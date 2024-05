Le dossier Fonseca, une piste 100% Benatia, l’avenir d’Aubameyang… Les rumeurs et infos mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au programme ce dimanche : Le dossier Fonseca, une piste 100% Benatia, l’avenir d’Aubameyang…

Mercato OM: Longoria transmet une offre importante à Fonseca ?

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison, Paulo Fonseca semble très courtisé en Europe. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, la direction marseillaise aurait transmis une offre importante au technicien portugais.

Un temps annoncé à l‘OM, Paulo Fonseca serait bel et bien la priorité des dirigeants marseillais pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a affirmé ce samedi sur son compte X que le board olympien aurait d’ores et déjà transmis une offre à l’entraîneur lillois.

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

La piste Conceiçāo définitivement enterrée ?

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Également présent dans la short-list des techniciens ciblés par le bord marseillais, Sergio Conceiçāo a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto ce jeudi. Franck Haise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano et Habib Beye complètent cette liste.

🔹Les autres noms scrutés pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine : • Sergio Conceiçao 🇵🇹

• Franck Haise 🇫🇷

• Thiago Motta 🇮🇹

• Vincenzo Italiano 🇮🇹

• Habib Beye 🇸🇳@lequipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/esJtwNmTbL — MercatOM (@Mercat_OM) April 25, 2024

Mercato OM : Aubameyang est cash sur son avenir

Joueur de l’Olympique de Marseille, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas caché qu’il a reçu des propositions d’Arabie Saoudite. Pour le moment, le Gabonais se refuse à rejoindre ce championnat.

L’Olympique de Marseille, a réalisé un bon coup en faisant venir Aubameyang cet été. L’attaquant gabonais a d’abord eu du mal avant de se réveiller et enchaîner les buts en championnat et en Europa League. Avant la rencontre de ce jeudi soir face à l’Atalanta, il a donné une interview à L’Equipe. L’ancien joueur d’Arsenal explique notamment qu’il refuse pour le moment de rejoindre l‘Arabie Saoudite.

Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant…

« Il y a eu l’opportunité. La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : »Non, ce n’est pas moi ». Je ne veux pas finir sur une saison comme ça parce que pour le joueur que j’étais, pour la carrière que j’ai faite, je ne peux pas accepter de partir sur un échec. Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant, d’Arabie saoudite ou d’ailleurs, mais avant tout, c’est le football que j’ai dans le coeur, je n’ai pas envie d’avoir de regrets demain. Je préfère avoir un challenge, même risqué, c’est ça qui va faire que je reprendrai derrière un plus gros chèque, on ne sait jamais dans la vie (rires) », a expliqué le joueur de l’OM à l’Equipe.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang sur la possibilité de signer en Arabie saoudite 🇸🇦 l’été dernier : « La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : ”𝑵𝒐𝒏, 𝒄𝒆 𝒏’𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒎𝒐𝒊”». (@lequipe) pic.twitter.com/L8vDz5UUA9 — BeFootball (@_BeFootball) May 2, 2024

Malgré ses buts, Aubameyang n’arrive pas à convaincre Stéphane Guy

Sur les ondes de RMC après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens ce dimanche, Stéphane Guy n’a pas raté Pierre-Emerick Aubameyang. Même s’il a marqué et offert une passe décisive à Pape Gueye, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est pas à 100% au goût du journaliste.

« Aubameyang au dessus de ses coéquipiers? Moi je ne suis pas d’accord avec ça. C’est un joueur de stat, ça a toujours été un joueur de stat. Après, son apport dans le jeu etc… Même en ce moment, même quand il claque comme ce soir, ça reste discutable, explique Stéphane Guy. Tu dis que les autres joueurs ne sont pas à son diapason mais ils ne l’étaient pas non plus pour Sanchez l’an dernier. Ce n’est pas ce que je ressens chez lui. Par contre, c’est un joueur qui est extraordinairement fort dans les stats, partout où il passe et chaque année. Et c’est important les stats pour un attaquant dans le football, évidemment. »

Mercato OM : « Aguerd, une piste 100% Benatia mais validée par Longoria »

Les dirigeants marseillais s’activent dès maintenant pour le mercato estival. La première piste n’est autre que le défenseur de West Ham Nayef Aguerd !

Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain et journaliste chez Les Lions de l’Atlas a affirmé que l’ancien rennais Aguerd est bien ciblé par l’OM, en particulier par Benatia.

« J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir.

Ensuite, le projet de jeu pourrait lui plaire au niveau de l’OM. Après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas pour l’instant, c’est que les prémices de de la piste. Le deal pourrait se faire sous forme de prêt dans un premier temps, avec obligation d’achat ou option d’achat. Ça va dépendre. Mais bon, ça à la rigueur, je pense qu’on peut faire confiance à Longoria pour négocier. A l’heure actuelle, j’ai pas encore toutes les infos concernant ce volet là du deal », nous a expliqué le journaliste

🔴 info mercato : Medhi Benatia et l’OM tente de faire venir Nayef Aguerd cet été… son club actuel n’est pas contre l’idée de le céder… plus d’info à venir! — Hakim (@Z_hakos) April 30, 2024

Ça pourrait être un bon duo complémentaire avec Balerdi-

« Concernant le joueur en lui même, c’est un profil plutôt technique, rapide était très fin et élégant à avoir jouer. Après, je pense que beaucoup de gens l’ont vu jouer à Rennes. Il ne se blesse pas très souvent, sauf malheureusement on va dire, à son arrivée en Angleterre où il y a eu deux ou trois pépins physiques. Il a fait une très belle Coupe du monde, même s’il revenait tout juste de blessure et donc ça a été compliqué d’être en forme au bon moment. Mais il l’a été. C’est un titulaire indiscutable avec les Lions de l’Atlas.

Moi je trouve qu’il est quand même solide, ça ferait un bon complément à Balerdi, même s’ils ont des profils à peu près similaires : grand, élancé et rapide, dur sur l’homme, il sait anticiper… Donc je pense que ça pourrait être un bon duo complémentaire. Il a 28 ans, il est quand même assez expérimenté. Il connait la Ligue 1 pour l’avoir pratiqué avec Dijon et Rennes. Et il connait les Coupes d’Europe puisqu’il a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa. »