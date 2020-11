Un nouveau maillot a fuité, nouveau risque de report de match, pourquoi Thuram a refusé de venir à Marseille… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour. Au menu ce mercredi : Un nouveau maillot a fuité, nouveau risque de report de match, Thuram a refusé Marseille malgré un salaire plus élevé…

Situation très compliquée pour le prochain adversaire de l’OM, gros risque de report du match…

L’OM s’est imposé 0-1 face à Strasbourg lors de la 10e journée de Ligue 1. Après la trêve internationale, le club olympien doit affronter l’OGC Nice… qui est confronté à beaucoup de cas de Coronavirus dans leur effectif.

Après cette nouvelle trêve internationale l’OM doit affronter Nice au stade Vélodrome le samedi 21 novembre à 21h. Ensuite les olympiens enchaineront un second match à domicile mais cette fois en Ligue des Champions à l’occasion du match retour face au FC Porto. Le dernier match de novembre sera lui aussi à Marseille face à Nantes. (Voir le calendrier ci-dessous). Le premier adversaire de cette série de 3 matches au Vélodrome est dans une situation compliquée…

12 cas à Nice, danger de report du match face à l’OM ?

Nice doit déjà faire avec la longue absence de son capitaine, l’expérimenté brésilien Dante. De plus le club azuréen est confronté à plusieurs cas de Covid 19. Selon l’Equipe, « entre lundi soir et mardi matin le club a appris qu’une quinzaine de personnes de son groupe professionnel, dont une douzaine de joueurs, avaient été testées positives au coronavirus ». Une situation qui pourrait entrainer un report d’OM – Nice si cela ne s’améliore pas d’ici là…

Le calendrier de l’OM en Novembre

C1 J3 FC Porto 3 – 0 OM RMC Sport / Téléfoot Ligue 1 J10 RC Strasbourg 0 – 1 OM Téléfoot Ligue 1 J11 OM – OGC Nice Canal + C1 J4 OM – FC Porto RMC Sport / Téléfoot Ligue 1 J12 OM – FC Nantes Téléfoot

Mercato : Malgré une offre salariale plus élevée, il n’a pas choisi l’OM !

C’était une des cibles d’Andoni Zubizarreta lors du mercato 2019. L’OM était bien placé pour faire venir Marcus Thuram et lui avait fait une offre supérieur à son concurrent. Mais son père, Lilian a préféré l’Allemagne…

Convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, Marcus Thuram a passé un cap depuis son arrivée à Mönchengladbach. Avant de faire signer Dario Benedetto cet été là, Andoni Zubizarreta avait comme priorité l’attaquant d’1m92 qui évolué à Guingamp. Interrogé par 20 Minutes, Bertrand Desplat, président de l’En Avant Guingamp a confié que la proposition salariale de l’OM était la meilleure mais que son père Lilian Thuram a privilégié le projet allemand pour son fils. Marcus a rejoint la Bundesliga pour 9M€…

l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach — Desplat

« Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian a pensé – et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose – que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison. »

Bertrand Desplat – source : 220 Minutes (111/11/2020)

OM : Un nouveau maillot (en collaboration) a fuité ?

L’OM est actuellement sous contrat avec Puma jusqu’en 2023. Le retour du club en Ligue des Champions est une réussite pour la marque. En tant que club phare de Puma, l’OM pourrait avoir un maillot de la future collaboration avec la marque BALR…

Au commencement de l’exercice 2018-19, l’OM a rejoint Puma en tant qu’équipementier officiel. Et il faut dire que dans la liste des clubs que la marque habille, celui de Marseille est au sommet de la pyramide. L’OM est parmi les 7 clubs partenaires les plus importants. Parmi eux, Marseille est accompagné par Dortmund, Manchester City, l’AC Milan, Valence, Chivas et Palmeiras. Puma détient également la signature de 6 joueurs en contrat individuel : Steve Mandanda, Alavaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Lucas Perrin.

Une collaboration avec BALR

Une nouvelle collection devrait faire son apparition. Comme le maillot 2020-21 de la collab’ avec BALR, qui a fuité sur la chaine Gol de Sergio. La tunique pourrait donc être plutôt sobre, tout en noir, assortie de motifs en forme d’hexagones sur la partie supérieure et inférieure. Des formes dont les traits seront colorés, et formeront un dégradé allant du gris au bleu ciel au fur et à mesure qu’elles s’approchent des extrémités. Le col sera de la même couleur que l’équipement, et en-dessous apparaitront le logo de Puma en doré (à droite) et de l’OM (à gauche).