Un journaliste italien insiste pour une vente, tension entre Eyraud et Villas-Boas et un mercato low-cost… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le rédacteur en chef d’un média insiste pour une vente, relation tendue entre Eyraud et Villas-Boas et un mercato a base de prêt… Les 3 infos OM de ce lundi !

Vente OM : Le redacteur en chef italien (de TWM qui a lancé la rumeur) insiste !

Les réseaux sociaux sont toujours en boucle autour de la rumeur d’une vente de l’OM à Al-Walid bin Talal. Même si l’entourage de McCourt et plusieurs journalistes ont démenti cette option saoudienne, Marco Conterio, rédacteur en chef de TMW, insiste…

Alors que des journalistes comme Manu Lonjon ou Romain Molina ont expliqué qu’une offre saoudienne par l’intermédiaire de Bin Talal était impossible, le rédacteur en Chef du média italien TMW, Marco Conterio maintient ses informations…

Vente OM, Il s’agit d’une négociation toujours en cours — Conterio

« De toutes mes années, je n’ai jamais trouvé des supporters autant passionnés que ceux de l’OM. Avec Andrea Losapio et TMW, nous vous informerons de toutes les étapes éventuelles de la vente de l’OM. Il s’agit d’une négociation toujours en cours. Il y a un prix de vente, mais il n’y a rien d’acté et de défini. » Marco Conterio – Source: Twitter

In tanti anni non ho mai trovato un gruppo di tifosi appassionati come quelli dell’#OM. Con @Losapiotmw su @TuttoMercatoWeb aggiorneremo tutti i passaggi della possibile #VenteOM. Che è una trattativa ancora in corso: c’è un prezzo di vendita ma niente di fatto e definito. — Marco Conterio (@marcoconterio) May 10, 2020

🚨 La trattativa per l’acquisto dell’#OM con Al-Walid Bin Talal procede

💵 Trattativa da 250M. Niente è chiuso

🏟 Centrale l’acquisto del Velodrome che l’amministrazione non vuol vendere

🤚 In caso di ok, senza FFP, pronto maxi budget per il mercato@TuttoMercatoWeb @Losapiotmw — Marco Conterio (@marcoconterio) May 9, 2020

OM : C’est tendu entre Eyraud et Villas-Boas mais aussi les joueurs…

Le président Eyraud doit, comme il le dit, rentrer dans la phase de l’équilibre financier. Avec les dettes accumulées et l’ajout de la crise du Coronavirus, JHE doit réaliser des économies partout ce qui n’arrange pas sa relation avec le coach et les joueurs…

L’ère Rudi Garcia a laissé des traces dans le vestiaires mais aussi dans le bureau de la comptabilité. Dimitri Payet avait clairement affiché sa rancœur face au nouveau coach lyonnais en conférence de presse d’avant match OM – Lyon. Il faut dire que la communication de ce dernier a clairement exaspéré un vestiaire fatigué par sa façon de faire. Mais Garcia a aussi profité du consentement d’Eyraud pour recruter à coups de millions de gros salaires et ainsi déséquilibrer l’effectif (en particulier avec l’arrivée de Strootman) mais aussi les comptes du club. Parti avec un gros chèque, l’actuel coach de l’OL a été remplacé par André Villas-Boas qui a rapidement conquis les joueurs. Le président Eyraud, lui n’a plus la cote…

Villas-Boas veut un minimum de moyens et doit lutter avec Eyraud

Alors que l’OM vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le club n’a pas les moyens de recruter. Selon l’Equipe, « cette situation ne satisfait pas Villas-Boas, qui attend de vrais renforts pour disputer la Ligue des champions… Les relations entre les deux hommes se sont aussi distendues ces derniers mois. » Le coach portugais a clairement fait savoir qu’il aimerait conserver les meilleurs éléments et renforcer cet effectif. La lutte entre les deux hommes a débuté cet hiver quand JHE avait ouvert la porte à un départ après avoir recruté, sans avertir AVB, Paul Aldridge…

Des joueurs attachés à leur coach, pas à leur président…

Ce n’est pas mieux avec les joueurs, qui ont du mal à accepter le gel des primes alors que ces derniers ont enchaîné les victoires et arraché cette seconde place. Le vestiaire est très attaché au coach, beaucoup moins au président. Ce dernier ne serait plus le bienvenu dans le vestiaire après les rencontres. Le journal explique que les joueurs « marseillais, passés au chômage partiel fin mars et touchant 84 % de leur net, ont déjà fait un effort. Beaucoup de cadres sont réticents à aller au-delà. » Un proche du groupe explique la position du groupe aussi par le relationnel compliqué avec JHE: « S’il y avait plus d’affinités avec leur président, cela rendrait les choses plus simples »… Cela ne devrait pas s’arranger dans les prochaines semaines…

Mercato OM : Sans moyens, Zubizarreta ne peut (pour l’instant) étudier que des prêts?

Ce lundi, l’Equipe consacre un article sur les dossiers chauds du président Eyraud. Parmi eux, le mercato. L’OM est dans le rouge financièrement et le directeur sportif Andoni Zubizarreta n’aurait pas les moyens d’avancer concrètement excepté dans le cadre d’un prêt…

Alors que les rumeurs de la « Vente OM » agitent toujours les réseaux sociaux, la réalité est tout autre. La saison 2019/2020 est terminé, même si le président Aulas tente toujours de récupérer une place européenne, l’OM doit construire son équipe pour son retour en Ligue des Champions. Pour cela, Andoni Zubizarreta n’aurait aujourd’hui aucune marge de manœuvre…

Uniquement des prêts possibles ?

Selon l’Equipe, les prolongations de contrat n’avancent pas (Thauvin, Amavi, Lopez…) et surtout Zubizarreta ne peux pas tenter d’avancer dans un dossier de mercato. En effet, selon le quotidien sportif, « aux agents qui arrivent à le joindre, « Zubi » répond la même chose : aujourd’hui, l’OM ne peut pas se positionner concrètement… Seuls des prêts, comme celui du milieu offensif du Valence CF Lee Kang-In (19 ans), peuvent être étudiés. » Des limites énormes qui ne peuvent pas correspondre aux attentes d’André Villas-Boas et qui pourraient rapidement rajouter des tensions en interne. L’été s’annonce compliqué pour le président Eyraud…