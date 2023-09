Révélations sur le match PSG-OM, Longoria recale 4 coachs, Ribalta sur le départ? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le 5-3-2 une idée de Friio? Longoria recale 4 coachs, Ribalta sur le départ?

Alors que Pablo Longoria et Pedro Iriondo ont repris leurs fonctions au sein de l’OM, Javier Ribalta prend du recul et pourrait quitter l’OM. Stéphane Tessier semble lui prendre de plus en plus de place et son influence croit au sein du club…

Ce mardi, l’Equipe explique que Javier Ribalta est parti en Suisse se ressourcer et ne commente pas la situation de l’OM. « Il ne répond qu’à quelques proches, leur dessinant une tendance claire au départ. Ribalta n’a pas de clause dans son contrat. » Si l’avenir du bras droit de Longoria semble s’inscrire ailleurs, le directeur administratif et financier Stéphane Tessier est très impliqué.

Ribalta, tendance à un départ…

Le quotidien sportif explique que Tessier « n’a pas été vraiment marqué par la réunion avec les groupes de supporters. Il connaissait l’ordre du jour et les plaintes majeures (le dossier des féminines, le copinage sur le cas Marcelino…) et il en a vu d’autres à Saint-Étienne (2010-2015) quand il officiait comme directeur général, avant une carrière d’agent et d’entrepreneur. » Ce dernier serait assez proche du clan Galtier.

Tessier proche de Galtier

Mercato OM : Di Meco a un avis bien tranché sur l’option Galtier – https://t.co/CEHfs0LMCx pic.twitter.com/j8mw3rzrTI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2023

Tessier serait » surnommé « Stéphane le magicien » par ses collaborateurs, pour sa propension à jongler avec les chiffres et à trouver des solutions financières afin d’aider un secteur sportif dépensier. » Il pourrait former un duo à la tête de l’exécutif avec la DRH Cécilia Barontini, Le clan des anciens de l’ASSE semble gagner en influence au sein du club…

Stéphane Tessier a été Directeur Général de l’AS Saint-Étienne entre 2010 et 2015. Romain Molina expliquait dans une vidéo publié sur sa chaine Youtube : « Le directeur financier, Stéphane Tessier aka Stéphane le Magicien, fait des recrues. C’est à dire qu’Aubameyang, ça n’est pas Ribalta, ça n’est pas le coach, c’est « le gang des stéphanois ». C’est lui qui fait venir Ludovic Paradinas pour s’occuper de la préformation à Marseille. » Il y a aussi David Friio, actuel directeur Sportif de l’OM qui a été responsable RH du Football Professionnel à l’ASSE entre 2017 et 2020. Gregory Lamela, directeur commercial de l’OM qui a été directeur de clientèle dans le Forez de 2005 à 2016, Ludovic Paradinas, actuel Responsable du Scouting pour le centre de formation de l’OM.

Info FCM – OM : Le 5-3-2 face au PSG… Un choix de Friio

L’Olympique de Marseille a perdu le clasico face au PSG ce dimanche sur le score de 4-0. Le système défensif proposé au départ de cette rencontre est un choix du directeur sportif David Friio…

On apprenait ce matin par le journal l’Equipe que des joueurs de l’OM auraient remis en question le dispositif déployé face au PSG par le coach de Marseille en 5-3-2 qu’ils n’auraient pas assez travaillé. « Un schéma qu’ils ne maîtrisaient pas assez, selon eux, pour le tenter face à un adversaire pareil, après l’avoir seulement travaillé moins d’une heure en veille de match. », expliquait le quotidien ce mardi.

Selon nos informations, le choix de partir sur ce système défensif n’était pas celui du coach de l’Olympique de Marseille Jacques Abardonado. En effet, l’ancien défenseur est cornaqué par le directeur sportif de l’OM David Friio qui aurait imposé ce 5-3-2. Ce changement de dispositif n’a pas n’a pas été compris par les joueurs qui s’en sont plaints dès la mi-temps du match face au PSG.

Toujours selon nos informations, Pancho devrait reprendre seul le management de l’équipe face à Monaco avec un probable retour au 433 et un visage plus offensif.

Friio a imposé le 5-3-2 ? Abardonado reprend la main ?

