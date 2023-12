C’est confirmé pour Luis Henrique mais… Gattuso confirme trois absents et un retour face à Clermont ! Gattuso lance un appel aux supporters marseillais ! Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: c’est confirmé pour Luis Henrique mais… Gattuso confirme trois absents et un retour face à Clermont ! Gattuso lance un appel aux supporters marseillais !

Mercato OM : c’est confirmé pour Luis Henrique mais…

En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique devrait revenir à l’Olympique de Marseille cet hiver d’après les informations de La Provence.

Prêté avec option d’achat par l’OM à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique devrait prochainement revenir à Marseille, rapporte La Provence. Selon RMC Sport, il n’a jamais été question que le Brésilien reste à Botafogo car il n’y a pas eu de négociations entre les deux clubs et il était très loin d’atteindre 50% des minutes jouées par son équipe.

🔴 Mercato OM : Luis Henrique va faire son retour à Marseille Prêté avec option d’achat depuis l’été 2022, le jeune attaquant brésilien (22 ans) ne sera pas conservé par Botafogo 👉 https://t.co/BlDJqJURJy#OM #TeamOM pic.twitter.com/5Lo5UoIYKP — La Provence OM (@OMLaProvence) December 15, 2023

A LIRE AUSSI: OM: Riolo flingue le recrutement de Longoria !

Henrique de retour à l’OM mais…

🔙 Prêté avec option d’achat par l’OM à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique (22 ans) va prochainement revenir à Marseille.https://t.co/pzbpALEfWl — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2023

RMC Sport affirme que l’ailier gauche de 22 ans pourrait être définitivement vendu par l’OM dès cet hiver puisque les dirigeants marseillais seraient à l’écoute de potentielles offres le concernant.

« Luis Henrique pourra éventuellement compléter l’effectif même si au sein de l’OM, on n’est pas très convaincu de ses progrès. Le club phocéen restera à l’écoute d’éventuelles offres car il sera à un an de la fin de son contrat en juin prochain, situation que déteste Pablo Longoria, avec le risque de voir le joueur partir libre alors que Marseille avait investi 8 millions d’euros sur lui« , ont révélé nos confrères d’RMC.

OM : Gattuso confirme trois absents et un retour face à Clermont !

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens, actuels 6e, restent sur trois victoires consécutives en championnat. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a loué les qualités des Auvergnats et a également confirmé trois absents et un retour avant la rencontre.

L’OM accueillera Clermont ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur trois succès consécutifs en championnat et pointent à la 6e place. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a loué les qualités des Auvergnats et a également confirmé trois absents et un retour avant la rencontre.

A LIRE AUSSI:OM: Mbemba se méfie de Clermont !

Rongier et Veretout indisponibles, Clauss suspendu et Ndiaye de retour dans le groupe

🎙️Gattuso fait le point sur son groupe: « Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là. » #TeamOM #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

« Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là« , a affirmé Gennaro Gattuso, avant d’énumérer les qualités de Clermont: « C’est une équipe qui sait bien gérer les espaces, qui est très physique avec des joueurs d’expérience. J’ai un peu de peur parce qu’on a plus à perdre qu’à gagner. Cela ajoute de la tension. Ils savent ce qu’ils veulent faire. Si on pense que ce sera facile, c’est la mauvaise chose à penser. »

🎙️Gattuso sur Clermont: « C’est une équipe qui sait bien gérer les espaces, qui est très physique avec des joueurs d’expérience. J’ai un peu de peur parce qu’on a plus à perdre qu’à gagner. Cela ajoute de la tension. Ils savent ce qu’ils veulent faire. Si on pense que ce sera… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

OM: Gattuso lance un appel aux supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens, actuels 6e, restent sur trois victoires consécutives en championnat. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a profité de l’occasion pour lancer un appel aux supporters olympiens.

L’OM accueillera Clermont ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur trois succès consécutifs en championnat et pointent à la 6e place. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a profité de l’occasion pour lancer un appel aux supporters marseillais.

🎙️Gattuso sur l’invincibilité à domicile: « Sur le papier, c’est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrai lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l’équipe. C’est grâce aux supporters qu’on arrive à faire ce genre de performances.… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

« Sur le papier, c’est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrai lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l’équipe. C’est grâce aux supporters qu’on arrive à faire ce genre de performances« , a affirmé l’entraîneur de l’OM. C’est la première fois que j’ai lancé un appel au public et aux supporters. Le public va être fondamental car une victoire pourrait nous permettre de recoller au classement » , a-t-il ajouté.

🎙️Gattuso sur son appel au public: « C’est la première fois que j’ai lancé un appel au public et aux supporters. Le public va être fondamental car une victoire pourrait nous permettre de recoller au classement. » #TeamOM #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

A LIRE AUSSI: OM: Di Meco fustige le niveau de Marseille face à Brighton !