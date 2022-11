Les 3 premières cibles de Longoria, un international marocain visé et le surprenant deal avorté suite à la blessure d’Harit… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme lundi : les trois premières cibles de Longoria, un international marocain pour remplacer Harit et le surprenant deal avorté suite à la blessure d’Harit…

Rumeurs Mercato OM : Les 3 premières cibles de Longoria

L’Olympique de Marseille devrait se montrer actif lors du mercato hivernal ! Pablo Longoria l’a lui-même confirmé en conférence de presse la semaine dernière. Il faudra en effet remplacer numériquement Amine Harit et renforcer certains autres secteurs de jeu.

Gravement blessé au Genou lors du dernier match face à Monaco, Amine Harit pourrait bien rater toute la seconde partie de saison. Ce coup dur devrait pousser la direction de l’OM a se montrer plus actif que prévu durant le mercato hivernal. Plusieurs noms de potentiels joueurs ciblés par le club marseillais circulent déjà depuis quelques jours.

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’éléments offensifs pour cet hiver, surtout après la blessure d’Amine Harit. D’après Tuttosport, Pablo Longoria a coché le nom d’un Français.

Lors de ce mercato hivernal, l‘Olympique de Marseille pourrait être actif, surtout sur les postes offensifs. La blessure d’Amine Harit n’a pas arrangé les affaires de l’OM qui doit se renforcer à ce poste pour terminer au mieux la saison et être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France.

30M€ pour Thuram?

D’après les informations de Tuttosport, le président de l’OM, Pablo Longoria aurait ciblé plusieurs joueurs pour renforcer l’attaque de l’équipe d’Igor Tudor. Le Français Marcus Thuram ferait ainsi partie de ces cibles. Ce dernier évolue en Bundesliga depuis son départ de Ligue 1 et va disputer la Coupe du Monde au Qatar avec la France.

Rick Karsdorp pisté par l’OM?

Le Corriere Dello Sport affirme ainsi qu’un défenseur serait pisté par l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Rick Karsdorp. Le piston droit a été un élément fort de l’AS Roma, mais a perdu la confiance de José Mourinho. Le Néerlandais devra cependant se trouver un nouveau challenge dès cet hiver d’après la presse italienne. Le quotidien sportif explique que l’OM ainsi que Lyon apprécient son profil.

Nabil Bentaleb plaît à Longoria

Pablo Longoria aurait coché le nom de Nabil Bentaleb pour ce mercato hivernal d’après Foot Mercato et Treize013. L’international algérien est revenu en Ligue 1 à Angers depuis le début de la saison et aurait tapé dans l’œil du président de l’OM.

Le LOSC, Lyon ou encore Rennes apprécient son profil. Des clubs italiens auraient également manifesté un intérêt. De quoi faire réfléchir Bentaleb ? Pour son départ, le SCO d’Angers réclamerait une somme comprise entre 7 et 10 millions d’euros. Un tarif abordable pour l’OM qui devrait récupérer un peu d’argent du départ de Gerson qui n’est pas encore officiel.

Mercato OM : Longoria veut un international marocain pour remplacer Harit?

Blessé gravement au genou, Amine Harit ne devrait pas jouer le reste de la saison avec l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un jeune milieu offensif marocain.

Avec le départ de Gerson vers Flamengo et l’absence prolongée d‘Amine Harit, Pablo Longoria va être dans la nécessité de recruter un élément offensif lors de ce mercato hivernal 2022. Ilias Chair serait l’une des pistes du président espagnol d’après les Lions de l’Atalas.

Ilias Chair pisté par Pablo Longoria

Le milieu offensif marocain évolue à Queen Park Ranger et serait suivi de près par la direction de l’OM. Le média spécialisé l’évalue à 10 millions d’euros mais il semble difficile tout de même de le déloger de QPR où il aurait un statut de « star ».

Chair a été appelé pour évoluer avec le Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. Nul doute qu’il sera observé de près par Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio pendant la compétition qui débutera ce mercredi face à la Croatie pour les compatriotes d’Amine Harit.

Ilias Chair vers la Ligue 1 ? – 🦁

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato OM : Un surprenant deal avorté suite à la blessure d’Harit ?

Décidément, la victoire des olympiens au stade Louis II face à Monaco (2-3) aura coûté plus que le rêve d’une première Coupe du Monde pour Amine Harit. Elle aura également fait tomber un transfert à l’eau.

Relégué au second plan par l’entraîneur de l’Atalanta Bergame avec seulement cinq titularisations cette saison, Ruslan Malinovskyi a des envies d’ailleurs. Le contrat qui le lie au club italien se termine à l’été 2023, il n’est pas enclin à prolonger, ce qui a contraint la direction à s’en débarrasser le plus vite possible.

Intéressé par le joueur ukrainien depuis cet été, Pablo Longoria n’avait pas lâché l’affaire et a continué à travailler en sous-marin. Selon des informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, les deux clubs s’étaient notamment mis d’accord sur un échange Harit-Malinovskyi…

Un échange Harit contre Malinovskyi

… Jusqu’à ce que l’international marocain sorte sur civière après un violent contact avec Axel Disasi lors de la rencontre face à Monaco. Touché au genou gauche, Amine Harit ratera le Mondial 2022 au Qatar et ne pourra plus fouler les terrains jusqu’à la fin de la saison. Un évènement qui a forcément rompu le deal entre les dirigeants de La Dea et ceux de Marseille.

Pour rappel, le board bergamasque demanderait environ 18 millions d’euros pour se séparer de son attaquant mais l’OM a de la concurrence : Tottenham et l’AS Roma de Mourinho sont également intéressés.

