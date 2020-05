Aulas dépose des recours, l’avenir incertain de Villas-Boas et l’option d’un investisseur américain… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Aulas met la pression, l’avenir de Villas-Boas, et des nouveaux investisseurs américains… Les 3 infos OM de ce vendredi

Ligue 1 : Aulas met ses menaces à execution

Il brandit cette option toutes les 3h depuis l’annonce de l’arrêt de la saison 2019/2020 de Ligue 1 par la LFP. Cette fois, Jean-Michel Aulas est passé des paroles aux actes en déposant des recours contre cette décision…

Interrogé au micro de la chaîne l’Equipe, le président Aulas a annoncé ce jeudi qu’il avait déposé des recours afin de faire repartir la Ligue 1 et terminer la saison. Il se base sur le fait que l’Allemagne va reprendre et que l’Espagne pourrait suivre…

A lire : LIGUE 1 : LA LFP EST PRÊTE JURIDIQUEMENT À RÉPONDRE À DES RECOURS (DE LYON, TOULOUSE ET AMIENS?)

Nous avons pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité — Aulas

« Le conseil d’administration a pris la décision de déposer des recours. Nous avons pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on a arrêté, pour regarder si des clubs ont été désavantagés et d’autres avantagés. (…) Il aurait donc été possible de redémarrer avec le protocole sanitaire qui convenait, on aurait pu attendre de voir comment les Allemands s’en sortaient pour savoir comment on aurait pu redémarrer. J’avais imaginé de trouver une solution qui aurait permis de repartir début août. (…) Je sollicite l’UEFA, qui a indiqué qu’elle serait amenée à prendre des dispositions pour les pays qui prendraient des décisions contraires à ce qu’elle souhaitait. Si l’UEFA demande à la LFP de revoir ce qui a été dit, il me semble qu’on doit se reposer la question: si c’est possible de manière sanitaire, il faudrait peut-être regarder de plus près l’idée d’une reprise. » Jean-Michel Aulas – source : La chaîne l’Equipe

🚨[INVITE EXCEPTIONNEL]🚨@JM_Aulas est l’invité exceptionnel de @lequipedusoir à partir de 19h20 ! @DenisEstelle et les chroniqueurs lui poseront toutes les questions autour de l’arrêt du championnat et de la Ligue des champions. Vos questions et réactions sur le #EDS pic.twitter.com/sJX3n3jHxU — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) May 7, 2020

Mercato OM: « Villas-Boas… c’est du 50/50 »

L’OM est qualifié pour la Ligue des Champions, et c’est en grande partie grâce à son entraineur Villas-Boas. S’il a déclaré vouloir rester à Marseille la saison prochaine, rien n’est certain pour Matthieu Grégoire journaliste l’Equipe…

André Villas-Boas revient à Marseille la semaine prochaine pour discuter avec les dirigeants olympiens. Alors qu’il a exprimé son envie de rester à l’OM, rien n’est encore officiel. En effet, selon le journaliste l’Equipe Matthieu Grégoire, le coach portugais pourrait partir si toutes les conditions ne sont pas réunies…

Si Villas-Boas s’en va Zubizarreta s’en ira– Grégoire

A lire aussi : Mercato OM : Le coach de Rennes ouvre la porte à un départ de Niang

Il s’est exprimé sur un live Instagram de Nabil Djellit:

« Ce n’est pas sûr du tout que André Villas-Boas reste à Marseille la saison prochaine. A l’heure actuelle, c’est du 50-50. Il va faire pression sur la direction pour que lui et Andoni Zubizarreta aient les pleins pouvoirs. Il va faire en sorte d’avoir un petit budget mercato pour faire des bons coups en Europe. Si Villas-Boas s’en va Zubizarreta s’en ira, en septembre dernier il a déjà eu chaud car McCourt a considéré que l’espagnol n’a pas assez vendu de joueur… » Mathieu Grégoire— Source: Live Instagram

On se retrouve à 23 h 15 avec @Serguei sur mon insta et le sien… On va parler de la vente de l’OM ou pas ! pic.twitter.com/k8R9Ch6uXO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 7, 2020

De nouveaux investisseurs américains avec McCourt plutôt qu’une vente de l’OM ?

Les difficultés financières de l’OM donne des idées. En coulisses certains tentent de monter des projets pour un éventuel rachat de l’OM, les rumeurs se multiplient. Pour Bilel Ghazi, l’arrivée de nouveaux investisseurs serait la solution la plus probable…

Alors que la folle rumeur d’un intérêt du milliardaire saoudien Ben Talal a enflammé les réseaux sociaux, le journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi a évoqué une autre tendance lors d’un live Instagram avec Walid Acherchour. Il explique que de nouveaux investisseurs américains pourraient renflouer les caisses de l’OM…

A lire : MERCATO : « NIANG À L’OM, IL Y A DES DISCUSSIONS INTENSES… », LE MONTANT DEMANDÉ EN BAISSE ?

il y a plus des idées de solutions américaines autour de McCourt pour gonfler les caisses que d’évocations de Saoudiens — Ghazi

« Des retours que j’ai, notamment des discussions que peut avoir Marseille avec des agents pour des projets d’entrées ou de sorties de joueurs, il y a plus des idées de solutions américaines autour de McCourt pour gonfler les caisses que d’évocations de Saoudiens. Si demain, il y a des partenaires américains autour de McCourt, je ne serai pas étonné ». Bilel Ghazi – source : live Instagram avec Walid Acherchour

Le chiffre : 250M€

Le montant estimé du prix de l’OM selon l’entourage de Franck McCourt