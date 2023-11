Benatia ça se précise, Sanchez sur le marché? L’annonce de la ministre des Sports sur Lyon… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Benatia ça se précise, Sanchez sur le marché? L’annonce de la ministre des Sports sur Lyon…

Mercato OM : Mehdi Benatia ça se précise (enfin) !

Comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur central Mehdi Benatia est le grand favori pour devenir le futur directeur sportif de l’OM. Le club marseillais devrait annoncer son arrivée la semaine pendant la trêve internationale.

Mehdi Benatia n’a jamais été aussi proche de devenir le prochain directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Comme annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines, l’ancien joueur de la Juventus a toujours été la priorité de Longoria et ce dernier a très rapidement accepté la proposition du club marseillais.

Ce dernier a dû toutefois régler des détails importants liés à sa fonction d’agent avant de pouvoir s’engager avec l’Olympique de Marseille. Ces fameux détails juridiques et financiers ont pris de longues semaines. Selon nos informations tout est désormais réglé, et, sauf retournement de situation de dernières minutes, la signature de Benatia devrait être officialisée la semaine prochaine pendant la trêve internationale par les dirigeants marseillais.

Sauf coup de théâtre, l’arrivée de Mehdi BENATIA devrait être officialisée la semaine prochaine pendant la trêve internationale.

Mercato OM: Alexis Sanchez sur le marché en janvier ?

Arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, Alexis Sanchez peine à convaincre en Italie. Les Nerazzurri pourraient même se séparer de l’international chilien dès cet hiver. Une aubaine pour les supporters olympiens.

Arrivé libre à l’OM durant l’été 2022, Alexis Sanchez a fait vivre de grosses émotions aux supporters olympiens. Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. Pour le remplacer, le président marseillais a recruté Pierre-Emerick Aubameyang. Mais, pour l’heure, l’international gabonais n’arrive pas à faire oublier l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone. L’ex-Stéphanois a même été sifflé par le Vélodrome lors de la dernière rencontre face au LOSC.

Les supporters attendent le retour de Sanchez

D’après les médias italien, Alexis Sanchez devrait quitter l’Inter Milan en janvier prochain, soit six mois avant la fin de son contrat, en raison de son manque de temps de jeu. Le journaliste Ekrem Konur précise même que « des clubs d’Amérique du Sud et d’Arabie Saoudite sont intéressés par le joueur chilien » via son compte X (anciennement Twitter).

Un tweet sous lequel les supporters phocéens ont vite rappliqué pour demander au joueur de revenir à Marseille. « Reviens chez toi », « il n’est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs ! », peut-on lire dans les commentaires.

OM – OL : La nouvelle annonce de la ministre des Sports qui ne devrait pas plaire aux Lyonnais

Le match entre l’OM et Lyon se rejouera le 6 décembre prochain au Vélodrome. La ministre des Sports affirme qu’il n’y aura pas de supporters lyonnais.

Le déplacement des lyonnais est interdit pour le match qui sera à rejouer le 6 décembre prochain entre l’OM et l’OL. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’a annoncé ce vendredi dans des propos relayés par RMC Sport.

« Pour moi, le mal est fait. Quand il y a une interdiction de déplacement de supporters, comme ça va être le cas le 6 décembre, c’est la défaite du partage, déplore Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports lors de la présentation du parcours de la flamme pour les Jeux paralympiques et relayé par RMC. Maintenant, je pense que la solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise des options restantes. Cette sanction contre des supporters de l’OL, compte tenu de ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais avec ces chants homophobes et ces gestes antisémites, est parfaitement compréhensible et légitime. C’était souhaitable. Il y a maintenant un dispositif de sécurité que la préfète de police renforce en faisant attention à chaque détail et à l’optimisation de ce qui a pu pêcher lors de cet épisode. S’il y a le moindre débordement de supporters marseillais lors de ce match, il faudra vraiment en tirer des conséquences extrêmement fermes. Moi j’ai appelé à un sursaut. Avec la ligue, le ministère de l’Intérieur, les clubs, les associations de supporters, il faut une prise en main de ces enjeux d’élimination de la violence de nos stades et de lutte contre toutes les formes de discrimination, d’expression raciste et antisémite. Il faut qu’on en finisse avec ça. Je le dis, le mal est fait. Ce régime mis en place est un pis-aller. Il faut derrière une action absolument résolue pour que ces choses ne se reproduisent plus. On ne doit pas avoir un petit nombre d’abrutis qui entraînent une défaite du sport. »