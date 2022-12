Bon plan mercato OM : João Gomes, un milieu brésilien au profil de Kamara !

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Après Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, ou encore Máximo Perrone, Ayrton Lucas et Attiatallah Yahya… On vous propose ce mardi le milieu de terrain João Gomes.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, João Gomes semble être une bonne option au milieu…

FOCUS SUR João Gomes

Club actuel Flamengo Poste Milieu défensif Taille 1m76 Age 21 ans Valeur estimée par Transfermarkt 15M€

Qui est-il ?

João Gomes est un milieu défensif brésilien de 21 ans. Ce droitier évolue à Flamengo dans le championnat brésilien.

João Gomes, dans les jeunes joueurs brésiliens à ce poste c’est ce qu’il se fait de mieux

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato au milieu. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« João Gomes, c’est un profil très intéressant, mais qui est déjà un peu cher. Il y a déjà beaucoup de clubs qui se sont renseignés sur lui cet été, même lors du mercato hivernal 2022, il y a eu des rumeurs concernant Liverpool ou encore le FC Porto. De plus, le Real Madrid et le FC Barcelone le surveillent depuis longtemps. Du coup, du côté de Flamengo cela parlait cet été d’une somme folle de 30, 40M€, mais ce n’est pas le prix qui sera payé s’il part. Il est déjà cher malgré son jeune âge mais il a prouvé depuis un an et demi qu’il assumait son rôle de titulaire. Il a aussi prouvé que malgré un effectif de grande qualité à Flamengo il avait sa place. Dans le profil il me fait un peu penser à Boubacar Kamara, c’est un milieu devant la défense et qui peut aider en défense centrale, il a aussi cette faculté à pouvoir se projeter quand il le faut balle au pied. Ce n’est pas le plus grand technicien même s’il a une bonne technique, il a une bonne qualité de passe. C’est son abatage et sa capacité à combler les trou, aider l’attaque quand il le faut qui le rend intéressant. C’est un bon espoir qui mérite sa chance, il aurait sa place à l’OM pour moi. Dans les jeunes joueurs brésiliens à ce poste c’est ce qu’il se fait de mieux. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (12/12/2022)

