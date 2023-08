Encore 3 arrivées ? Accord pour Malinovskyi et les options pour Guendouzi… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Guendouzi, plus que jamais vers un départ ? Accord pour Malinovskyi et 3 arrivées sont prévus d’ici le 31 août ?

Mercato OM: Accord total pour ce nouveau départ ?

Alors que Pablo Longoria cherche encore a recruter un ailier gauche et un latéral polyvalent, le président olympien continue son dégraissage. Après le départ d’Under vers la Turquie, c’est une recrue hivernale qui devrait filer en prêt !

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ruslan Malinovskyi n’entre pas dans les plans de Marcelino. Alors que l’OM avait trouvé un accord avec Besiktas, le milieu offensif a donné sa préférence à un retour en Serie A, il devrait se concrétiser. En effet selon le journaliste Nicolò Schira, « Ruslan Malinovskyi se rapproche du Genoa en provenance de l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. »

Malinovskyi vers le Genoa dans le cadre d’un prêt avec OA ?

La Repubblica parle d’un accord total entre les deux clubs !

🔴 Repubblica (ed.Gênes) : Accord total entre l’#OM et le Genoa pour Ruslan #Malinovskyi. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat, le joueur pourrait être à Marassi samedi pour assister au match face à la Fiorentina. pic.twitter.com/S1b5xc2i1u — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 17, 2023



Selon plusieurs médias, les discussions étaient avancées entre l‘OM et le Torino pour le prêt payant avec option d’achat de Ruslan Malinosvkyi, ce qu’a démenti le président du club italien: « Je ne sais pas comment les rumeurs sont sorties sur Ruslan Malinovskyi(…) Je peux garantir qu’il n’est pas dans notre liste et nous n’avons jamais négocié avec l’OM pour le signer».

Également intéressé par l’Ukrainien, le Genoa se serait défilé dans ce dossier selon la Gazzetta dello Sport.

Gazzetta : Bologne rêve de Ruslan #Malinovskyi. Il y a eu des contacts la semaine passée avec son agent, Thiago Motta valide son profil. Mais son salaire (environ 3M) pose problème. Le Genoa se serait défilé dans ce dossier. Mikautadze (Metz) pisté pour remplacer Arnautovic. pic.twitter.com/Az6zAfqEbF — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 15, 2023

Bologne rêve de Malinovskyi !

La Gazetta affirme également que Bologne a eu des contacts la semaine passée avec l’agent du joueur. Thiago Motta valide son profil mais le salaire (environ 3 millions d’euros) du milieu offensif de 30 ans pose problème.

D’après l’Équipe, Ruslan Malinovskyi intéresse également un club espagnol et une équipe de Premier League. Besiktas est toujours sur les rangs, mais le joueur ne semble pas intéressé par le challenge turc, lui qui désir retourner en Italie.

OM Mercato : La liste des possibilités de départ de Guendouzi…

Le flou et l’incertitude règnent sur le cas Matteo Guendouzi. À un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, aucune offre officielle n’est parvenue pour l’international Français. Alors que les dirigeants de l’OM tableraient sur un départ, le joueur, étudie toutes les possibilités. Il se verrait bien rester à l’OM ou retourner en Premier Ligue.

Matteo Guendouzi sera t’il un joueur de l’Olympique de Marseille après le mercato ? C’est la question qui se pose et si les dirigeants voudraient un départ de Matteo, il est encore loin d’être vendu. Le joueur semblait avoir plusieurs écuries de Premier League à ses pieds en janvier dernier. Ces dernières se sont éloignées.

Aston Villa, qui voulait le joueur, a recruté Youri Tielemans libre, West Ham est moins enclin à l’idée d’enroler le Marseillais et Brighton cherche des joueurs plus jeunes et plus prometteurs.

L’OM a besoin de vendre, 20M€ pour Guendouzi ?

Pablo Longoria a budgétisé 40 millions d’euros de vente selon l’Équipe. Une partie sera récupérée par le transfert d’Under (et peut-être Malinovskyi ?). Mais pour atteindre cet objectif une vente de Guendouzi serait idéal. Surtout que cela soulagerait la masse salariale du club. (Guendouzi a un salaire de 204 000 € par mois d’après Foot Mercato ). Et les joueurs à son poste sont nombreux à l’OM donc pas forcément besoin de recruter.

🗞️ Pablo Longoria a budgétisé pour 40M€ de départs.

Après Cengiz Under, l’OM attend le départ de Ruslan Malinovskyi et espère voir partir Mattéo Guendouzi.

(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/55Y0nUl6Ws — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 16, 2023

Deux pistes en Série A ?

D’après l’Équipe, les représentants du joueur restent optimistes sur la réactivité des écuries de Premier League. Deux belles pistes italiennes, la Lazio et l’Inter, existent. Pour l’instant, l’OM n’a pas encore reçu d’offres officielles. Si la direction veut vendre le milieu relayeur, elle devra sûrement accepter un prêt avec option d’achat quasi-automatique, comme pour Malinovski.

Selon @lequipe, la Lazio et l’Inter ont un intérêt pour Guendouzi. 👉L’#OM n’a pas encore reçu d’offres officielles. — OManiaque (@OManiaque) August 17, 2023

Mercato OM: 3 recrues d’ici le 31 ? Une fin de mercato explosive ?

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Le mercato estival olympien n’est pas encore terminé. Le club phocéen espère se séparer d’un milieu de terrain et veut se renforcer dans les secteurs offensifs et défensifs.

La direction de l’OM effectue un quasi-sans-faute sur le marché des transferts avec les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et lliman Ndiaye pour 49 millions d’euros.

Selon le journal l’Équipe, les dirigeants marseillais n’ont pas encore bouclé leur mercato. L’OM aimerait se séparer de son milieu de terrain, Matteo Guendouzi, Son nom revient avec insistance en Italie, notamment du côté de la Lazio de Rome mais seulement en cas de dernier recours. L’international français de 24 ans aurait une autre option en Turquie à Galatasaray.

3 arrivées d’ici la fin du mercato ?

Le quotidien affirme également que Javier Ribalta a obtenu un accord contractuel de 5 ans avec Wilson Isidor, mais pas encore complètement avec son club du Lokomotiv Moscou qui demande entre 6 et 7 millions d’euros pour son attaquant.

Pablo Longoria souhaiterait recruter un latéral polyvalent capable de jouer sur les deux côtés pour suppléer Renan Lodi et Jonathan Clauss.

Une troisième arrivée n’est pas à exclure dans le secteur offensif, si les départs espérés se concrétisent.