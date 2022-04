Un ancien milieu de l’époque Garcia dans le viseur, pas de transports pour OM-Lyon et un ancien gunner qui déconseille à Saliba de revenir … Les 3 infos OM de ce mercredi

William Gallas, ancien défenseur d’Arsenal trouve qu’un retour de William Saliba dans le club londonien ne serait une bonne option après son prêt réussi à l’OM. Dans un entretien à Goal, l’ancien international français pense que la réflexion de Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal n’a pas évolué concernant le néo-défenseur international A français et ce même grâce à son transfert à Marseille son statut a changé.

Si Saliba souhaite retourner à Arsenal, il devra faire face à une concurrence à son poste. Pour Goal, William Gallas donne son avis sur cette option en mettant des nuances.

S’il revient à Arsenal, il doit être prêt à revenir et peut-être être sur le banc au début car pour le moment vous avez Ben White et Gabriel. Il doit être prêt à accepter d’être sur le banc. Mikel Arteta, s’il joue avec un système différent, avec trois derrière, alors il pourrait jouer avec Saliba. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon ne reviens pas à Arsenal car ce sera difficile. William Gallas – Source : Goal (26/04/2022)

La position de William Gallas qui déconseille à Saliba de revenir à Arsenal n’est pas forcément lié au niveau du joueur mais au temps de jeu qu’il aura. Auteur d’une saison pleine, le défenseur de l’OM pourrait en cas de retour à Londres se retrouver sur le banc. Gallas pointe du doigt l’impatience des jeunes à vouloir jouer rapidement alors que parfois ce n’est pas possible.

Les jeunes joueurs ont maintenant plus d’opportunités de jouer, et quand vous commencez à jouer, vous voulez jouer à chaque match. Le problème dans certains clubs, c’est que cela peut être difficile. Les défenseurs sont complètement différents des attaquants, vous devez avoir de l’expérience lorsque vous jouez derrière. Saliba n’a que 21 ans. Il a joué 30 matchs ou plus à Marseille, donc s’il retourne à Arsenal, il aimerait jouer à nouveau. Peut-être qu’il sera sur le banc, et si cela se produit, il sera bouleversé. William Gallas – Source : Goal (26/04/2022)