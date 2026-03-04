Info Chrono
Videos - 19h01

OM – Di Meco : “Pablo Longoria, c’était voué à l’échec !”

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco qui évoque le bilan de Pablo Longoria comme président de l’Olympique de Marseille.
L’intégralité de la video à retrouver sur notre chaine youtube ici 

