Valence s’agace pour Wass, Kamara toujours suivi par un cador européen, Rongier s’exprime suite au projectile reçu face à Montpellier… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos OM qu’il ne fallait pas rater ce lundi 9 août 2021 !

MERCATO OM : VALENCE S’AGACE POUR DANIEL WASS ?

Daniel Wass veut quitter Valence et l’a fait savoir depuis de nombreux jours. L’OM est intéressé et a formulé une seconde offre d’1,5 millions d’euros pour le Danois mais le club espagnol s’agacerait et espèrerait un montant plus élevé.

Alors qu’il a repris l’entraînement avec Valence la semaine dernière, Daniel Wass avait annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir cet été. Toujours sans latéral droit dans l’effectif depuis les départs d’Hiroki Sakai et de Pol Lirola, Pablo Longoria aurait fait du Danois l’une de ses priorités. Après l’avoir déjà côtoyé du côté de Valence, il espère le récupérer à l’OM cet été. De plus, l’OM serait le seul club positionné pour récupérer le latéral droit la saison prochaine et ce dernier serait intéressé par le challenge olympien. Ces derniers jours, Pablo Longoria a augmenté son offre à 1,5 millions d’euros pour tenter de le récupérer. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants de Valence qui réclameraient 6 millions d’euros.

L’OM N’A PAS L’INTENTION D’AUGMENTER SON OFFRE

L’OM bataille avec Valence depuis plusieurs semaines pour tenter d’enrôler le latéral droit. Après avoir formulé une première offre à 750.000 euros, la deuxième offre d’1,5 millions d’euros ne satisfait toujours pas les dirigeants de Valence. À en croire les informations révélées par Marca, Pablo Longoria n’aurait pas la volonté d’augmenter son offre qu’il considère comme la « meilleure » qu’il peut proposer pour le Danois. À l’heure actuelle, Valence s’agace et se montre inflexible dans les négociations et ne souhaite pas accepter l’offre olympienne. Une offre de ce montant ne permettrait pas aux dirigeants de Valence d’effectuer une plus-value. En effet, ils se trouvent donc dans une situation complexe puisqu’ils ne pourraient pas faire de profit et l’utiliser pour son éventuel remplaçant. Une chose est sûre, Pablo Longoria compte sur la volonté de Daniel Wass de partir pour débloquer la situation avec Valence dans les prochains jours.

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse il y a quelques semaines, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

MERCATO OM : UN CADOR EUROPÉEN CIBLE TOUJOURS KAMARA !

Après avoir enregistré plusieurs arrivées depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria se pencherait désormais sur les ventes pour équilibrer les comptes. Alors que plusieurs clubs sont à l’affût sur Boubacar Kamara, l’AC Milan souhaiterait le récupérer libre l’été prochain.

Tout comme Duje Caleta-Car, Dario Benedetto ou Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara figure parmi les joueurs susceptibles de plier bagages cet été. À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara disposerait de nombreuses offres. Ces derniers jours, Newcastle, Séville ou l’AC Milan sont les clubs les plus associés au profil du milieu de terrain olympien. Pablo Longoria le sait, il sera certainement contraint de le vendre ou de réussir à le prolonger pour éviter de le voir partir libre la saison prochaine. Toutefois, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat et laisse planer le douter sur son avenir. Alors que Newcastle a formulé une offre aux alentours de 11 millions d’euros pour tenter de l’enrôler ces derniers jours, l’AC Milan souhaiterait rapatrier le joueur gratuitement en juin 2022.

MILAN NE LÂCHE PAS KAMARA

Aujourd’hui, on apprend que les Rossoneri sont toujours très intéressés par Boubacar Kamara. Toutefois, à en croire les informations du média MilanNews.it, les dirigeants de l’AC Milan ne sembleraient pas enclin à le récupérer cette saison. Conscient de la situation contractuelle de Boubacar Kamara, le club italien privilégierait de le récupérer libre la saison prochaine pour ne pas débourser le montant réclamé par l’Olympique de Marseille. De ce fait, le club lombard aimerait entamer des discussions concrètes avec le milieu de terrain olympien à partir de janvier 2022 pour négocier les éventuels termes d’un futur contrat. Une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à Pablo Longoria. En revanche, l’AC Milan pourrait donc prendre le risque de voir Boubacar Kamara leur passer sous le nez. En effet, Séville et Newcastle sont également à l’affût.

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara serait aujourd’hui prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation olympien. Il a engrangé de l’expérience et la confiance de ses entraîneurs année après année. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Lors d’une conférence de presse en avril dernier, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)

OM : RONGIER ENVOIE UN MESSAGE FORT À CELUI QUI LUI A ENVOYÉ UNE BOUTEILLE AU VISAGE !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Montpellier sur le score de 2-3 après avoir été mené de deux buts. La rencontre a notamment été marquée par la blessure de Valentin Rongier alors qu’il n’était même pas sur le terrain. Le milieu a reçu un projectile au visage de la part d’un supporter !

Après avoir été menés de 2 buts lors de la première mi-temps, l’Olympique de Marseille a réussi à renverser la rencontre. Konrad De la Fuente délivre la balle du 2-1 à Ünder. Payet égalise sur un coup-franc direct somptueux et inscrit même un doublé pour offrir la victoire à ses partenaires !

VALENTIN RONGIER A EU UNE GROSSE COUPURE À LA BOUCHE QUI L’A EMPÊCHÉ DE RENTRER — SAMPAOLI

En marge de ces scènes de joie, les Olympiens ont également eu droit à des supporters très agités à la Mosson. En effet, certains se sont amusés à jeter des projectiles sur les joueurs et notamment ceux qui s’échauffaient au début de la seconde période.

Valentin Rongier, qui faisait partie des joueurs s’entraînant sur le bord du terrain a d’ailleurs été victime d’un projectile. Reçu au visage, cette bouteille lui a ouvert la lèvre. Sur les images de Prime Video, nous pouvions clairement voir du sang sur les mains du milieu de terrain. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs affirmé que l’ancien Nantais était sur le point de rentrer sur la pelouse mais que cet incident l’en a empêché.

« C’était une fin de match bizarre parce que le jeu n’était pas agressif bien au contraire. Concernant Valentin Rongier il a eu une grosse coupure à la bouche qui l’a empêché de rentrer » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/08/21)

BONNE NUIT AU POSTE IMBÉCILE — RONGIER

Après la rencontre, sur les réseaux sociaux, Valentin Rongier a publié une photo de sa lèvre accompagné d’un mot à l’encontre de ce supporter qui a été emmené par les stadiers et menotté par les forces de l’ordre.

« Gros bisou au supporter montpelliérain qui m’a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste (de police, ndlr) imbécile. Allez l’OM ! » Valentin Rongier – Source : Instagram (08/08/21)