Wahi, Moukoko et Harit… Les 3 infos mercato OM de ce mardi 13 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mardi 13 août 2024, nous évoquons les dossiers Elye Wahi, Youssoufa Moukoko et Amine Harit.

Alexandre Chaillol (journaliste Foot Mercato), Maël Lemoine (journaliste et créateur de contenu) et les journalistes du FCM ont discuté de l’arrivée d’Elye Wahi à Marseille, lors du débat de ce lundi. Ils ont notamment parlé du prix de ce transfert et des qualités offensives du joueur.

C’est l’information du moment, Elye Wahi va officiellement rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est tombé d’accord avec le RC Lens : 25 millions d’euros et 5 millions de bonus pour le transfert de l’attaquant.

Quand on lui demande si 30 millions d’euros pour Elye Wahi ce n’est pas trop, Alexandre Chaillol, journaliste pour Foot Mercato, n’hésite pas une seule seconde. « La qualité ça se paye », affirme-t-il. « C’est 73 matchs titulaires en Ligue 1, 41 buts, et il a 21 ans. »

« Je ne peux pas voir le négatif de Wahi, quand je vois ses qualités et son profil », avoue le journaliste. « Ça m’aurait dérangé de le prendre à ce prix-là s’il avait mis 3 buts, qu’il était passé remplaçant toute la saison et qu’il s’était blessé. Mais là, ce n’est pas du tout le cas. »

Alexandre Chaillol a également pris la défense de Wahi, critiqué à cause de sa dernière saison. « Oui c’est 30 millions, mais Lens l’avait payé le même prix. Un an dans le foot, pour un mec qui a 21 ans, ce n’est rien, ça arrive à tout le monde […] Alors oui, il a le droit d’avoir une saison un peu plus galère. »

« Avant la vingtaine, il était dans les standards de but de Mbappé en Ligue 1. Donc on parle d’un mec qui a quand même beaucoup de stats et qui marque énormément », explique-t-il.

Youssoufa Moukoko, l’une des principales cibles de l’Olympique de Marseille, pourrait finalement ne pas intégrer le club cet été. Selon Fabrizio Romano, les négociations avec le Borussia Dortmund sont compliquées. Le club français serait prêt à abandonner la piste de l’attaquant allemand. Mais pour Bild, un prêt est encore possible…

Après des jours de discussion concernant le transfert de Youssoufa Moukoko, les négociations entre l’Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund piétinent. Les deux équipes ne trouvent pas d’accord financier, et le transfert est au bord de l’échec.

🚨🔵⚪️ EXCL: Youssoufa Moukoko’s move to Olympique Marseille on the verge of collapsing.

No agreement between OM and Borussia Dortmund with French club prepared to leave negotiations after long talks.

There are several clubs still interested in Moukoko, still planning to leave. pic.twitter.com/NPXeoUuk5r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024