🚨Info FCM :

Quelques précisions sur le match #PSGOM :

Selon nos informations :

– Le choix de jouer à 5 défenseurs face au PSG aurait été imposé par David Friio, alors que Pancho souhaitait reconduire le 433 mis en place face à l’AJAX. – Ce changement de dispositif n’a pas… pic.twitter.com/ldWzQSjIXC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2023

On ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n’est pas vrai

José Anigo a donné une interview à La Provence où il revient notamment sur son expérience en tant qu’intérimaire au poste d’entraîneur. Il semble aussi surpris de voir aussi peu de soutien autour de l’actuel entraineur intérimaire de l’OM Pancho Abardonado qu’il trouve esseulé à ce poste où il a été mis il y a quelques jours.

« Vous savez, ce n’est pas une situation normale quand on vous parachute de la sorte. Vous n’êtes pas vraiment programmé pour ça. Pour Pancho, dans sa tête, ce n’était pas prévu : il y avait un entraîneur. Il s’en va et après on le bombarde. Le problème, quand vous partez dans une aventure comme ça… (Il s’interrompt) Je vous dis ça avec l’expérience qui est la mienne aujourd’hui. A 63 ans (il les aura en avril, Ndlr), on peut réfléchir différemment de quand j’en avais 40 ou quand j’étais à l’OM. J’étais un autre bonhomme. J’ai regardé le match. Il faut faire attention ; de ce que j’ai vu, c’est difficile de le juger, explique José Anigo à La Provence ce lundi.

« Pancho est certainement intéressant et a plein de choses à donner, mais regardez son staff, il part dans une aventure et un club comme l’OM, un peu seul là-dedans, poursuit l’ancien directeur sportif de l’OM. Marcelino est venu avec un staff, avec des gens sur qui il s’est appuyé, avec qui il a échangé. Je pense que, pour aider Pancho, ce qu’ils auraient pu faire, c’est lui donner la possibilité de construire un staff, même si c’est ponctuel. Qu’il puisse s’appuyer sur des gens avec plus d’expérience. Peut-être que ça lui aurait permis de démarrer autrement. J’ai vu le match aussi à l’Ajax, il s’en sort bien. Hier (dimanche face au PSG, ndlr), on ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n’est pas vrai. Bien entendu, quand on est coach, on a la responsabilité. Mais j’ai envie de vous dire que c’est difficile pour lui de rentrer dans un truc comme ça sans staff. Quels sont ses analystes ? Quel est son préparateur physique ? Quel est son adjoint ? Qui sont les gens qui l’entourent ? C’est compliqué, très dur. C’est bien pour ça que tous les entraîneurs viennent à l’OM avec un staff élargi. »

Mercato OM : Longoria recale 4 coachs dont une légende néerlandaise ?

L’olympique de Marseille doit trouver un remplaçant à Marcelino et à Pancho Abardonado qui assure l’intérim. La Provence indique que Pablo Longoria a repoussé les avances de plusieurs entraîneurs.

Après la situation qui s’est dégradée entre les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille et la direction en place, Marcelino avait décidé de quitter le navire il y a près d’une semaine. Le coach espagnol venait tout juste de trouver un logement et a fini par partir de Marseille avec son staff.

4 coachs dont Van Nistelrooy

Les CV se succèdent pour Pablo Longoria qui avait assuré il y a quelques jours qu’il restait à son poste de président. L’Espagnol aurait notamment reçu les candidatures spontanées de JaimePacheco, Julen Lopetegui, Ruud Van Nistelrooy ou encore Roberto Donadoni.

Cependant, comme l’explique La Provence dans son édition de ce mardi, aucun de ces noms n’a vraiment retenu l’attention de l’actuel président de l’OM. RMC annonçait ce lundi qu’il y avait une possibilité pour que Christophe Galtier vienne sur le banc marseillais malgré son passage au PSG.

🔴 OM : recruter Galtier, faire revenir Tudor, maintenir Abardonado… Quel entraîneur pour remplacer Marcelino ?https://t.co/4oVv3OZhB7 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 25, 2023

Si on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel

Sur RMC dans le Moscato Show, Eric Di Meco a été interrogé au sujet de la probable arrivée de Christophe Galtier à l’OM. D’après la radio française, Pablo Longoria aurait contacté le coach français pour qu’il devienne le successeur de Marcelino et reprenne la suite du travail de Pancho.

Di Meco a un avis bien tranché à ce sujet. D’après l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Galtier serait le profil parfait pour reprendre cette équipe malade et en crise depuis plus d’une semaine maintenant.

⚪🔵 Éric Di Meco sur la possibilité Christophe Galtier à l’OM : « Si on prend la carrière de Christophe et qu’on enlève son passage au PSG, c’est le candidat idéal. » #rmclive pic.twitter.com/WOmQPkVSFC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel, a expliqué l’ancien minot marseillais sur les ondes de RMC. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite »