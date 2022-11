C’est déjà bouclé pour Gerson, le coup dur pour Gueye et Dieng avant la Coupe du Monde et les révélations fracassantes de Romain Molina sur le PSG… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : c’est déjà bouclé pour Gerson, le coup dur pour Gueye et Dieng avant la Coupe du Monde et les révélations fracassantes de Romain Molina sur le PSG…

Mercato OM : C’est déjà bouclé pour Gerson !

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Il devrait rejoindre Flamengo dans les prochains jours. D’après RMC, il aurait dit au revoir à ses coéquipiers.

La gestion d’Igor Tudor aura eu raison de Gerson… Le milieu de terrain brésilien va quitter l’OM d’après RMC Sport. La radio française affirme que l’ancien joueur de Flamengo va y retourner. De plus, il aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers. Comme évoqué par L’Equipe, il ne devrait pas participer au match face à l’AS Monaco qui aura lieu ce dimanche au Stade Louis II. En attendant, les deux clubs discutent des modalités du transfert.

A LIRE AUSSI : OM : Mamadou Niang aurait « pété un câble » à la place de ce Marseillais !

« Gerson va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. L’OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur. » Source : RMC (09/11/22)

🚨 Info RMC Sport : Gerson a dit au revoir à ses coéquipiers à Marseille. Il va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2022

A LIRE AUSSI : OM : Djellit n’est pas d’accord avec Letexier et flingue Lyon !

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » Marcao– Source : l’Equipe

OM : Terrible coup dur pour Gueye et Dieng pour la Coupe du Monde avec le Sénégal !

Le Sénégal va aller à la Coupe du Monde au Qatar. Deux Marseillais : Pape Gueye et Bamba Dieng devraient faire partie de la liste du sélectionneur. Un gros coup dur vient de frapper les Sénégalais !

C’est un énorme coup dur pour les Sénégalais ! Sadio Mané, l’actuel attaquant du FC Bayern Munich est forfait pour la Coupe du Monde d’après les informations de L’Equipe publiées ce mercredi ! L’ancien joueur de Liverpool est sorti sur blessure lors de la victoire des Bavarois face au Werder Breme ce mardi soir.

Bei 6:1-Sieg gegen Bremen: Sadio Mané angeschlagen ausgewechselt 🔗 https://t.co/Rgpg3EF9T5 pic.twitter.com/mQGtWIO7yp — FC Bayern München (@FCBayern) November 8, 2022

Bild et Nagelsmann se montraient rassurants

En conférence de presse, Julian Nagelsmann avait donné des nouvelles de son ailier, affirmant que des tests seraient effectués ce mercredi. De son côté, le média Bild expliquait qu’il ne s’agissait que d’un pincement au nerf et qu’il serait rétabli pour le début de la compétition au Qatar.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria raconte l’été difficile avec le dossier Bamba Dieng !

Sadio Mané hat einen Schlag auf das Bein bekommen, wodurch ein Nerv etwas eingeklemmt wurde. Das Problem sollte aber schnell behoben, die WM nicht in Gefahr sein. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) November 8, 2022

Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde — L’Equipe

L’Equipe affirme cependant ce mercredi matin qu’il ne sera pas disponible pour disputer la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour nos deux Marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng qui devraient participer à la compétition… Pour l’attaquant, cela peut lui permettre d’avoir un peu plus de temps de jeu mais ils devront se priver de leur meilleur élément.

« C’est un coup dur pour la sélection sénégalaise. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). Après la victoire du Bayern Munich face à Brême mardi soir (6-1), le milieu offensif se voulait pourtant rassurant malgré sa sortie sur blessure. L’ensemble du staff bavarois évoquait de son côté un simple coup reçu. L’ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d’un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar vendredi. » Source : L’Equipe (09/11/22)

OM : Les révélations fracassantes de Romain Molina sur les méthodes du PSG pour insulter Marseille !

L’Olympique de Marseille et le PSG sont des rivaux historiques mais la rivalité va encore plus loin ces dernières années avec des armées numériques lancées par le club parisien sur Twitter.

Romain Molina a publié ce mardi une vidéo pour expliquer les récents agissements du PSG sur les réseaux sociaux, en réponse à l’enquête de Médiapart. Le journaliste affirme que le club parisien a usé d’une « armée numérique » et a créé via une boite de communication le média « Paname Squad » via lequel il propageait des insultes envers plusieurs personnalités du football.

En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce — Molina

Premièrement Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG puis la mère d’Adrien Rabiot. Enfin, Romain Molina montre un tweet où « Paname Squad » insulte ouvertement la ville de Marseille de « ville de salopes » et rappelle bien que ce compte Twitter est validé par le club ainsi que par le président Nasser Al-Khelaïfi.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Molina fait une nouvelle grosse annonce sur McCourt !

« Le compte Paname Squad (validé par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi) écrit « ville de salopes ». Là, c’est de l’amateurisme. En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce. Que le club valide avec une boite de communication que des comptes à 1000 abonnés sur Twitter fasse des campagnes pour traiter des gens de salopes et la ville de Marseille de salope… Et que ça utilise l’argent du club et donc de l’émir du Qatar pour faire ça… Vous ne pouvez pas mieux utiliser l’argent? » Romain Molina – Source : YouTube, Romain Molina (08/11/22)

Ville de salopes. À l’image de ce pauvre CM débile. Ça ne changera jamais. 🤮 https://t.co/LY91nwybnv — Paname Squad ⭐️⭐️ (@PanameSquad) March 8, 2019

ANALYSE / Les documents de l’armée numérique du PSG : beaucoup de bruit pour pas grand chosehttps://t.co/v4EORgPOv6 Des choses surréalistes (valider une opération pour parler de Marseille comme « ville de salope », cibler ses propres fans), et surtout de vent… Bon visionnage! — Romain Molina (@Romain_Molina) November 8, 2022

A LIRE AUSSI : OM : De Bono pointe du doigt deux joueurs !