Une autre option pour Gerson ? C’est bon pour Gueye et Dieng, et le programme des olympiens… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Une autre option pour Gerson ? Gueye et Dieng sélectionnés pour la Coupe du Monde et le programme des non internationaux !

Palmeiras une option pour Gerson ? (non!)

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Igor Tudor a confirmé cette possibilité hier, le milieu de terrain doit retourner au Flamengo mais un autre club brésilien pourrait lui convenir d’avantage…

En effet, selon le journaliste brésilien Ricardinho Martins, la meilleure destination pour le joueur de 25 ans serait de rejoindre Palmeiras. Il a confié dans des propos rapporté par TNT Sports : « À Palmeiras, Gerson remplacerait Scarpa. Il serait titulaire indiscutable au sein du club. Si je suis Gerson et que je reçois la même proposition de Palmeiras et de Flamengo, sans penser au passé et au cœur, je jouerais pour Palmeiras ». Une option peu probable, car Gerson est très attaché au Flamengo et il est attendu ce vendredi à Rio Janeiro pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Peu probable de voir Gerson au Palmeiras, direction Flamengo !

Gerson aurait déjà prévenu ses coéquipiers, il ne devrait pas être du déplacement à Monaco ce dimanche. Cependant, les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord. En effet, selon L’Équipe Flamengo renoncerait à la dernière traite de 6,5 M€, ainsi qu’à des bonus évalués à 4 millions. Le club brésilien verserait aussi des bonus atteignables afin de garantir une enveloppe totale de 15 M€. « Pablo Longoria et ses homologues brésiliens sont toujours en discussion sur ce dernier point. Par ailleurs, l’OM paiera le salaire de Gerson jusqu’au 31 décembre 2022 ».

Juste 4.5M€ de bonus pour l’OM ?

« Gerson va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. L’OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur. » Source : RMC (09/11/22)

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe

Dieng et Gueye à la Coupe du Monde !

Après Amine Harit (Maroc), Simon (Cameroun), Guendouzi et Veretout (France, les 5e et 6e internationaux de l’OM convoqués pour la Coupe du Monde sont bien Pape Gueye et Bamba Dieng avec le Sénégal.

Pape Gueye et Bamba Dieng sont bien dans la liste d’Aliou Cissé. Blessé, Sadio Mané fait lui aussi partie de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024, a retenu 26 joueurs dont la superstar du Bayern Munich.

Le programme pour les non internationaux

Interrogé par notre journaliste Mourad Aerts hier en conférence de presse, Igor Tudor a confirmé quelques vacances et un stade en Espagne pour son groupe. Le journal la Provence nous livre quelques détails. Après le match à Monaco, Igor Tudor va accorder 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils reprendront le 28 novembre au centre RLD, avant un stage à Marbella à partir du 4 décembre, avec 3 matchs amicaux de prévus.

Vacances après le match face à Monaco (2 semaines)

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre

3 matches amicaux au programme

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

