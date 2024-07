C’est fait pour Greenwood ! Aubameyang, c’est fini ! Une piste argentine s’éloigne…Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Greenwood va s’engager avec l’OM ! Aubameyang va quitter le club ! La piste Fernandez s’éloigne…

Mercato OM : Fabrizio Romano lance le Here We Go pour Greenwood !

C’est bouclé pour l’arrivée de Mason Greenwood ! L’ancien international anglais a trouvé un accord avec l’OM pour un transfert.

C’est enfin la fin du feuilleton Mason Greenwood. L’ailier va rejoindre l’Olympique de Marseille cet été contre 30M€ et 50% de la revente qui iront à Manchester United. Fabrizio Romano nous explique que l’attaquant va signer un contrat d’une durée de 5 ans avec les Marseillais.

🚨🔵⚪️ Mason Greenwood to Olympique Marseille, here we go! Deal in place between all parties. OM have booked private flight for Mason to land in Marseille, undergo medical tests and sign. Deal valid until June 2029. Man United to receive €30m package plus 50% sell-on clause. pic.twitter.com/cGMGZ5rgAK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Visite médicale bientôt pour Greenwood à l’OM

C’est bouclé avec Mason Greenwood ! Depuis plusieurs jours, le dossier a pris une nouvelle tournure et les Marseillais ont raflé la mise devant le Napoli et la Lazio qui s’étaient également positionnés. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’ailier anglais devrait débarquer dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.

🔵⚪️🛫 Olympique Marseille, prepared to plan for Mason Greenwood medical as soon as they get formal steps done including contract review. ⏳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5CeoQ5Ypez — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

En effet, le journaliste Alfredo Pedullà a fait le point sur le dossier Greenwood, il l’a résumé en 4 points.

« 1) L’OM avait lancé des ultimatums pour ce mardi soir, De Zerbi a repris le pressing.

2) Le père parle à tout le monde, Napoli lui demande d’attendre aussi le mois d’août pour effectuer un virement. Donc rien d’imminent, comme nous l’avions signalé.

3) Quand il reviendra à l’entraînement (mardi) avec Manchester United, peut-être aura-t-il envie de se décider. La proposition financière de Marseille est évlevée.

4) L’offre de la Lazio est vraie, 24-25 millions plus bonus et pourcentage (jusqu’à 50 pour cent de vente future), il est peu probable qu’elle soit améliorée. Aujourd’hui pas de rencontre avec l’intermédiaire, nous sommes à l’arrêt. »

Mercato OM : Aubameyang annonce son départ !

L’Olympique de Marseille devrait bien se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a annoncé son départ.

Sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille comme relayé par plusieurs journalistes. L’attaquant qui a marqué la saison dernière va rejoindre l’Arabie Saoudite où il a reçu une proposition quasi impossible à refuser.

« J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », a communiqué le joueur.

🔹Pierre-Emerick Aubameyang annonce son départ de l’OM : « J’ai passé une année remplie d’émotions, je tiens à remercier le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters.

Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais […]. Il est temps pour… pic.twitter.com/CLoYcE6hPg — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 17, 2024

Mercato OM : « j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’Aubameyang restera ! »

Interrogé sur le futur départ probable de Aubameyang lors de notre émission Foot Débat Marseille, Larry Azouni, footballeur tunisien formé à l’OM, est revenu sur le dossier. Une opportunité qui ne se refuse pas. « À son âge, le train il ne passe pas deux fois. Il sort d’une saison magnifique la, et je pense qu’il n’en fera pas deux, je suis un peu sceptique la dessus. Ou alors pas aussi bonne que la première. Je pense que dans sa tête il doit beaucoup réfléchir et qu’il doit se dire que c’est la dernière fois qu’il a une proposition comme ça. »

» C’est important d’avoir un joueur de son expérience «

« Même si moi j’aimerais bien qu’il reste, bien qu’il risque d’être moins bon et qu’il fera moins de statistiques, je pense que ça peut être important d’avoir un joueur avec son expérience dans le groupe. Les jeunes c’est bien, mais il faut quand même des joueurs expérimentés. Et avec Aubameyang, c’est difficile de faire mieux à ce niveau. Donc même si j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’il restera », termine Larry Azouni.

Mercato OM: Fabrizio Romano confirme pour Ezequiel Fernandez !

Une piste de l’Olympique de Marseille annoncée au City Group, pourrait finalement filer en Arabie saoudite. C’est le milieu de terrain défensif Ezequiel Fernandez. Boca junior aurait refusé une offre de l’Olympique de Marseille, qui aimerait s’attacher les services du milieu de 21 ans.

Ezequiel Fernandez annoncé du côté du City group hier. En effet, le joueur devait rejoindre Gérone club satellite de Manchester City. Si le joueur performait il aurait intégré le club anglais pour la saison 2025-2026. Longuement annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, Boca junior aurait rejeté une offre du club phocéen selon Fabrizio Romano.

Offre d’Al Quasiah pour Ezequiel Fernandez

Toujours d’après le journaliste le club saoudien d’Al Quasiah aurait transmis une offre officielle a Boca Junior pour Ezequiel Fernandez. L’offre est à hauteur de 15 millions de dollars en 3 versements. Le club argentin pourrait rejeter cette proposition, mais les dirigeants saoudiens pourraient déclencher la clause de 15 millions d’euros en une fois. Le club saoudien aurait proposé un contrat d’un million de dollars au milieu défensif de 21 ans. Pour rappel, le gaucher et sous contrat avec Boca jusqu’en 2028. Cette saison le natif de Buenos Aires à disputer 21 matchs toutes compétitions confondues.

🚨🇦🇷 Al Qadsiah have sent official bid to Boca Juniors for Equi Fernández worth $15m in three installments. Boca are prepared to reject this proposal but Al Qadsiah could now trigger the clause for $15m in one solution. 🇸🇦 Boca already rejected a bid from Olympique Marseille. pic.twitter.com/4W70oxQ6P9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

