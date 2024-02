OM: les probables titulaires face à Brest

L’Olympique de Marseille se déplacera à Brest en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait mettre en place Gennaro Gattuso pour cette rencontre…

L’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso a récupéré tous ses internationaux de la CAN. Chancel Mbemba, demi-finaliste avec le Congo, sera disponible pour ce rendez-vous. Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise, Kondogbia a repris l’entrainement collectif ce lundi, Murillo sera absent, tout comme Veretout qui est également indisponible, Gigot sera suspendu pour cette rencontre tandis que Pau Lopez est incertain.

Ruben Blanco pourrait être titulaire dans les buts (Lopez incertain) devant une défense qui devrait être composée de Clauss, Mbemba, Balerdi et Merlin. Onana pourrait être titularisé au milieu à la place de Kondogbia en compagnie d’Harit et Ounahi. Moumbagna pourrait être aligné sur le coté gauche, Aubameyang dans l’axe et Sarr pourrait retrouver son côté droit.

4-3-3 sans Lopez avec le retour d’Mbemba et Onana titulaire ?

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Ounahi Onana Harit

Sarr Aubameyang Moumbagna

Interrogé en conférence de presse ce samedi avant le déplacement de l’OM à Brest, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans toutefois vouloir « surjouer ».

« La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer »

« Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important », a-t-il ajouté.

