ça avance pour la 7e recrue, Benatia annonce des arrivées et tensions dans le vestiaire après la défaite… Les 3 infos Mercato OM de ce samedi !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 16 Aout 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato Olympien.

MERCATO OM : Joel Ordoñez tout proche de Marseille selon le média Teradeportes

Le mercato olympien pourrait bientôt connaître une nouvelle avancée majeure. Selon les informations du média équatorien Teradeportes, l’Olympique de Marseille a accéléré les négociations avec le Club Bruges pour recruter le jeune défenseur central Joel Ordoñez.

Le club phocéen aurait amélioré les conditions de paiement ainsi que les bonus liés au transfert, ce qui rapproche considérablement les deux parties d’un accord définitif. Si tout se déroule comme prévu, la signature officielle pourrait intervenir dès ce week-end.

À seulement 20 ans, le défenseur équatorien est considéré comme l’un des grands espoirs de son pays. Solide, puissant dans les duels et doté d’un bon sens de l’anticipation, Ordoñez représenterait un renfort d’avenir mais aussi immédiat pour la charnière centrale de Roberto De Zerbi, soucieuse de trouver plus de stabilité après une saison défensive parfois fébrile.

Pour Ordoñez, ce transfert constituerait un véritable tremplin : passer de Bruges à un club historique comme l’OM, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions, marque un cap important dans sa jeune carrière.

Les supporters marseillais peuvent donc espérer voir arriver très rapidement une nouvelle recrue, alors que la fin du mercato s’annonce particulièrement animée sur la Canebière.

🔥¡Se acelera el fichaje de Joel Ordóñez!🇫🇷⚽️ El Olympique de Marsella mejoró los términos de pago 💰 y ajustó los bonos por el defensa ecuatoriano.⁰

👉 Este fin de semana se firmaría su traspaso desde el Brujas.⁰

¡Gran salto en su carrera! 🚀🇪🇨#JoelOrdóñez #OM #Fichajes… pic.twitter.com/jd53ezUCO8 — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 15, 2025

Entre 2 et 3 recrues selon Benatia

À quelques heures du coup d’envoi de la saison face au Stade Rennais, Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, a dressé un premier bilan du mercato estival phocéen… tout en laissant entendre que l’histoire n’était pas encore terminée.

Un projet sur trois ans qui se poursuit

Invité sur Ligue 1+ en marge de Rennes–OM, Benatia a rappelé la ligne directrice fixée depuis son arrivée :

« On avait annoncé ce projet de trois ans important, donner de la continuité, ce qui a souvent fait défaut dans ce club. On est très content de continuer avec notre entraîneur, on a renforcé l’effectif. On est content de la saison dernière mais on l’a dit, c’était le commencement de quelque chose. »

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas s’est montré satisfait de la préparation, citant en exemple la victoire convaincante en amical face à Aston Villa (3-1), où il a apprécié « l’intensité et le combat physique » de ses joueurs.

Un mercato pas encore clos

Si l’OM a déjà attiré six recrues cet été — Igor Paixao (record du club), Facundo Medina, Timothy Weah, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et le revenant Pierre-Emerick Aubameyang — le dirigeant marseillais assure que le mercato n’est pas fini :

« Il reste un ou deux postes qu’on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal. Un arrière gauche, peut-être un central… on réfléchit aussi au milieu mais on n’a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché. »

Benatia ne ferme pas la porte à un recrutement plus important si des occasions se présentent, estimant que Marseille pourrait encore voir arriver « trois à quatre joueurs » d’ici la clôture du marché.

Des ajustements pour viser haut

L’objectif est clair : donner à Roberto De Zerbi un effectif complet pour affronter la Ligue 1 et la scène européenne avec ambition. Avec un arrière gauche et un défenseur central dans le viseur, et peut-être un renfort au milieu, l’OM espère frapper encore fort avant la fin août.

Un vestiaire en ébullition dès la première journée

La défaite concédée par l’Olympique de Marseille face au Stade Rennais (1-0) vendredi soir en ouverture de la Ligue 1 a laissé des traces. Selon les informations de RMC Sport, l’après-match a été marqué par une forte tension dans le vestiaire olympien, avec des coups de gueule, des frictions et même une altercation verbale entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Des leaders en colère

La frustration était immense après cette contre-performance, d’autant plus que l’OM a disputé une heure en supériorité numérique sans réussir à marquer. Dans une ambiance électrique, les cadres ont rapidement pris la parole. Geronimo Rulli, Léo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg ont tour à tour élevé la voix, dénonçant un manque d’implication et une prestation indigne du niveau attendu :

« On n’a pas le droit de faire ce match »,

« Faut se bouger »,

« On ne respecte pas tout ce qu’on a mis en place. » (Propos rapportés par rmcsport.fr)

De Zerbi recadre, Rowe dans la tourmente

Roberto De Zerbi a lui aussi poussé un coup de gueule, rappelant que les valeurs d’humilité et de don de soi étaient non négociables à l’OM. Le technicien italien a d’abord laissé ses joueurs régler leurs comptes avant de reprendre la main, aux côtés du directeur du football, Medhi Benatia.

Au centre des critiques, Jonathan Rowe a été pointé du doigt pour son manque d’efforts défensifs. L’ailier anglais, déjà considéré comme l’un des Olympiens les plus susceptibles d’être vendu avant la fin du mercato, a mal encaissé les reproches. La tension est montée d’un cran lorsqu’il s’est frictionné verbalement avec Adrien Rabiot, avant que leurs coéquipiers ne séparent les deux joueurs.

Si l’altercation n’est pas allée plus loin que des mots, l’épisode révèle un climat bouillant dans le vestiaire marseillais, où la moindre défaite est vécue comme une trahison. Le retour à Marseille, dans l’avion, s’est déroulé dans une atmosphère lourde et silencieuse.

Ce samedi matin, les joueurs tentaient de relativiser cet épisode en y voyant le signe d’un groupe qui refuse la défaite. Mais la suite dira si ces secousses accoucheront d’une prise de conscience salutaire ou si elles laisseront des traces durables dans une saison où l’OM nourrit de grandes ambitions.