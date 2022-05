5 millions hors des caisses du club, Lens clarifie la situation de Clauss et Fofana… Saliba ne reviendra pas? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : L’OM qui débourse déjà 5 millions avant le mercato , Lens qui ne souhaite pas forcément vendre Fofana et Clauss et Saliba qui pourrait ne pas revenir à l’OM !

Mercato : Déjà 5M€ hors des caisses de l’OM?

Selon les informations de Esporte News Mundo, l’Olympique de Marseille est contraint de verser un bonus de 5M€ à Flamengo pour le transfert de Gerson avec cette deuxième place !

L’Olympique de Marseille a terminé l’exercice 2021/22 à la deuxième place de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain ! Un positionnement synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions à la différence de la 3e place obtenue par Monaco.

5 millions d’euros dans les caisses de Flamengo pour Gerson?

Selon les informations de Esporte News Mundo, cette position au classement va coûter 5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille ! En effet, cela faisait partie des clauses pour le transfert de Gerson. En cas de deuxième place, cette somme devra être versée à Flamengo.

A voir si cela était prévu dans le budget de la saison dernière ou si cela impactera la prochaine phase de transfert pour bâtir une équipe taillée pour la Ligue des Champions.

Cardoze expose la ligne directrice de Longoria

Invité de BFM Marseille, ce mardi matin, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM a laissé entrevoir la feuille de route pour la saison prochaine avec un mot d’ordre: la stabilité.

« Les joueurs veulent de la stabilité. Ils adhèrent à 100% au projet qui a été développé cette année. Il y a une grande cohésion dans ce vestiaire et c’est extrêmement important. C’est pour ça que Pablo (Longoria) a envie de donner cette stabilité. Il a envie de pouvoir s’inscrire à moyen terme, au moins, afin de pouvoir donner de la stabilité à Jorge (Sampaoli), à tout le staff et à l’OM. Les grands clubs réussissent parce qu’à un moment donné, il y a de la stabilité. Ce projet, ils l’ont fait ensemble. Il l’a dit samedi devant les salariés. Il se souvient du moment où ils ont fait des choix de joueurs, un choix de philosophie. Pour lui, donner de la stabilité, c’est tout ça. C’est la garantie de pouvoir poursuivre ce projet qu’ils ont commencé à construire ensemble. » Jacques Cardoze – Source: BFM Marseille (24/05/2022)

Mercato OM : Lens clarifie la situation de Clauss et Fofana !

Alors que des rumeurs annonçaient avec insistance les départs prochains de certains joueurs importants de l’effectif du RC Lens comme Seko Fofana, Jonathan Clauss ou encore Cheick Doucouré. Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, Directeur général du RC Lens, et Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif se sont exprimés de manière prudente et claire notamment sur la situation de Jonathan Clauss et Seko Fofana. Ces deux derniers étaient notamment annoncés avec insistance du côté de l’OM.

L’Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions et veut bien y figurer. Les olympiens ont beaucoup de pistes pour renforcer l’effectif et pallier les éventuels départs cet été, comme celui de Boubacar Kamara qui s’est engagé à Aston Villa. Depuis le début de la semaine, l’OM comme d’autres clubs se seraient intéressés aux deux Lensois qui ont crevé l’écran cette année, Jonathan Clauss et Seko Fofana.

On n’est pas dans l’obligation de vendre — Arnaud Pouille

Les deux joueurs ont été récompensés par une place dans l’équipe type de la saison en Ligue 1 aux côtés notamment de Dimitri Payet et William Saliba. Terminant à une belle 7ème place, le RC Lens peut désormais se concentrer sur le mercato pour pouvoir, à l’image de Clauss ou Fofana, de flairer les bons coups. Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, le directeur général du club sang et or, nous explique que les finances sont bonnes et qu’ils ne seront pas dans une situation de subir le mercato.

« Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC. » Arnaud Pouille – Source : Lens Foot (24/05/2022)

On ne sait pas ce qui va se passer – Ghisolfi

Interrogé par l’émission Lens Foot, le coordinateur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi a surenchéri en clarifiant la situation de certains joueurs comme Clauss et Fofana.

« On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c’est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. À l’inverse, personne n’est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence. Aujourd’hui, on compte sur tout le monde. » Florent Ghisolfi – Source : Lens Foot (24/05/2022)

Si les représentants du RC Lens tiennent ses propos, c’est avant tout pour expliquer la situation de certains joueurs qui attisent les convoitises. Pistés par l’OM et d’autres clubs, les dossiers Clauss et Fofana ne risque pas d’être réglé rapidement. A un an de la fin de son contrat, l’international français serait sur le départ cet été, au risque de le voir partir libre l’année prochaine. Quant à Fofana, sous contrat jusqu’en 2024, sa situation est un peu plus détendue. Certains médias annonçaient les deux joueurs comme des priorités pour Longoria, reste à savoir si le dénouement de ces deux dossiers finira par être favorable à l’OM.

Mercato OM : Priorité défensive de Longoria, Saliba ne reviendra pas ?

Boubacar Kamara officiellement parti, Alvaro sur le départ, Caleta Car poussé vers la Premier League… La défense olympienne va perdre des éléments cet été. Pablo Longoria voulait profiter de la qualification en Ligue des Champions pour conserver Saliba, mais cela semble déjà compromis…

En effet, après les déclarations d’Arteta (voir ci-dessous), l’Equipe confirme la volonté d’Arsenal de garder son défenseur international la saison prochaine. Le quotidien sportif précise même « Arsenal a décidé que William Saliba était enfin un renfort crédible. (…) Mais le timing n’est vraiment pas bon pour Pablo Longoria, le président olympien, qui va se mettre en quête de deux défenseurs axiaux pendant le mercato estival. »

Arsenal compte sur Saliba qui aurait accepté de retourner à Londres…

L’Equipe explique aussi que les dirigeants du club anglais ont clairement fait savoir à Saliba qu’il faisait parti du projet de la saison prochaine. Une offre de prolongation de son contrat, qui se termine en 2024, serait même évoquée. Enfin et c’est surement la plus grosse information du journal sportif, « Saliba n’ira pas à l’encontre de la volonté de ses dirigeants, qui semblent enfin compter sur lui dans un avenir proche. » Le jeune défenseur de 21 ans devra tout de même gagner sa place face à Gabriel et Ben White…

Mikel Arteta estime tout de même avoir pris la bonne décision de l’envoyer en prêt à l’OM pour qu’il s’aguerrisse. Au début de cette saison, Saliba n’était pas désiré par Arsenal et est donc parti du côté de l’OM pour réaliser une excellente saison sous le maillot bleu et blanc parfois difficile à porter pour les jeunes joueurs. Le technicien espagnol estimait que l’international français avait besoin de concurrence pour progresser.

Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous – Arteta