin de la saison)…

Le retour de la rumeur Vida

Selon le média turc TRT Spor, Beşiktaş veut se débarrasser des gros salaire et pousserait son défenseur Domagoj Vida vers la sortie. L’OM serait un des clubs le plus intéressé et pourrait même faire une offre. Comme concurrent, Slaven Bilic aimerait aussi faire venir son compatriote à West Bromwich (candidat à une montée en Prelmier League). Le président du Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi exigerait 10M€ pour son international croate. Domagaj Vida a marqué 4 buts en 25 matchs cette saison.

Le (très) gros bémol

L’OM doit faire baisser sa masse salariale et Vida touche le plus gros salaire de Beşiktaş , à savoir 3M€ net par an. L’OM ne peux plus proposer ce genre d’émoluments, le média TRT Spor parle d’un salaire de 6M€ (surement brut) à Marseille, soit ce que touche un Kevin Strootman. Impossible ! (sans parler d’un transfert à 15M€ pour un joueur de 30 ans, 31 le 29 avril prochain).