Bon plan mercato OM : Samoise, un jeune latéral belge avec 3 poumons !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, Máximo Perrone, Anass Zaroury, Kevin Álvarez et Khellven… on vous propose Matisse Samoise.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la blessure d’Harit et le possible départ de Gerson devrait amener l’OM à recruter lors du mercato hivernal.

FOCUS SUR Matisse Samoise Club actuel La Gantoise Poste Latéral droit Taille 1m80 Age 21 ans Valeur estimée par Transfermarkt 4 M€

Qui est-il ?

Matisse Samoise est un jeune latéral droit brésilien de 21 ans. Ce droitier pourrait venir compenser un futur départ de Kaboré.

Matisse Samoise, c’est un ancien meneur de jeu, les passes quand ça part, ça arrive !

Notre confrère Florian Holsbeek (@Florianholsbeek), aujourd’hui « performance Analyst, scout et analyste Vidéo » pour l’OH Leuven, nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« C’est un joueur qui joue à La Gantoise (Gent), il a été formé au poste de numéro 10, reconverti d’abord en latéral droit et qui joue aujourd’hui comme piston droit. Il peut jouer piston gauche. Dans la ligné d’un Timothy Castagne (ex Atalanta aujourd’hui à Leicester) ou Thomas Meunier (ex PSG) mais en beaucoup plus jeune, il n’a que 21 ans. Il n’a pas encore de sélection avec les Diables Rouges, c’est pour ça que c’est un bon plan mercato. Je pense qu’après la Coupe du Monde ou d’ici quelques mois il va passer un cap et il sera appelé en équipe nationale d’autant que Meunier va surement prendre sa retraite internationale. Il va y avoir de plus en plus de places qui vont se libérer vu l’âge de nos « pais » en défense. C’est un joueur d’1m80, il est costaud, il a 3 poumons et un cœur énorme. Vu que c’est un ancien meneur de jeu, les passes quand ça part, ça arrive autant court que long ou changement d’aile. Petit point de travail : la finition, c’est statistiques ne sont pas encore assez bonnes. Dans un système à 5 il fait plus que le taf en tant que piston. C’est vraiment son poste, il peut faire tout son côté. Cela fait 3 ans qu’il est en équipe première, c’est devenu un titulaire indiscutable. C’est un joueur régulier avec beaucoup d’engagement, son petit défaut est qu’il prend trop de cartons. C’est un joueur sous contrat jusqu’en 2025, il lui restera deux en fin de saison, son entourage ne veut pas prolonger. » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (25/11/2022)