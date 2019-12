Une offre pour Sanson, Ghoulam, Dia, un prêt en L2 et Sertic… les infos et rumeurs mercato OM de ce mardi

C’est la trêve hivernale et l’OM ne reprendra que le 5 janvier en Coupe de France. Place donc au mercato qui ouvrira officiellement ses portes le premier janvier. Les rumeurs de transfert sont déjà là et FCMarseille vous propose un résumé chaque soir à 20h10. Au menu ce mardi : Sanson, Dia, Ghoulam, Chabrolle et Sertic…

aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia — Guerra

Le président Eyraud avait annoncé un rajeunissement de l’effectif avant le dernier mercato estival, mais le duo Zubizarreta / Villas-Boas a opté pour deux trentenaires (Alvaro et Benedetto) afin de stabiliser l’équipe. La suite des mercatos pourrait par contre se tourner vers des profils plus jeunes. Lundi, le quotidien l’Equipe affirmait que l’OM avait plusieurs jeunes attaquants dans son viseur dans l’optique de remplacer Valère Germain et de venir doubler le poste de Benedetto.

Le nom de Boulaye Dia a été cité. Joint au téléphone par le 10Sport, l’agent du jeune attaquant a démenti tout contact avec l’OM. Le club olympien n’a pas lancé les hostilités concernant le buteur du SD Reims…

Frédéric Guerra – source : « A ce jour, il n’existe aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia ».– source : 10Sport

Ghoulam prêt à débarquer à l’OM en prêt en janvier ?

C’est l’heure du changement au Napoli. Ancelotti a été limogé et Gattuso est venu le remplacer. Le nouveau coach devrait faire le ménage dans l’effectif et l’ancien latéral de l’ASSE pourrait quitter Naples dès cet hiver. Selon le média italien La Repubblica, Le président De Laurentiis aimerait s’offrir le latéral du Milan : Ricardo Rodriguez. Faouzi Ghoulam est annoncé en prêt à l’Olympique de Marseille.

Le latéral gauche de 28 ans aurait même « ses valises prêtes » pour rejoindre la cité phocéenne. Une information à confirmer, car le coach André Villas-Boas a été clair, il n’y aura pas d’arrivée sans départ. A suivre…

Une offre anglaise pour Sanson de plus de 25M€ ?

En conférence de presse, André Villas-Boas avait été clair concernant le mercato : » Il y a toujours l’équilibre entre l’aspect sportif et l’aspect économique. On a déjà un effectif court, on n’a pas trop d’options. Mais pour l’aspect économique, c’est à Frank et Jacques-Henri de juger si cela va arriver dans le futur. Pas à moi. Si on continue comme ça, je pense que nos joueurs peuvent avoir une valeur encore plus importante que celle du mercato d’hiver. Maintenant, on attend. C’est vrai qu’on n’a pas eu de contacts. » Le coach portugais aimerait conserver son effectif, mais un joueur comme Morgan Sanson serait déjà sollicité…

Selon le 10Sport, « l’OM vient de recevoir une offre de transfert. Le président Jacques-Henri Eyraud a reçu une proposition ferme pour le milieu de terrain de l’OM, Morgan Sanson. Si l’identité du club n’a pas filtré, nous savons qu’il s’agit d’un club anglais. Concernant l’offre, le montant correspondrait sensiblement à des approches du dernier été sur des zones de prix entre 25 et 35 millions d’euros. » Reste à savoir si l’OM, qui a besoin de faire baisser sa masse salariale et de faire rentrer de l’argent, va prendre le risque de casser l’équilibre de son équipe ? D’autant que Morgan Sanson a clairement exprimé en privé son envie d’au moins terminer la saison à Marseille…

Sertic partant dès cet hiver ?

L’OM avait tout de même payé 1,5M€ à Bordeaux pour racheter les six derniers mois de son contrat. Lors des derniers jours du mercato hivernal 2017 (le 30 janvier), Grégory Sertic était officiellement transféré à Marseille. Entre blessures, méforme et niveau insuffisant, ce recrutement est un des plus gros échecs du staff marseillais.

De plus, Sertic est un symbole des recrutements made in Garcia, un joueur trentenaire (il a 30 ans depuis août dernier) qui vient empocher un gros salaire à l’OM. Sauf qu’en plus, l’ancien bordelais n’a quasiment pas joué et qu’ il est sous contrat avec les mêmes agents que l’ancien coach olympien. Un énorme flop pourrait quitter l’OM cet hiver si il trouve une porte de sortie. Selon l’Equipe, le joueur « venu dans les valises de Rudi Garcia en janvier 2017 partira libre cet été, et pourquoi pas dès janvier s’il trouve une porte de sortie. » . L’entraîneur s’était exprimé sur Sertic en conférence de presse, le portugais ne comptait pas vraiment sur lui…

On cherche des options pour lui– AVB

« Greg continue de s’entraîner avec nous, mais en réalité on cherche encore des options pour lui. Je ne pense pas qu’il sera dans le groupe. Il le sait, on en a déjà parlé. Je pourrais lui donner une opportunité, mais je ne pense pas. » AVB– Conf OM

Clermont Foot et Niort sur Chabrolle ?

Selon FootMercato, Chabrolle bénéficie d’une belle cote en National, mais pourrait rejoindre un club de Ligue 2. Clermont Foot et Niort se seraient déjà positionnés, Malaga (deuxième division espagnole) serait aussi sur les rangs. Cependant, le joueur et son entourage donneraient la priorité à un challenge en France.

L’OM et Chabrolle seraient ouvert à un prêt jusqu’à la fin de saison. Une option à laquelle le coach portugais avait déjà fait allusion. En effet, André Villas-Boas avait évoqué son cas en Octobre dernier en conférence de presse : « Ce n’est pas de sa faute, mais il y a quatre autres milieux pour trois places. C’est dur de trouver du temps pour lui. On va voir en janvier s’il est mieux qu’il parte en prêt pour gagner du temps. »