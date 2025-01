C’est fait pour Brassier? Romano confirme ce couac et les nouvelles sur Gouiri ! Les 3 infos OM de ce mercredi

C’est fait pour Brassier? Romano confirme ce couac et les nouvelles sur Gouiri ! Ce sont les 3 infos OM de ce mercredi sur Football Club de Marseille !

L’OM semble proche d’avoir trouver une solution pour sa recrue estivale Lilian Brassier. En difficulté depuis son arrivée, l’ancien brestois devrait rebondir dans un club qu’il connait bien !

Selon RMC Sport, l’OM semble proche de trouver une solution concernant Brassier, qui devrait quitter le club marseillais. Le défenseur central, prêté par Brest avec une option d’achat, se dirige vers un transfert définitif. « Le départ du joueur est désormais imminent, à condition que l’option d’achat soit activée. »

Les négociations entre l’OM et Brest sont bien avancées, et l’accord semble se concrétiser rapidement. Selon nos sources, le Stade Rennais serait le club le mieux placé pour récupérer Brassier. « Les discussions entre Rennes et l’OM sont en phase finale, et une décision pourrait être prise dans les prochaines heures. »

Cela marque la fin de l’aventure marseillaise pour le défenseur, qui n’a pas eu suffisamment de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si tout se passe comme prévu, le Stade Rennais devrait officialiser l’arrivée de Brassier dans les prochains jours. « Il s’agit d’une belle opportunité pour le joueur, qui retrouvera une équipe avec un projet sportif plus adapté à ses attentes. »

Ce départ de Brassier pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recrues pour l’OM, qui continue de travailler sur son mercato hivernal. L’issue de cette transaction devrait donc marquer un tournant dans le renouveau de l’équipe marseillaise.

Pour remplacer Elye Wahi, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Amine Gouiri. D’après les informations de Foot Mercato, les Marseillais insistent pour le récupérer.

Ce n’est pas terminé pour Amine Gouiri à l’OM ! Le club aurait proposé un prêt payant de 2M€ d’après Foot Mercato et insiste pour récupérer le joueur avec une OA de 10M€. Pour le moment, cela est jugé insuffisant par Rennes. Le joueur serait séduit à l’idée de rejoindre l’OM et Roberto De Zerbi.

Le consultant pour RMC, Walid Acherchour, s’est récemment exprimé sur les choix du mercato de l’OM en janvier. Ce dernier attend 3 recrues mais estime que la direction du club ne doit pas faire n’importe quoi… Ce dernier semble avoir une position partagée sur la gestion des transferts. Il souligne que l’OM « a un match par semaine, une situation qui leur permet de prendre leur temps et de bien réfléchir à leurs décisions. » Pour Acherchour, De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, n’a rien de surprenant dans ses exigences. Selon lui, « il faut être prudent et ne pas se laisser emporter par l’envie de recruter à tout prix. » D’autant plus que, comme l’indique le consultant, « le mercato de janvier est souvent un moment où l’on recrute des joueurs qui manquent de temps de jeu ailleurs, et qui viennent principalement pour retrouver de la confiance ». En effet, des exemples récents montrent que le mercato d’hiver peut parfois offrir des opportunités intéressantes, mais également des risques. Il se souvient des recrutements réalisés sous Tudor, comme Ounahi, Vitinha, ou encore Malinovski, des joueurs qui ont eu du mal à s’imposer immédiatement.

Acherchour insiste sur la nécessité de saisir de bonnes occasions sans se précipiter. Il recommande à l’OM « de ne pas se laisser tenter par un gros achat, comme un attaquant à 25 millions d’euros, qui pourrait attendre l’été prochain si le club parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions. » Selon lui, un prêt pourrait être une meilleure option pour relancer un joueur, en citant l’exemple de Mathys Tel, actuellement au Bayern Munich mais sans temps de jeu. Toutefois, il reconnaît que cette option semble difficile à réaliser.

Sur le plan des recrutements, Acherchour évoque plusieurs postes à renforcer. Il pense qu’un « milieu de terrain sera nécessaire si Koné quitte le club, et que l’OM doit également chercher un piston gauche, car le rendement actuel de Merlin et Garcia n’est pas suffisant pour espérer un bon parcours en Ligue 1. »

C’est terminé pour la piste Zalewski ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille n’est plus sur le dossier.

L’OM a besoin de se renforcer cet hiver. Le club aurait coché le nom du milieu gauche Nicola Zalewski, en manque de temps de jeu à l’AS Roma. D’après les informations du journaliste italien Di Marzio, le Polonais privilégierait une signature à l’Inter Milan, en Serie A. Un coup dur pour l’OM alors qu’un accord était annoncé ces derniers jours… Fabrizio Romano confirme ce mercredi : le joueur devrait bien signer à l’Inter.

🚨🇵🇱 Inter are working on loan deal with buy option clause for Nicola Zalewski from AS Roma to replace Tajon Buchanan who’s joining Villarreal.

Potential buy clause would be around €6/7m, decision now up to AS Roma.

🚫 Deal currently not advancing with Olympique Marseille. pic.twitter.com/Hndw1o8nUk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025