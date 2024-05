L’OM va récupérer un joli chèque ! Le nouvel entraîneur de l’OM officialisé avant la fin du mois ? Gasset croit encore à l’Europe, les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: l’OM va récupérer un joli chèque ! Le nouvel entraîneur de l’OM officialisé avant la fin du mois ? Gasset croit encore à l’Europe.

Ligue Europa: l’OM va récupérer un joli chèque !

Éliminé par l’Atalanta Bergame ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa (3-0, 4-1 score cumulé), l’Olympique de Marseille va percevoir une belle somme pour son parcours. Des gains distribués par l’UEFA qui vont permettre de renflouer les caisses olympiennes.

L’OM s’est incliné lourdement ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame (3-0, 4-1 score cumulé). Auteur d’un parcours honorable, les Phocéens vont donc récupérer une jolie somme distribuée par l’UEFA.

Ils ont ainsi reçu une prime de participation de 3.63 millions d’euros, à laquelle s’ajoute les revenus liés au coefficient (3.3 millions) et au marketpool (environ 2.4 millions). Vient ensuite la prime liée aux résultats obtenus lors de la phase de poules. Opposés à l’Ajax Amsterdam, l’AEK et à Brighton, les hommes de Jean-Louis Gasset ont terminé la phase de poules avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, soit un total de 2.31 millions (une victoire valant 630 000 euros et un nul 210 000).

A LIRE AUSSI:« L’OM est la seule équipe du dernier carré qui n’était pas en mode Coupe d’Europe ! »

18.49 millions d’euros perçus au total

Il faut ajouter à cela 550 000 euros obtenus grâce à la deuxième place du groupe . Le 1/16e de finale face au Shakhtar Donetsk a rapporté 500 000 euros supplémentaires au club olympien. La place en 1/8e de finale face à Villarreal a, elle, permis de gagner 1.2 million d’euros, tandis que celle en 1/4 de finale face à Benfica a fait entrer 1.8 million d’euros dans les caisses.

La place de demi-finaliste face à l’Atalanta Bergame a, elle, rapporté 2.8 millions d’euros , soit un total de 18.49 millions d’euros perçus.

En cas de qualification pour la finale, l’OM aurait touché 4.6 millions d’euros ainsi que 4 millions d’euros supplémentaires en cas de victoire.

A LIRE AUSSI:L’OM se fait dézinguer par la presse sportive après son élimination !

Mercato: le nouvel entraîneur de l’OM officialisé avant la fin du mois ?

L’Olympique de Marseille recherche activement un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont le contrat se termine en juin. Paulo Fonseca serait la piste privilégiée par les dirigeants olympiens, qui devraient nommer le nouveau coach d’ici à la fin du mois de mai d’après les informations du journal L’Équipe.

L’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset qui devrait partir en fin de saison. Selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca serait prêt à accepter l’offre des dirigeants olympiens. Une information confirmée par Tuttosport. L’Équipe affirme dans son édition du jour que la direction olympienne espèrerait nommer son nouvel entraîneur d’ici à la fin du mois de mai.

Tuttosport : Paulo Fonseca va accepter l’offre de l’#OM, qui lui a fait une proposition « très importante » pour battre la concurrence du Milan 🗞️ pic.twitter.com/y3h60miYMH — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 10, 2024

A LIRE AUSSI:Mercato : Djellit valide ce coach à l’OM !

Fonseca doublerait son salaire à l’OM ?

Les dirigeants espèrent nommer le nouvel entraîneur d’ici à la fin du mois de mai. Leur proposition à Paulo Fonseca permettrait au technicien portugais de quasiment doubler son salaire actuel à Lille, en plus d’avoir une grande latitude dans le projet. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/jFU0yw0F0w — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 10, 2024

Le quotidien ajoute également que la proposition effectuée au technicien portugais lui permettrait de quasiment doubler son salaire actuel à Lille, en plus d’avoir une grande latitude dans le projet.

A LIRE AUSSI:Mercato : « Si l’OM m’appelle , j’y vais en courant »

Contrat de 3 ans et carte blanche sur le projet technique selon Gianluca Di Marzio

#Calciomercato | Marsiglia, accelerata importante su Fonseca, allenatore cercato anche dal Milan. I francesi vogliono chiudere il prima possibilehttps://t.co/SiPn0tFf3J — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 9, 2024

Spécialiste du mercato à L’Équipe, Loïc Tanzi a expliqué sur le plateau de L’ÉquipeTV que l’OM faisait le forcing pour convaincre l’entraîneur portugais de signer. « Il y a 80% de chances que Paulo Fonseca soit l’entraîneur de l’OM la saison prochaine« , a affirmé le journaliste.

🚨 @Tanziloic : « Il y a 80% de chances que Paulo Fonseca soit l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. » #EDG pic.twitter.com/ymY9tLI7B8 — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 8, 2024

Le coach de Lille est également sur les tablettes de l’AC Milan, mais comme l’explique Gianluca Di Marzio, le club italien opterait plus pour Sergio Conceição.

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le Portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

A LIRE AUSSI:Mercato OM : « Il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille ! »

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:« L’OM est la seule équipe du dernier carré qui n’était pas en mode Coupe d’Europe ! »

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

OM: Gasset croit encore à l’Europe

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué la Ligue Europa. Le technicien français croit encore en une qualification européenne.

L’OM accueillera le FC Lorient ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué la Ligue Europa. Le technicien français croit encore en une qualification européenne.

A LIRE AUSSI:OM: quel onze face à Lorient ?

« Il faut gagner pour être européen. Ce sera peut-être mon dernier match au Vélodrome, j’y tiens »

#Gasset sur l’ambiance du Vélodrome: « Finissons ensemble à 100%. Il faut gagner pour être européen. Terminer par une victoire pour ce qui sera peut-être mon dernier match au Vélodrome, j’y tiens. J’ai eu des frissons, je veux en avoir encore. » #OMFCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/UvzWDoAPsQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 11, 2024

« Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après, a affirmé Gasset. Cela va dépendre du projet. Les attentes sont très hautes, il faut avoir une équipe compétitive. Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après. Cela va dépendre du projet. Les attentes sont très hautes, il faut avoir une équipe compétitive. On peut finir 6e si nous faisons le travail. Il faut être le plus haut… Quand je suis arrivé, il y avait besoin de sérénité. J’ai dit que je ferai le maximum, avec mon staff je fais le maximum. ll y a des choses qu’on n’arrive pas… Mais demain on finit comme il faut.», a-t-il ajouté.

#Gasset: « Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après. Cela va dépendre du projet. Les attentes sont très hautes, il faut avoir une équipe compétitive. » #OMFCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/SAcPKLgARt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 11, 2024

#Gasset sur l’objectif coupe d’Europe: « On peut finir 6e si nous faisons le travail. Il faut être le plus haut… Quand je suis arrivé, il y avait besoin de sérénité. J’ai dit que je ferai le maximum, avec mon staff je fais le maximum. ll y a des choses qu’on n’arrive pas…… pic.twitter.com/C9d8MsRefR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 11, 2024

A LIRE AUSSI:Mercato OM : « Il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille ! »