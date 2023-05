Un jeune du PSG ciblé, un mercato agité et ça sent bon pour Luis Suarez… Les 3 Infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : L’OM offre un contrat à un jeune du PSG, la Provence annonce un mercato agité pour cet été et Luis Suarez de plus en plus proche d’un contrat avec Alméria !

Un contrat proposé à une pépite du… PSG !

Les dirigeants de l’OM multiplient déjà les contacts en vue du prochain mercato estival. De nombreuses pistes sont visiblement explorées concernant de jeunes joueurs prometteurs.

L’Olympique de Marseille a perdu gros ce week-end en s’inclinant face à Lille (2-1). Les marseillais n »ont quasiment plus aucune chance de finir second du classement de Ligue 1 et devront ainsi disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions cet été.

Cet échec risque ainsi de peser sur le mercato estival olympien. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille multiplient d’ailleurs déjà les pistes en vue du marché des transferts. De jeunes joueurs à fort potentiel sont notamment ciblés. Après Habib Diarra, le tout jeune milieu de terrain (19 ans) du RC Strasbourg, Pablo Longoria viserait ainsi une pépite du PSG.

Selon les informations de Foot Mercato le milieu offensif du centre de formation parisien, Mahamadou Diawara (18 ans) se serait ainsi vu proposer un contrat professionnel par l’Olympique de Marseille. Une réunion s’est tenue dans la semaine entre les dirigeants olympiens et l’entourage du joueur.

Le jeune francilien pourrait en effet quitter le Paris Saint-Germain qui ne lui a proposé qu’un contrat stagiaire. Le média précise par ailleurs que Diawara a reçu plusieurs propositions de contrat professionnel en France et à l’étranger.

Nombreux changements à prévoir lors du mercato ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Lille ce week-end et a dit adieu à la seconde place du classement de Ligue 1. C’est donc Lens qui disputera directement la prochaine Ligue des champions. L’OM devra passer par des tours préliminaires. Quoi qu’il en soit, le président de l’OM compte opérer de nombreux changements dans l’effectif olympien cet été.

En s’inclinant à Lille samedi soir (2-1) , les marseillais ont perdu tout espoir de reprendre la seconde place du classement de Ligue 1 occupée par Lens. Marseille devra donc passer par des tours préliminaires pour tenter de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Concernant le prochain mercato, il faudra visiblement s’attendre à de nombreux changements cet été. En effet, comme indiqué ces dernières semaines semaines, le mercato estival de l’OM sera une nouvelle fois très agité.

Le quotidien la Provence confirme de nouveau cette tendance dans ces colonnes ce lundi. Le président de l’OM compte bien profiter du marché des transferts pour régénérer en profondeur l’effectif marseillais. Il faudra ainsi s’attendre à une dizaine d’arrivées et autant de départs

Une dizaine de recrues !

