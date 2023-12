Des offres pour Vitinha en janvier? Scandale au Sénégal autour de la CAN et l’avenir de Sanchez… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Des offres pour Vitinha en janvier? Scandale au Sénégal autour de la CAN et l’avenir de Sanchez…

Internationaux OM : Ndiaye, Gueye, Sarr… Le Sénégal plongé dans un scandale avant la CAN !

La CAN va emporter quelques joueurs de l’OM, surtout avec le Sénégal où 3 éléments devraient être appelés. Pourtant, le pays est plongé dans un scandale d’après la presse sénégalaise.

Plusieurs joueurs de l’OM vont disputer la CAN ! Le Sénégal appellera normalement trois joueurs marseillais : Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Pape Gueye. Seulement, la Fédération sénégalaise est plongée dans un scandale qui a déjà connu un précédent : Aliou Cissé et son staff n’ont pas reçu leur salaire depuis près de 6 mois.

Cissé n’a pas voulu faire fuiter cette information

En 2015, le sélectionneur sénégalais avait déjà connu une situation similaire. Seulement, pour ne pas entacher la préparation à cette compétition où le Sénégal est considéré comme l’un des favoris, Cissé a tenté de ne pas trop faire ébruiter cette affaire. Pour le moment, la Fédération n’a pas communiqué à ce sujet.

De grosses attentes étaient placées en Iliman Ndiaye. Arrivé en super star et avec un accueil digne des plus grands, l’attaquant sénégalais peine à montrer son vrai niveau. Sur le terrain, on ressent un joueur crispé et parfois malchanceux comme face à Clermont ce dimanche.

L’explication sur le début de saison compliqué d’Iliman Ndiaye

Régis Bogaert, entraîneur adjoint de la sélection sénégalaise a été questionné par La Provence. Ce dernier explique que le problème est surtout mental. « Iliman (Ndiaye) n’arrive pas à se libérer encore. C’est un très jeune joueur (23 ans) qui construit encore sa maturité. En l’espace de six mois, tout lui tombe sur la tête. C’est avant tout un joueur d’axe. On l’utilise essentiellement comme tel. Il est capable d’apporter une grande valeur ajoutée à la construction du jeu. C’est un accélérateur de jeu, même si vous l’avez peu vu. »

Mercato OM : Plusieurs clubs se préparent à faire une offre pour Vitinha?

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes ! Le joueur de l’Olympique de Marseille, Vitinha ferait partie des joueurs ciblés par des clubs en Angleterre et en Serie A.

Avec l’arrivée de la CAN, l’Olympique de Marseille va devoir absolument se renforcer cet hiver, notamment à des postes offensifs. Ce lundi, on apprend via le journaliste turc Ekrem Konur que plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer l’attaquant de l’OM, Vitinha. Les noms de ces clubs n’ont pas fuité mais ils s’apprêteraient à faire une offre lors de ce mercato de janvier.

💣💥 3 Premier League and Serie A clubs are preparing to make an offer to sign Marseille’s 23-year-old Portuguese striker Vitinha in January. 🇵🇹 🔵 #OM pic.twitter.com/ueMKjKSJu2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

« Aubameyang et moi sommes prêts à jouer ensemble »

Buteur et passeur face à l’OL (3-0), Vitinha n’a pas caché son plaisir d’évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM pense pouvoir progresser aux côtés du Gabonais.

#Vitinha : « La mayonnaise à bien prise face à l’OL. On est pe à notre meilleur moment avec Aubam, on a bien joué en ensemble, cela dépendra de la tactique du coach ! » #OM #liveFCM pic.twitter.com/qoO70nB5ne — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« La mayonnaise a bien pris contre l’OL. Pierre et moi on travaille pour ça. C’est peut-être un de nos meilleurs moments. On est prêt à jouer ensemble, ça dépendra des tactiques que le coach mettra en place, a confié Vitinha. Je suis heureux de son arrivée, j’ai beaucoup à apprendre de lui, c’est un plaisir d’être à ses côtés, on s’entend bien. C’est un plaisir de jouer avec lui. Si on a à nouveau l’occasion de jouer ensemble sur le terrain, j’espère que ça fera le même résultat que contre l’OL« , a-t-il ajouté.

#Vitinha : « Je suis heureux depuis l’arrivée d’Auba. On joue au même poste, j’ai beaucoup à apprendre de lui. On s’entend bien même si on a des qualités différentes, c’est un plaisir de jouer avec lui. » #OM #liveFCM pic.twitter.com/rPqKh7V7oa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité entre eux »

Gennaro Gattuso est également revenu sur son duo d’attaque devant les journalistes: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer… »

Mercato ex OM : Alexis Sanchez déjà sur le départ de l’Inter?

L’Olympique de Marseille n’a pas refait signer Alexis Sanchez, le club n’a pas trouvé d’accord avec lui. De retour à l’Inter Milan, il pourrait déjà repartir !

Alexis Sanchez est de retour à l’Inter mais n’a pas le temps de jeu espéré. Le Chilien pourrait donc déjà quitter le club cet hiver comme l’explique El Deportivo, média chilien. D’après leurs informations, le club saoudien Al-Ittihad aurait coché son nom en vue d’une arrivée !

Al-Ittihad veut Alexis Sanchez ! https://t.co/d5a7HQaQJk — Foot Mercato (@footmercato) December 25, 2023

« Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui »

Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. L’espagnol a assuré il y a quelques jours sur les ondes de RMC avoir fait une offre de contrat à l’international chilien. « On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui », a confié le président marseillais.

Il y a quelques semaines sur RMC, Jean-Michel Larqué a pris la défense du dirigeant espagnol en expliquant la part de responsabilité du Chilien dans son départ : « Alexis Sanchez a joué 125 minutes (12matchs et 2 buts à la fin 2023, ndlr), un seul match comme titulaire avec l’Inter… Le projet sportif de l’OM, il n’en avait rien à faire. S’il avait envie de jouer, il serait resté. Il savait qu’en allant là-bas, il ne jouerait que très peu. Aujourd’hui, il n’a plus envie de jouer au football. S’il avait vraiment cette envie-là, il serait resté une saison supplémentaire à l’OM. Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui. Il a temporisé tout l’été. Ce n’est pas un attaquant qui restera dans les annales de l’Olympique de Marseille« , a-t-il déploré.