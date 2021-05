Un Marseillais plaît à Longoria, Kamara en discussion avec un club européen et la Fiorentina prête à faire un effort pour Lirola… Les 3 infos OM du 12 mai !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 12 mai !

MERCATO OM : LONGORIA PRÊT À TENTER SA CHANCE POUR CE MILIEU OFFENSIF DE SERIE A COTÉ À 20M€ ?

Pablo Longoria va devoir reconstruire son effectif cet été. Le président de l’OM a un énorme chantier devant lui, en défense, milieu mais aussi en attaque. Le nom de Jérémie Boga est de nouveau évoqué…

Selon Foot Mercato, Pablo Longoria dispose de plusieurs pistes au poste de milieu offensif (Almada, Adli). Le média précise que le président olympien « tâte le terrain et réfléchit très sérieusement à la possibilité de recruter Jérémie Boga (joueur formé à l’ASPTT Marseille) cet été dont la valeur est estimée à une vingtaine de millions d’Euros par le président de Sassuolo, Giovanni Carnavalli. » Cependant, d’autres clubs français sont aussi sur les rangs…

L’OM REVIENT DANS LA DANSE POUR BOGA ?

En effet, il y a quelques jours l’Equipe expliquait ce dimanche que la direction de Lyon cherche un ailier et s’intéresse de près à Jérémie Boga. Le joueur de 24 ans, qui avait rejoint très jeune Chelsea avant un prêt à Rennes lors de la saison 2014-2015, est suivi depuis longtemps par le staff du club de Jean Michel Aulas. De son côté, le joueur n’a jamais caché son attachement à l’OM, même lors de son prêt à Rennes en 2016.

BOGA ? L’OM DISPOSE DÉJÀ DE LUIS HENRIQUE SANS COMPTER LE RETOUR DE RADONJIC…

Cependant, des doutes peuvent exister concernant le profil de Boga. D’une part, pour le moment Jorge Sampaoli ne joue pas avec des ailiers. De plus l’OM possède déjà Luis Henrique qui a le même profil et va voir revenir Nemanja Radonjic de son prêt au Herta Berlin. Difficile donc d’imaginer Pablo Longoria miser sur Boga alors que les moyens sur ce mercato s’annoncent limités…

BOGA FAN DE L’OM

« Si je pouvais combiner les deux, j’irais voir un Marseille-Nice : pour regarder évoluer Ben Arfa dans le stade Vélodrome, à Marseille, chez moi. Ben Arfa est mon joueur préféré cette saison. Je l’apprécie depuis très longtemps. Ça me fait plaisir de le voir réaliser la saison qu’il effectue. Et de l’autre côté, le Vélodrome est un stade où j’y ai récemment réalisé mon rêve d’y évoluer. Je suis entré et j’ai foulé la pelouse pour la première fois il y a quelques semaines. Franchement, avant le match, je ne réalisais pas trop. Et après mes premières touches de balle, voir les supporters et ce stade, c’était vraiment impressionnant ». Jérémie Boga – source : France Football (09/04/2016)

MERCATO OM : KAMARA EN « CONTACTS TRÈS AVANCÉS » ?

L’OM devrait se résoudre à laisser filer Boubacar Kamara cet été. A un an de la fin de son contrat, le jeune défenseur ou milieu de terrain devrait être transféré et serait déjà en contacts très avancés avec un club étranger…

Pablo Longoria discute toujours pour tenter de faire prolonger Boubacar Kamara. Cependant la tendance est plus à un transfert et le journaliste de la radio RMC, Florent Germain précise même que le joueur de 21 ans serait en négociations avancées avec un club étranger…

A LIRE : MERCATO OM : COURTISÉ PAR LES PLUS GRANDS D’EUROPE, LE PRIX DE KAMARA SERAIT FIXÉ !

KAMARA VA SÛREMENT PARTIR

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)

L’OM VEUT 38M€ POUR KAMARA ?

Selon les informations du media Jeunes Footeux, le président espagnol de l’Olympique de Marseille réclamerait pas moins de 38 millions d’euros pour Bouba Kamara. À noter que ce dernier serait courtisé, toujours selon le même site, par de nombreux cadors européens tels que le FC Barcelone, le Milan AC et Chelsea.

LONGORIA CROIT TOUJOURS À UNE PROLONGATION ?

En avril dernier, en conférence de presse, le président Pablo Longoria avait affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

A LIRE : Longoria est clair concernant la Vente OM

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

MERCATO OM : LONGORIA AVANCE BIEN POUR LIROLA (À PRIX RÉDUIT) ?

C’est l’une des priorités du mercato estival olympien, Après avoir obtenu la prolongation de contrat de Jordan Amavi, Pablo Longoria veut définitivement transférer Pol Lirola. Le président de l’OM aurait avancé sur ce dossier…

Selon La Provence de ce jour, Pablo Longoria négocie actuellement le transfert définitif de Pol Lirola. La Fiorentina ne serait pas opposée à diminuer le montant de l’option d’achat. Pour rappel, le latéral droit espagnol de 23 ans est prêté jusqu’en juin avec une option d’achat estimé à 12M€, il dispose d’n contrat jusqu’en 2023 avec le club italien. Reste à savoir de combien le jeune boss de l’OM va réussir à faire baisser ce chiffre…

LE CHIFFRE : 17

C’est le nombre de matches disputés par Pol Lirola en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier.

IL FAUT TROUVER UN POINT D’ÉQUILIBRE ENTRE LE CLUB VENDEUR ET LE CLUB ACHETEUR — LONGORIA

En conférence de presse au Stade Vélodrome en Avril dernier, Pablo Longoria avait répondu aux questions des journalistes. Le dirigeant espagnol avait affirmé qu’il était en contact avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund pour trouver une solution afin de conserver les deux défenseurs Pol Lirola et Léo Balerdi à Marseille la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : OM : Riolo félicite le duo Longoria et Sampaoli et met un tacle aux entraîneurs français !

« La communication avec les agents de nos joueurs est stable. Dans la situation de Leonardo Balerdi et Pol Lirola, nous avons une communication ouverte avec les agents. Nous sommes dans une période où nous avons des conversations pratiquement tous les jours pour chercher à faire ces dossiers. Lever une option d’achat , aucun club en Europe ne va avoir une négociation facile. Il faut trouver un point d’équilibre entre le club vendeur, le club acheteur. Nous sommes très contents de Leonardo Balerdi et Pol Lirola. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)