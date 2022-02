Ünder au PSG ? Longoria s’explique sur Álvaro, le coup de gueule d’Antonetti… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Ünder au PSG ? Longoria s’explique sur Álvaro, le coup de gueule d’Antonetti…

Mercato OM : La folle rumeur du PSG intéressé par Ünder ?

Arrivé cet été du côté de l’Olympique de Marseille en provenance de la Roma, Cengiz Ünder intéresserait le Paris Saint-Germain.

C’est une rumeur à laquelle personne ne s’attendait. À en croire les informations révélées par le média turc Fanatik, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près au profil de Cengiz Ünder. Arrivé à Marseille en début de saison en provenance de la Roma en prêt avec option d’achat, l’attaquant turc réalise jusqu’à présent une bonne saison. Récent buteur à Bordeaux, il a même marqué des points aux yeux des supporters puisqu’il a permis de mettre un terme à l’invincibilité de 44 ans.

À lire aussi : OM : Riolo ne comprend pas les critiques des supporters marseillais sur Sampaoli !

À peine arrivé du côté de Marseille, cette rumeur qui évoque un intérêt du club de la capitale semble donc assez improbable. Si l’OM rencontre des difficultés sur le plan financier, cela semble difficile de croire que Pablo Longoria pourrait renforcer le club ennemi. Par ailleurs, Cengiz Ünder a déjà clamé sa joie d’évoluer du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier turc n’a pas caché qu’il s’épanouissait pleinement. Très important dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues et a inscrit 9 buts.

Venir à l’OM, c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise dans ma carrière – Cengiz Ünder

À lire aussi : OM : Longoria n’était pas content mais a réglé le problème Alvaro !

En septembre dernier, l’attaquant turc n’avait pas caché sa joie de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il avouait avoir pris la meilleure décision de sa carrière.

« Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria qui a beaucoup insisté. Venir à l’OM, c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise dans ma carrière. Mon objectif c’est d’aller encore plus loin que mes prestations actuelles, et tirer le club le plus haut possible. » Cengiz Under— Source: Conférence de presse (29/09/21)

Il avait aussi rapidement été très impressionné par la ferveur des supporters olympiens, même lors d’un match amical à Fos face à Servette en juillet dernier.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Under— Source: Conférence de presse (26/07/21)

OM : Longoria n’était pas content mais a réglé le problème Alvaro !

Alvaro a affiché ses états d’âme dans la presse espagnole. Une sortie médiatique que n’a pas du tout apprécié Pablo Longoria qui l’a confirmé avant le match à Metz. Le dossier est cependant réglé…

Pablo Longoria est revenu sur le dossier Alvaro au micro de Prime Video.

On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur — Longoria

« Nous, en tant que club, on n’était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l’accord du club ni la connaissance du club. C’était la première erreur (de sa part). On s’est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l’OM, notre façon d’être et de faire les choses, c’est de régler nos problèmes à l’intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur. » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (13/02/2022)

Ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas — Alvaro

« (Pablo Longoria et Jorge Sampaoli m’ont) rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière. Le club a pris la décision de me trouver un club par tous les moyens. Ils ne me l’ont pas dit, ils l’ont dit à mes agents à qui j’ai répondu alors pourquoi ils m’avaient prolongé de trois ans. J’ai dit qu’à l’été j’avais de meilleures opportunités après les deux années que je venais de faire en jouant la Ligue des Champions. J’avais de bons prétendants en Europe et pourquoi alors ils n’avaient pas pris cette décision en été. (…) Durant le mercato hivernal, j’ai dit à l’OM que je ne bougerai pas ». Alvaro Gonzalez – source : AS (11/02/2022)

Metz – OM 1-2 : Antonetti s’en prend à Marseille et à l’arbitrage !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face au FC Metz hier soir. En fin de rencontre, Frédéric Antonetti s’en est pris à l’arbitrage en faisant un sous-entendu avec les Phocéens.

C’est une victoire qui fait du bien. L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 hier soir sur la pelouse de Metz à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Si Cédric Bakambu avait ouvert le score en première période, les Phocéens se sont faits peur en se faisant rejoindre au score en seconde période. C’est l’entrée d’Arkadiusz Milik à la 75e minute de jeu qui a fait toute la différence.

À lire aussi : OM : Milik ne comprend pas (le fait d’être remplaçant) !

Sur l’un de ses premiers ballons dans la surface de réparation, l’attaquant polonais est parvenu à trouver la faille grâce à un très beau geste : une bicyclette. Une finition chirurgicale qui lui permet de poursuivre sur sa bonne lancée après son triplé lors du dernier match de championnat face à Angers.

On tombe sur Marseille qui maîtrise le jeu et parfois l’arbitrage – Frédéric Antonetti

À lire aussi : OM : Sampaoli explique son système et le choix Milik

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur messin a tenu à encenser ses joueurs. Il en a également profité pour s’en prendre à l’arbitrage, tout en émettant un sous-entendu avec l’OM.

« On a fait notre match, la réussite n’a pas été au rendez-vous. On aurait pu perdre avant mais on a eu un ballon de 2-1. On a eu des situations, eux aussi. A partir du moment on a arrêté de les regarder jouer, on a montré ce qu’on était capable de faire. On a été trop respectueux par moment. Notre situation fait qu’on a mis un peu le frein à main. On a perdu peut-être un point, je ne dirais pas trois points parce que ce serait un peu exagéré. J’ai une vraie belle équipe maintenant mais c’est dommage qu’elle arrive le 10 février. On avait une équipe très compétitive malgré quatre absents. On tombe sur Marseille qui avait beaucoup de maturité, de métier, qui maîtrise le jeu et parfois l’arbitrage. Voilà, ça fait beaucoup pour une équipe. Niane, il faut qu’il fasse beaucoup plus, c’est très nettement insuffisant. Je n’explique pas sa saison. J’ai tout essayé. Mafouta, je regrette de ne pas l’avoir pris il y a six mois mais ça, c’est de ma faute. » Frédéric Antonetti – Source : Prime Vidéo (13/02/2022)