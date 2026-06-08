Départs, arrivées, blessures… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 8 juin.

Info 1 : Mercato OM : les dernières infos italiennes dans le dossier Igor Paixão !

L’Olympique de Marseille espérait voir certaines pistes s’animer afin d’alléger son effectif et rééquilibrer ses finances durant ce mercato estival. Mais les dernières informations en provenance d’Italie ne vont pas dans le sens des intérêts marseillais concernant Igor Paixão.

Alors que plusieurs mouvements sont attendus dans le cadre du mercato OM, le dossier Igor Paixão connaît un sérieux coup de frein. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, l’ailier brésilien de l’OM ne figurerait pas parmi les cibles prioritaires de l’AS Rome pour ce marché des transferts.

La Roma privilégie d’autres pistes

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Ces derniers jours, le nom d’Igor Paixão avait été associé au club de la Louve. Toutefois, Alfredo Pedullà assure que le joueur marseillais n’est « pas un nom en tête de liste aujourd’hui pour la Roma », précisant que la formation italienne dispose actuellement « d’autres priorités » pour renforcer son secteur offensif.

Une tendance qui réduit considérablement les perspectives d’un transfert rapide vers la capitale italienne. Pour l’Olympique de Marseille, cette évolution représente un contretemps dans un été où plusieurs ventes sont attendues afin de dégager des ressources financières et de poursuivre la restructuration de l’effectif.

Un contexte délicat pour la direction marseillaise

Cette information intervient dans un contexte déjà compliqué pour les dirigeants olympiens. La récente défaite d’Hakan Safi lors de l’élection à la présidence de Fenerbahçe a également fermé certaines perspectives qui pouvaient exister autour du marché turc.

La mission de Grégory Lorenzi s’annonce donc particulièrement exigeante à l’approche des prochaines semaines du mercato OM. Le club phocéen doit trouver des solutions pour équilibrer ses comptes tout en préparant la saison à venir.

De son côté, Igor Paixão sort d’un exercice statistiquement abouti sous les couleurs de l’OM. L’ailier brésilien a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Des performances qui témoignent de son importance dans la rotation marseillaise.

À ce stade, aucune avancée concrète ne permet donc d’envisager un départ du joueur vers l’AS Rome, le club italien concentrant ses efforts sur d’autres dossiers jugés prioritaires.

Info 2 : Mercato OM : première recrue aujourd’hui ?

Annoncé depuis quelques jours et confirmé par Onze Mondial, Sacha Lung va rejoindre l’Olympique de Marseille. Il devrait signer son contrat lundi en Provence.

L’Olympique de Marseille s’active sur les départs mais travaille aussi sur l’effectif de la saison prochaine. Alors que Leonardo Balerdi est sur le départ, l’OM devrait s’attacher les services du jeune défenseur français de Strasbourg Sacha Lung.

Une discussion avec Lorenzi qui a fait la différence

Le jeune défenseur de 18 ans, considéré comme le plus grand espoir du centre de formation du RC Strasbourg, a paraphé son premier contrat à l’OM. Il devrait officiellement signé ce lundi selon Onze Mondial. En fin de bail aspirant en Alsace, Lung a repoussé plusieurs offres de prolongation de son club formateur pour céder aux sirènes de l’Olympique de Marseille.

Séduits par les arguments de la nouvelle direction qui mise sur le calme et la stabilité, Sacha Lung espère pouvoir, à terme, décrocher une place de titulaire dans le nouvel effectif sous la présidence de Stéphane Richard.

Des perspectives d’évolution au sein du groupe professionnel

C’est un premier gros coup pour la nouvelle équipe dirigeante et le directeur sportif Grégory Lorenzi qui a dû faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Ce sont notamment les arguments de Lorenzi qui auraient fait la différence selon Onze Mondial.

Les discussions menées en coulisses auraient fait pencher la balance en faveur de l’OM. Le projet post-formation et les perspectives d’évolutions au sein du professionnel ont totalement convaincu le jeune joueur et son entourage.

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Une officialisation qui devrait intervenir dans les prochaines heures

Toujours selon Onze Mondial, Lung a passé ses examens médicaux et signé tous les documents officiels ce lundi matin dans les bureaux du club marseillais. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur français va s’engager pour trois avec l’OM. L’Olympique de Marseille devrait officialiser sa première recrue dans les prochaines heures.

Une première signature estivale qui représente une belle victoire pour le camp marseillais malgré les difficultés financières du club. L’OM s’affirme, avec l’arrivée de Sacha Lung, la présence d’un renfort de poids et d’avenir pour renforcer son arrière-garde. De son côté, la direction affirme avec cette arrivée sa volonté de bâtir un effectif compétitif en s’appuyant sur les meilleurs jeunes talents du football français.

Une nouvelle preuve que les ambitions et les moyens employés semblent différents de la précédente direction.

Info 3 : OM : nouvelles révélations… le staff médical pointé du doigt !

Coup dur pour l’OM et pour Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure au mollet. Selon les informations de La Provence, cette blessure ne daterait pas de ces derniers jours et soulèverait des interrogations sur sa gestion médicale à Marseille.

Une blessure ancienne qui refait surface

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La sélection argentine a annoncé ce samedi le forfait de Leonardo Balerdi pour la Coupe du monde 2026. Touché au mollet, le défenseur de l’OM ne sera pas en mesure de rejoindre l’Albiceleste pour cette échéance importante.

Cette absence constitue une mauvaise nouvelle pour le joueur, qui sortait d’une saison particulièrement dense sous les couleurs marseillaises. Cadre de la défense olympienne, Leonardo Balerdi s’était imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

D’après les informations révélées par La Provence, l’international argentin traînerait pourtant cette gêne au mollet depuis plusieurs mois. Le quotidien régional précise même que cette blessure serait apparue avant le départ de Roberto De Zerbi, laissant entendre que le problème physique n’est pas récent.

Le staff médical de l’OM mis en cause

Toujours selon La Provence, les délais de guérison de Leonardo Balerdi auraient été mal évalués par le staff médical de l’OM. Cette analyse expliquerait en partie la rechute du défenseur central, désormais contraint à une période de repos supplémentaire.

Cette révélation pourrait alimenter les débats autour de la gestion physique des joueurs au sein du club marseillais. La situation de Leonardo Balerdi est d’autant plus suivie qu’il représente un élément essentiel de la défense de l’OM, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne.

Pour l’heure, aucune communication officielle du club marseillais n’est venue détailler la durée exacte de son indisponibilité. Une certitude demeure toutefois : le forfait de Leonardo Balerdi avec l’Argentine confirme que cette blessure au mollet est suffisamment sérieuse pour nécessiter une prise en charge prudente, alors que l’OM prépare déjà la prochaine saison.