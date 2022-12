Un premier départ officialisé, 3 absents au stage et Molina persiste concernant la vente du club… Les 3 Infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : l’OM a officialisé le départ de Luis Suarez, le joueur tout comme Gerson et Harit sont absents du stage à Marbella et Molina persiste et signe concernant la Vente OM !

Suarez c’est fait !

L’OM l’a confirmé cette après-midi : « L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l’ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui. »

Comme celui de Gerson, le dossier Suarez commence à s’enliser. Cela fait déjà quelques jours que Luis Suarez est à Almeria pour passer des tests médicaux et visiter les installations sportives du club.

Pour l’instant, l’OM et Almeria sont toujours en négociations malgré l’annonce d’un accord… Le problème serait d’ordre financier : Pablo Longoria espère récupérer dix millions d’euros pour laisser partir le joueur.

Selon le média espagnol La Voz, « les derniers points sont en train d’être finalisés pour que Luis Suárez puisse porter le maillot d’Almería dès janvier ». Almeria a cruellement besoin d’un attaquant en renfort pour la deuxième partie de saison : Luis Suarez semble être une option viable en raison de son expérience en Espagne.

En effet, le colombien est passé par Tarragone, Saragosse mais aussi Grenade.

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

Gerson, Suarez et Harit absents !

En effet, l’OM a communiqué la liste des joueurs qui vont participer au stage de fin d’automne à Marbella. Il manque les internationaux (Veretout, Gueye, Guendouzi, Dieng et Simon) mais aussi Gerson, qui est rentré tard du Brésil, Luis Suarez en instance de départ et Amine Harit (opéré du genou). Igor Tudor a donc convié 11 jeunes éléments du centre de formation. A noter que le milieu de terrain est particulièrement sinistré, car seul le capitaine Rongier est disponible…

Gardiens :

Lopez, Blanco, Vilon Guezo

Défenseurs :

Bailly, Mbemba, Gigot, Balerdi, Kolasinac, Touré, Clauss, Nyakossi, Mmadi, Kaboré, Tavares

Milieux :

Rongier, Elmaz, Traoré, Soglo, Dessus

Attaquants :

Under, Payet, Sanchez, Assad, Ben Seghir, Gebreysus, Seha.

Le programme de cette trève liée à la Coupe du Monde :

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre

3 matches amicaux au programme

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

OM Mercato : Deux recrues estivales déjà sur le départ ! Guendouzi, Clauss, Rongier Verreout…

On essaye de me faire dire que l’OM est vendu — Molina

Le journaliste Romain Molina est revenu lors d’un live sur ses informations autour d’une vente de l’OM. Ce dernier insiste et confirme que pour lui le club est bien à vendre mais que McCourt est très gourmand.

« On essaye de me faire dire que l’OM est vendu. J’ai juste dit que McCourt veut vendre, mais qu’il veut beaucoup d’argent. Je ne vais pas retirer ce que j’ai dit ». Romain Molina – source : Live Youtube (02/12/2022)

Si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit — Riolo

Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport s’etait exprimé à ce sujet dans l’After Foot ce mardi soir. Il se questionne sur les possibilité de voir le club racheté par la CMA CGM, surtout après avoir entendu des bruits à ce sujet.

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » Daniel Riolo – Source : RMC (15/11/22)

