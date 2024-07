Murillo sacrifié ? Sarr à Crystal Palace, ça se confirme ! Villareal repousse une grosse offre marseillaise… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Une place extracommunautaire pourrait se libérer ! The Athletic confirme pour Sarr ! Villareal rejette une offre de l’OM…*

Mercato : La tactique de l’OM pour libérer une place extra-communautaire !

L’Olympique de Marseille doit libérer une place d’extra-communautaire avant d’avancer sur d’autres dossiers. Le club aurait mandaté des agents pour trouver une porte de sortie à l’un des lofteurs !

L’un des lofteurs, Amir Murillo, devrait quitter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et les dirigeants aimeraient le faire partir comme l’explique L’Equipe ce lundi soir. Le club aurait besoin de libérer une place d’extra-communautaire afin de continuer son Mercato. Le quotidien sportif affirme que les dirigeants ont mandaté des agents afin de lui trouver une porte de sortie.

<iframe width= »560″ height= »315″ src= »https://www.youtube.com/embed/5D6VNn6bcAM?si=P4QFjajasANtvZ9U » title= »YouTube video player » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share » referrerpolicy= »strict-origin-when-cross-origin » allowfullscreen></iframe>

👉🏼Afin de libérer une place extracommunautaire , l’OM envisage le départ d’Amir Murillo.

L’OM aurait mandaté des agents pour lui trouver une porte de sortie, même si on contredit cette version au club.

Bamo Meïté est perçu comme une solution viable à droite. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/fQSZk6cUNl — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2024

4 ou 5M€ plus 1M€ en option pour Clauss ?

Selon l’Equipe, Franck Haise a réussi à convaincre Jonathan Clauss de venir à Nice. Le latéral droit devrait signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Un accord a été trouvé entre les deux clubs concernant la dernière année de contrat de Clauss, si certaines versions parle d’un montant de 4M€ plus 1M€ en option, l’OM a confié au quotidien sportif que l’opération va se régler pour 5M€ plus 1M€ en option. Clauss ne devrait donc pas repasser par le centre RLD et filer directement à Nice à la fin de ses vacances…

Selon le Parisien, « Nice et Marseille sont parvenus à un terrain d’entente, ce vendredi, pour le transfert de Jonathan Clauss. Le défenseur international français va s’engager prochainement avec le club azuréen qui en faisait une priorité pour renforcer son couloir droit. Après une première proposition de 3,5 millions d’euros refusée ces derniers jours, Nice est revenu à la charge avec une autre offre autour de 5 M€ acceptée, cette fois, par les dirigeants phocéens. »

Un transfert de 5M€ pour Clauss ?

Mercato : accord total entre Nice et l’OM pour Jonathan Clauss

➡️ https://t.co/6GErFtQtwr pic.twitter.com/Ij94k4c8JJ — Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 19, 2024

Mercato OM : The Athletic confirme pour Sarr et Crystal Palace !

L’arrivée de Greenwood au poste d’ailier droit pousse Ismaïla Sarr vers la sortie. L’international sénégalais aimerait retrouver l’Angleterre, il aurait trouvé un accord avec Crystal Palace.

En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant.



Accord Sarr / Crystal Palace, pas encore avec l’OM !

Crystal Palace have agreed personal terms in principle with Ismaila Sarr over a four-year contract and are now working to agree a fee with Marseille.#CPFC | #PL More from @AdamLeventhal ⤵️https://t.co/EBiLmfkSoN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 23, 2024



En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l’Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d’ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L’international sénégalais de 26 ans dispose d’un confortable salaire avec l’OM et d’un contrat jusqu’en 2028.

Première Offre refusée par l’OM pour Sarr !

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal. Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

L’attaque de l’OM devrait être bien différente de celle connue cette saison. Avec l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, les cartes devraient être redistribuées. Arrivé il y a un an, Ismaïla Sarr est poussé vers la sortie alors que le club ne compte plus sur lui. Peu convaincant cette saison par ses performances, l’ailier droit pourrait faire un retour en Angleterre alors qu’un club de Premier League serait intéressé par lui.

Crystal Palace vise Sarr ?

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 | 💰 Crystal Palace a formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr. Négos en cours pour tenter de trouver un accord. Sarr est emballé par un retour en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🗣 Des premiers échanges ont également eu lieu entre l’OM et le club anglais… pic.twitter.com/VCzr3wAvLm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2024

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna, l’ailier sénégalais serait suivi de près par Crystal Palace. Le club aurait formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr, qui est emballé par un retour dans le pays qu’il a quitté l’été dernier. Des négociations sont en cours afin de trouver un chemin d’entente. Des premiers échanges ont également eu lieu avec l’OM qui ne retiendra pas son joueur.

Mercato : Villarreal refuse 20 millions de l’OM ?

Pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé de gardien pour remplacer Pau Lopez. L’un des noms cités pour garder les cages marseillaises pourrait finalement s’engager à Chelsea !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea s’est positionné sur l’une des pistes de Roberto De Zerbi au poste de gardien de but : Filip Jorgensen. Le portier de Villarreal discuterait actuellement avec les Blues qui ont fait une première approche auprès du club espagnol. Il ferait, toujours d’après le journaliste, partie d’une liste élargie de noms pour occuper ce poste à Chelsea la saison prochaine.

L’OM offre 20 millions pour Jorgensen ?

🔹Villarreal aurait refusé une offre de 20M€ de la part de l’OM pour Filip Jörgensen 🇩🇰 (22 ans). ❌ Le club espagnol serait tout de même ouvert à la négociation. (@epmediterraneo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/btZlyLglui — MercatOM (@Mercat_OM) July 23, 2024

Aujourd’hui d’après le média espagnol Mediterraneo, Villarreal aurait refusé une offre de 20 millions d’euros de l’Olympique de Marseille. Malgré ce refus le club espagnol n’est pas fermé aux négociations pour son gardien. Néanmoins le club espère en tirer plus tout en sachant que sa clause libératoire s’élève à 45 millions d’euros. Le sous-marin jaune pense déjà au futur gardien, et s’intéresserait à une ancienne piste de l’OM, Alvaro Valles. Reste à voir si l’Olympique de Marseille peut se permettre de dépenser plus de 20 millions d’euros dans un portier.

