Une pépite de Porto, Lyon vise aussi Maehle et des absents à Rennes… Les 3 infos OM de ce mardi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : Villas-Boas s’intéresse à une pépite de Porto, Maehle dans le viseur de l’Atalanta et de Lyon et des absents à Rennes…

L’OM vise une onéreuse pépite du FC Porto ?

Selon Record, l’OM, mais aussi Arsenal, se seraient déjà positionnés sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira. Ce jeune milieu offensif de 20 ans a fait toute sa formation au FC Porto. Il a remporté la Youth League en 2019, et il était déjà dans le viseur de l’OGC Nice l’année dernière. Vieira a participé à 7 matches de Liga Nos et 4 de Ligue des Champions cette saison (5 minutes face à l’OM). Ce gaucher peut jouer milieu axial ou sur un des deux côtés de l’attaque, il dispose d’un contrat jusqu’en 2022. Son départ l’été prochain pourrait être orchestré par son nouvel agent, le fameux Pini Zahavi. Par contre, l’OM devrait se heurter au tarif demandé par le FC Porto, le club veut augmenter sa clause libératoire qui est actuellement fixée à 30 M€. Un dossier bien compliqué donc…

AVB et l’OM en pincent pour un grand espoir de Porto https://t.co/5Xzx8Gee54 — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2020



André Villas-Boas a évoqué le mercato hivernal hier en conférence de presse.

En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non — Villas-Boas

« Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (…) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. (…) En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (14/12/2020)

Offres de l’OM et l’Atalanta, Lyon en embuscade ?

L’OM avait trouvé le successeur de Bouna Sarr, mais à quelques heures de la fermeture du dernier mercato, Genk a fait capoter le transfert de Joakim Maehle vers Marseille en exigent plus d’argent. Alors que le club olympien serait toujours actif sur ce dossier, deux autres clubs seraient aussi sur le coup. Selon le media HLN.be, Maehle veut toujours changer d’air en janvier, son club le Racing Genk aurait reçu des offres concrètes de l’Atalanta et de l’OM. Le montant serait supérieur à 10M€ !

L’Atalanta cherche à remplacer Timothy Castagne et a les moyens de convaincre le club belge. Cependant, le média explique que Marseille aurait les faveurs de Maehle. Mais un troisième club serait aussi sur le coup, et c’est le Lyon de Jean Michel Aulas. Cependant, l’actuel second de Ligue 1 n’aurait pas (encore?) fait d’offre concrète.

Maehle verlaat Genk in januari voor bedrag hoger dan 10 miljoenhttps://t.co/gi8YRxbPGj — patrickvancauwenberg (@patrickvancauwe) December 15, 2020

Il y a un peu moins d’un mois, Maehle avait clairement affiché son envie de quitter Genk…

RESTER À GENK ? NON, J’ESPÈRE UN PEU PLUS AU SUD — MAEHLE

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ». Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)

4 absents à Rennes ?

L’OM se déplace à Rennes ce mercredi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Alors que le club olympien devrait pouvoir s’appuyer sur les retours de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi, Romain Salin sera encore titulaire demain. Alfred Gomis ne sera pas opérationnel pour affronter l’OM tout comme Rugani (cuisse), Del Castillo (blessure musculaire) et Guirassy (cuisse) devraient être absents pour cette reception de l’OM…

Hier en conférence de presse, André Villas-Boas a déjà donné une idée de la composition du onze breton.

On a la possibilité d’écarter Rennes de la course au podium — Villas-Boas

« Je ne vois pas d’absents, ils sont tous là, la meilleure équipe va jouer contre nous, ça veut dire Traoré, Maouassa, Da Silva, Aguerd, Bourigeaud, Camavinga, Nzonzi, Niang… Truffert peut-être et Doku. Donc je ne sais pas quels sont les absents. J’attends plus ou moins la même équipe qui a joué contre Nice, avec le retour de Bourigeaud. On a la possibilité d’écarter Rennes de la course au podium. C’est un concurrent direct. Monaco et Rennes à la suite, c’est un calendrier dur pour nous. Mais on s’élève aussi contre les grandes équipes. On montre nos capacités, notre concentration, on affiche plus nos qualités. On a fait un bon résultat en gagnant à Rennes la saison dernière, ce type de souvenir nous aide dans la motivation. Mais ça va être dur, en tout cas sur le papier ce n’est pas un match facile du tout. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (14/12/2020)