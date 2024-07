Wahi en PL, le PSG piste Cherki, la blessure de Moffi coup dur pour Nice… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce mercredi.

Wahi vers la PL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Elye Wahi est toujours dans le viseur de Chelsea, l’attaquant lensois de 20 ans était déjà dans le viseur du club londonien l’été passé. L’intérêt des bleus est toujours présent, le club attend de savoir à quel prix lance et prêt à céder le jeune international français. Aujourd’hui, on apprends que d’autres club anglais seraient intéressé.

Arrivé à Lens en provenance de Montpellier après une grosse saison de Ligue 1 (19 buts, 5 passes décisives à 19 ans) contre 30 millions pourrait quitter le nord après seulement une saison passée. En effet, Chelsea déjà intéressé l’été passé, vise toujours Elye Wahi, l’été dernier l’attaquant avait fait le choix de la raison. En s’engageant avec le RC Lens pour s’assurer son développement et son temps de jeu. Néanmoins l’attaquant de 21 ans n’a pas été à la hauteur des attentes, il n’a surtout pas réussi à faire oublier Loïs Openda dans le nord (21 buts 4 passes décisives). Hormis les stats 12 buts et 4 passes décisives en 36 matchs, c’est l’attitude qui a fait défaut à Elye Wahi jugé très nonchalant. Tout le contraire d’Openda très combatif, c’est ce qui a charmé les supporters lensois.

Wahi plaît en PL

lire aussi: Mercato : Le président de Sassuolo révèle que l’OM a fait une offre pour son attaquant !

🚨💣 BREAKING ! Le RC Lens et Elye Wahi ont toujours un ACCORD pour un départ ! 👋❤️💛 3 clubs anglais se sont positionnés : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester (@lequipe) pic.twitter.com/6eX8UhQcv4 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 30, 2024

En plus de Chelsea, c’est West Ham et Leicester City qui seraient intéressé par l’international espoir français selon l’équipe. Elye Wahi et le RC Lens auraient trouvé un accord pour un transfert lors de ce mercato estival. Le Racing club de Lens souhaite en tirer au moins 35 millions pour rembourser le transfert. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club nordiste. Selon l’équipe Chelsea s’est bel et bien positionnée dans le dossier. Toujours d’après le quotidien un autre club s’est manifesté d’une manière plus concrète. En cas de départ de l’ancien montpelliérain le club nordiste sera dans l’obligation de recruter un renfort en attaque après avoir perdu Morgan Guilavogui. Reste à voir si Elye Wahi veut prouver que c’était une saison d’adaptation à Lens ou si il veut relever un autre défi ailleurs.

Paris fonce pour Cherki

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon va très certainement perdre Rayan Cherki cet été. Longtemps annoncé du côté de Dortmund le joueur pourrait rester en Ligue 1.

Il y a plus d’un mois, Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur Twitter, qu’un nouveau club entre en piste pour recruter Rayan Cherki. En effet c’est le Borussia Dortmund qui aimerait s’attacher les services de l’international espoir français.

Le BVB va perdre sa légende Marco Reus, Ryan Cherki serait le bon profil pour le remplacer. En effet, les 2 joueurs ont des similitudes, numéro 10 créateur, technique capable de faire des différences. Dortmund pourrait réaliser un très bon coup. Un mois après la direction du club allemand remet en cause la potentielle arrivée de Rayan Cherki. Pourtant, d’après le quotidien l’Equipe un accord existait entre le BVB et le club rhodanien.

Le PSG revient à la charge

🚨🚨🚨 Le PSG pourrait relancer ces prochains jours la piste Rayan Cherki ! 🇫🇷🌟 Le joueur n’a toujours pas signé avec Dortmund alors qu’un accord existait pourtant entre les clubs. ❌🇩🇪 [@lequipe] pic.twitter.com/uCCbAoOVhE — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) July 31, 2024

Malgré l’intérêt de Dortmund, le PSG travaille sur le dossier Cherki depuis plusieurs semaines déjà. Le Lyonnais était annoncé au Paris Saint-Germain cet hiver, Luis Campos et Luis Enrique apprécieraient son profil et pousserait pour le recruter. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2025, le joueur de 20 ans ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Le milieu offensif actuellement aux jeux olympiques avec l’équipe de France aurait donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Cette saison il a disputé 33 matchs de championnat inscrit un but et délivrer 6 passes décisives. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 25 millions d’euros selon transfermarkt. Reste à voir si l’OL et le PSG arriveront à se mettre d’accord.

lire aussi: Mercato : Le président de Sassuolo révèle que l’OM a fait une offre pour son attaquant

La blessure de Moffi change les plans du GYM

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice a annoncé une grave blessure pour son attaquant titulaire Terem Moffi. L’international nigérian s’est blessé lors d’un stage en Autriche, son club annonce une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui va changer les plans du GYM, dans l’obligation de recruter un attaquant pour compenser cette blessure et donc impacter le budget !

En effet le quotidien Nice-Matin a annoncé ce mardi, la rupture des ligaments croisés de Terem Moffi. Le joueur s’est blessé lors d’un stage en Autriche. Le joueur devrait donc manquer plusieurs mois de compétition avec les aiglons. Le club entraîné par Franck Haise essaierait déjà de trouver un attaquant pour pallier cette blessure. Une blessure qui pourrait rebattre les cartes durant ce mercato pour le club sudiste qui n’avait pas prévu de dépenses dans ce secteur.

Lacroix pour remplacer Todibo ?

Comme annoncé depuis plusieurs semaines le défenseur central français de Nice Jean-Clair Todibo devrait rejoindre la Juve. La Juventus entraînée par Thiago Motta aurait proposé un prêt avec option d’achat obligatoire fixé à environ 34 millions pour le défenseur central français. Les 2 clubs semblent sur la même longueur d’onde, reste à attendre l’officialisation du transfert.

🗞️ Avec un budget mercato plus conséquent, l’#OGCNice aurait sûrement misé sur Maxence Lacroix mais Wolfsburg demanderait 20 millions d’euros. Potentiellement trop pour le Gym qui pourrait devoir acheter un nouvel attaquant. (@Nice_Matin) pic.twitter.com/hNOM9isxih — Axel | Nissa Europa 🇪🇺 (@SolamenNissa) July 30, 2024

Nice aurait déjà trouvé son successeur, il s’agit de Maxence Lacroix. Le défenseur central français de Wolfsburg intéresserait la direction niçoise néanmoins son club en demanderait 20 millions d’euros. Une somme trop conséquente pour Nice qui doit recruter un nouvel attaquant. Le défenseur de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2025 avec le club allemand, sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros. Cette saison il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Reste à voir si Nice pourra payer l’indemnité de transfert demandé par Wolfsburg.

lire aussi: Mercato : Le président de Sassuolo révèle que l’OM a fait une offre pour son attaquant !