L’OM et Lyon au coude à coude pour ce joueur, Brighton trouve son nouvel entraîneur, Gignac encense De Zerbi… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : L’OM au coude à coude avec Lyon pour une recrue, Brighton tient son nouvel entraîneur, Gignac s’enflamme sur De Zerbi…

Mercato : L’OM dans la course avec Lyon pour un gros coup offensif !

Le mercato n’a pas encore commencé à l’OM. Le journaliste Italien Gianluca Di Marzio révèle un intérêt du club marseillais pour l’international danois Jesper Lindstrøm. Lyon est également sur le coup.

A lire aussi : OM : Gignac emballé par De Zerbi !

L’Olympique de Marseille pourrait officialiser la signature de Roberto De Zerbi, dans les prochaines heures (jours). Les dirigeants marseillais réaliseraient ainsi un énorme coup avec un en recrutant un des technicien les côté en europe.

L’OM pourra dès lors lancer son mercato. Plusieurs noms sont déjà évoqués du côté de Marseille. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club phocéen serait en concurrence avec Lyon pour tenter de récupérer le milieu offensif de Naples Jesper Lindstrøm (24 ans).

Naples serait disposé à lâcher son joueur sous forme de de prêt payant avec une clause de rachat obligatoire.

Recruté pour 30 millions d’euros en 2023

L’international danois avait été recruté l’été dernier pour la somme de 30 millions d’euros. Il a disputé 20 matchs sans marquer le moindre but en championnat la saison dernière.

Capable de jouer sur les deux côtés, le joueur droitier pour ainsi être un renfort de choix dans un secteur offensif qui a montré énormément de lacunes l’an passé à l’OM.

A lire aussi : Vélodrome, OM, jeu, Bielsa… Le Top 5 des déclarations de De Zerbi !

Mercato OM : Brighton a trouvé le successeur de De Zerbi !

Roberto De Zerbi est tout proche de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Brighton va remplacer le coach italien par Fabian Hürzeler, jeune coach Américano-allemand de seulement 31 ans.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, « Fabian Hürzeler arrive à Brighton et Roberto De Zerbi est attendu à Marseille prochainement une fois que les formalités administratives seront réglées entre l’OM et le club anglais. » RMC raconte que le futur coach de Brighton a arrêté sa carrière de joueur « à seulement 23 ans, il a décidé de ranger les crampons alors qu’il était entraîneur-joueur en D5 allemande. Rapidement sur un banc, d’abord en tant qu’adjoint chez les U18 et les U20 allemands puis à St Pauli, il est intronisé numéro un du club à seulement 29 ans. »

Fabian Hürzeler débarque à Brighton !

🔄 Fabian Hürzeler arrive à Brighton et Roberto De Zerbi est attendu à Marseille prochainement une fois que les formalités administratives seront reglées entre l’OM et le club anglais ⏳✅ pic.twitter.com/zyswfCBcJU — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 14, 2024



Selon les informations de FootMercato, le dossier De Zerbi à l’OM avance. « un accord verbal a été trouvé entre l’OM et Brighton. Les avocats des deux parties doivent à présent finaliser tout ça par écrit. L’OM a-t-il réussi à négocier un tarif inférieur aux 6 M€ réclamés par les Anglais ? Une chose est sûre : presque plus rien ne s’oppose à l’arrivée de Roberto De Zerbi au Vélodrome. »

🚨EXCL: 🔵⚪️🇮🇹 #Ligue1 | 🔐 L’OM a trouvé un accord verbal avec Brighton pour Roberto De Zerbi 💰 Les avocats doivent désormais formaliser cet accord par écrit ✍️ Sauf surprise, l’Italien va devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines… pic.twitter.com/nD3AdPqpfo — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 14, 2024

De Zerbi à l’OM ça en est ou ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, il reste la partie administrative concernant le départ du technicien italien de Brighton. « Les avocats travaillent actuellement sur le dossier De Zerbi et l’OM avec Brighton pour activer la clause de sortie. »

A lire : Mercato OM : Le déroulement de l’incroyable coup de théâtre De Zerbi !

⚪️🔵⏳ Lawyers currently working on De Zerbi and OM case with Brighton to activate the exit clause. https://t.co/zeNmGLb17O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2024

L’Olympique de Marseille a accéléré ce jeudi les négociations pour tenter de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi. Un accord de principe entre l‘OM et l’entraîneur italien a été trouvé ce jeudi. Selon les informations du journal La Provence ce soir, les discussions avec Brighton avancent également très bien. Si elles n’ont pas encore abouti, les positions entre les deux parties sont proches.Les dirigeants marseillais négocient pour faire baisser la clause autour de 5M€

A lire aussi : Mercato OM : Riolo emballé par la « très sérieuse » piste De Zerbi !

De Zerbi a refusé un club anglais ces derniers jours

⚪️🔵 Accord de principe entre l’#OM et Roberto De Zerbi. Contrat de 3 ans. L’OM espère boucler dans les 48h.

Après la lenteur des discussions avec Sergio Conceicao, l’OM s’est tourné vers de Zerbi qui venait de résilier son contrat avec Brighton. Il a tout de suite était sensible… — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 13, 2024

A lire aussi : L’énorme surprise De Zerbi, ça chauffe pour Vitinha et grosse offre pour Aubameyang… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM : Gignac emballé par De Zerbi !

André-Pierre Gignac l’ancien numéro 9 de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur De Zerbi.

Alors que le coach italien Roberto De Zerbi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille d’ici quelques jours. L’ancien numéro 9 vedette du club, avec 77 buts en 188 matchs entre 2010 et 2015. André-Pierre Gignac s’est exprimé sur la venue du coach italien dans le club olympien lors d’un space sur X, « Après De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola. Ça sort le ballon comme ça joue 6 mètres, les 2 centraux dans les 6 mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et ça touche les 10 et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’instaurer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps mais il faut laisser s’instaurer », a déclaré le natif de Martigues.

De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola

« Il (De Zerbi) a été invité à Lille et tout avec son staff technique et tout pour voir les entraînements de Bielsa. Le seul hic que moi je mettrai le problème c’est que, bon tu peux être dans un bon jour dans un mauvais jour, mais si l’équipe elle n’est pas dans un bon jour techniquement elle n’est pas précise techniquement c’est un coup de 4-1, 4-2 tu vois ce que je veux dire. Ce n’est pas tout rien parce que le mec il est une idée super claire, tu ne peux pas lutter avec ça il ne panique pas. Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer, on va dire entre guillemets il est têtu tu vois ce que je veux dire il reste dans le droit dans ses bottes il sait ce qu’il a à faire », ajoute l’ancien international français.

lire aussi: Internationaux OM : Mbappé raconte les larmes de Clauss…