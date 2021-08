Une offre refusée pour Ounas, la piste Wass abandonné et des contacts avec Delort… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Une offre refusée pour Ounas, la piste Wass abandonné et des contacts avec Delort

Mercato : « Delort a eu de vrais contacts avec l’OM ! »

À la quête d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto à Elche, l’OM multiplie les pistes pour lui trouver son remplaçant. Un intérêt existerait pour Andy Delort mais Nice serait également en embuscade pour l’attirer. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Bengous, Paga et Kevin Guedj ont répondu au sujet de l’attaquant montpelliérain.

À la recherche d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria multiplie les pistes. Après avoir sondé plusieurs profils, le président olympien aurait manifesté son intérêt pour Andy Delort. Toutefois, l’OGC Nice tiendrait la corde dans ce dossier puisque l’OM ne semble pas pouvoir s’aligner sur les exigences financières de Montpellier. En revanche, Paga, ami d’Andy Delort, a révélé dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille que l’international algérien avait eu de vrais contacts avec le club phocéen.

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

Delort a toujours revendiqué le fait d’aimer l’OM – Bengous

« Je l’ai rencontré il y a deux jours, je suis monté à Sète. Je l’ai vu et je lui ai même remis un maillot de l’Olympique de Marseille floqué à son nom avec le numéro 9. Après, on n’est pas derrière les bureaux, derrière les agents mais je sais très bien que son ambition c’est l’OM. Il a toujours revendiqué le fait d’aimer l’Olympique de Marseille. De ce qu’on a vu hier du match Nice – OM, je pense qu’il ira à Nice à contre cœur. » Bengous – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

Mercato OM : Longoria abandonne une de ses pistes prioritaires

Longtemps courtisé par l’OM depuis le début du mercato, Daniel Wass ne devrait finalement pas venir du côté de Marseille. Depuis l’arrivée de Pol Lirola, Pablo Longoria aurait refermé la piste menant au Danois.

Alors que l’OM semblait proche de récupérer Daniel Wass lors du mercato estival, le média El Desmarque révèle que Pablo Longoria aurait pris la décision de refermer cette piste depuis l’arrivée de Pol Lirola. En effet, le nom du Danois a longtemps été annoncé du côté de Marseille ces dernières semaines et Pablo Longoria n’avait pas caché son intérêt pour le joueur.

Désormais, le média espagnol précise également que les difficultés financières de l’OM ne permettraient pas la réalisation du transfert de Daniel Wass. Sous contrat avec Valence jusqu’à la fin de la saison, il devrait donc poursuivre son aventure avec le club espagnol jusqu’à la fin de son contrat.

Wass convaincu de rester à Valence ?

De plus, le média espagnol croit savoir que la volonté de Daniel Wass aurait changé. En effet, son entraîneur José Bordalás l’aurait même convaincu de rester à Valence cette saison. Le latéral droit danois s’est montré impliqué lors de la préparation estivale. Un travail qu’avait tenu à louer son entraîneur en conférence de presse : « Je parle presque tous les jours avec lui et son engagement envers Valence est énorme. Nous ne voyons pas d’autre possibilité que de continuer. »

Pour l’OM, cette piste semble donc définitivement abandonnée puisque Valence semble encore moins convaincu par l’idée de se séparer de Daniel Wass cet été. De plus, le club espagnol n’a jamais été convaincu par les différentes offres formulées par Pablo Longoria. En effet, il avait formulé deux offres de 750.000 euros et d’1,5 million d’euros. Ses homologues espagnols souhaitaient un montant supérieur pour se séparer de Daniel Wass.

Un viejo objetivo de Longoria en el Valencia hace que el Marsella se olvide de Daniel Wass https://t.co/YUQerUTLih — ElDesmarque VCF (@ElDesmarque_VCF) August 24, 2021

IL EST CAPABLE DE SUPPLÉER BEAUCOUP DE JOUEURS, IL A DE L’ACTIVITÉ, DE L’EXPÉRIENCE…– DE BONO

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé le 26 juillet dernier, notre consultant Jean-Charles De Bono s’était exprimé au sujet de Daniel Wass. Malheureusement, l’international danois ne devrait pas faire partie de l’effectif olympien cette saison.

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

Mercato OM : Une première offre de Longoria refusée pour Ounas?

Pour se renforcer dans le secteur offensif, Pablo Longoria penserait à Adam Ounas. À en croire le Corriere dello Sport, le président olympien aurait même formulé une offre de 13 millions d’euros. Naples jugerait cette offre insuffisante.

Le mercato estival se clôture dans moins d’une semaine et Pablo Longoria espère encore attirer des renforts dans l’effectif. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvement. Après avoir enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, l’OM a aussi pu compter sur le retour de Pol Lirola. Désormais, la priorité de Pablo Longoria est de se renforcer dans le secteur offensif pour pallier ces départs. Alors qu’Andy Delort serait ciblé pour remplacer l’Argentin, un autre joueur algérien serait dans le viseur de l’OM. En effet, le président olympien aimerait rapatrier Adam Ounas dans l’effectif dès cette saison.

Une première offre de l’OM refusée pour Ounas ?

Hier soir, on apprenait que l’Olympique de Marseille avait manifesté son intérêt pour récupérer Adam Ounas cet été. En effet, Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli apprécieraient tous les deux son profil. D’après les informations de Foot Mercato, le milieu offensif de Naples se serait même déjà entretenu avec le technicien argentin et sa volonté serait de rejoindre l’OM d’ici la fin du mercato. Les négociations porteraient sur un prêt avec option d’achat non obligatoire.

De son côté, Saber Desfarges révélait que les négociations entre l’Olympique de Marseille ainsi qu’Adam Ounas serait même à un stade avançait et que l’optimisme règnerait quant à la réalisation de ce transfert.

Toutefois, le Corriere dello Sport révèle des informations supplémentaires sur les négociations entre les deux clubs. D’après le média italien, l’OM aurait formulé une première offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services d’Adam Ounas. En revanche, cette offre ne satisferait pas les dirigeants napolitains. Si Pablo Longoria décide d’augmenter son offre, Naples pourrait tout de même accepter de céder son joueur. Seule contrainte dans ce dossier, Luciano Spaletti souhaiterait conserver son joueur cette saison. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’au 31 août.

🔹L’OM aurait formulé une offre aux alentours de 13M€ pour Adam Ounas 🇩🇿 (24 ans). Naples jugerait cette offre insuffisante. (@CorSport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/J1zZbaZg0x — MercatOM (@mercat_om) August 25, 2021

Il nous manque encore 4 ou 5 joueurs – Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli l’a affirmé en conférence de presse la semaine dernière, il lui manque encore 4. ou 5 joueurs pour compléter son effectif cette saison. Ce message a certainement été entendu par Pablo Longoria.

« On décidera du type de profil qu’il nous faut pour remplacer Benedetto. Il nous manque encore 4 ou 5 joueurs pour compléter l’effectif. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)