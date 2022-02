Longoria a tenté deux coups mercato, le dossier Deulofeu et l’explication de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Longoria a tenté deux gros coup

Longoria a tenté deux très gros coups lors de ce mercato !

L’Olympique de Marseille a enregistré deux arrivées durant le mercato hivernal : Cédric Bakambu et Sead Kolašinac. Côté départ, les dirigeants olympiens ont pu se séparer temporairement de Jordan Amavi, prêté à Nice.

L’OM aurait pourtant aimé réaliser au moins une grosse vente, notamment celle de Duje Caleta Car, mais les discussions avec West Ham n’ont pas pu aboutir. Et pour cause le club anglais ne voulait qu’un prêt avec option d’achat alors que l’état major Olympien demandait un transfert sec à plus de 20M€.

Un tel transfert aurait pu permettre à Pablo Longoria de renforcer un peu plus l’équipe de Jorge Sampaoli. Dans les colonnes du journal l’Equipe ce mercredi on apprend en effet que le président de l’OM travaillait sur deux gros coups.

Nicolas Pépé et Eric Bailly ciblé par Longoria

Selon @lequipe, Lyon et l’#OM auraient essayé de faire revenir l’ailier ivoirien d’Arsenal, Nicolas Pépé (26 ans) en Ligue 1. pic.twitter.com/42gOy96Aei — OManiaque (@OManiaque) February 2, 2022

Le premier se nomme Nicolas Pépé (26 ans). L’ancien ailier de Lille était également visé par Lyon, mais la porte d’Arsenal est finalement restée close. L’OM reviendra-t-il à la charge en juin prochain ?

L’international Ivoirien Eric Bailly est le deuxième gros coup sur lequel travaillait Longoria. Le défenseur de Manchester United était la priorité en cas de départ de Caleta Car. Un prêt sec a été évoqué révèle le journal l’Equipe , mais le joueur ne semblait pas vraiment emballé par un retour en Ligue 1 privilégiant un départ en Série A ou le Milan AC s’était positionné. Bailly est finalement resté à Manchester United…

Selon @lequipe, l’#OM se serait intéressé cet hiver au défenseur central ivoirien de Man U, Éric Bailly pour remplacer Duje Caleta-Car en cas de départ du Croate. L’idée d’un prêt sec a été évoquée avant que l’Ivoirien ne soit plus vraiment emballé par une pige en L1. pic.twitter.com/kLoImn2ZTG — OManiaque (@OManiaque) February 2, 2022

Deulofeu vraiment une piste de Longoria ?

Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese a réagi aux rumeurs concernant un possible départ de Gerard Deulofeu, dans des derniers jours du mercato d’hiver. Il assure ne pas avoir eu de contact avec Marseille :

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV

🔄D’après les informations de 🗞La Gazetta dello Sport l’#Udinese 🇮🇹 étudie l’intérêt de l’#OM pour Gérard Deulofeu 🇪🇸. Le montant officiel serait de 20M€ pour le libérer. #MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/j2v0kZCOrC — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 28, 2022

L’Udinese veut 20 à 25M€ pour Deulofeu !

La Gazzetta Dello Sport expliquait pourtant la semaine dernière que l’Udinese était prêt à écouter les avances de l’Olympique de Marseille pour Gerard Deulofeu… Le club italien aurait réclamé entre 20 et 25 millions d’euros pour son joueur qui est finalement resté à l’Udinese.

🔄 L’#Udinese 🇮🇹 valorise 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐃𝐞𝐮𝐥𝐨𝐟𝐞𝐮 🇪🇸 entre 20 et 25M€, les discussions avec les dirigeants Marseillais ne débuteront uniquement que si l’#OM se présente avec ce montant. #MercatOM | #TeamOM 🗞 La gazzetta dello sport pic.twitter.com/WzojwiN2la — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 26, 2022

Sampaoli justifie ses choix dont celui de laisser Milik sur le banc…

L’OM s’est incliné 2-1 face à Lyon malgré une première mi-temps maitrisée. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenté de justifier sa composition de départ et en particulier l’absence de Milik…

Jorge Sampaoli estime qu’il n’avait pas beaucoup de choix pour composer son équipe, qui a tiré la langue en seconde période. Le coach argentin explique aussi son choix de laisser Milik en dehors du onze de départ.

J’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite — Sampaoli

« Après cette défaite, on peut avoir plusieurs raisonnements. Nous avions aussi beaucoup d’absents dans l’effectif pour cette rencontre, mon choix d’équipe de départ est aussi lié à cela. On verra qui sera de retour cette semaine. J’essaye toujours, quoi qu’il en soit, de faire le meilleur onze de départ possible. Maintenant, j’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite. (…) Milik encore sur le banc ? Parce que je pensais que c’était le mieux pour l’équipe d’aligner Payet en pointe, et il avait été bon dans ce rôle-là ces derniers matches. On ne joue pas sans neuf mais avec un neuf différent. Il ouvre les espaces. C’est une façon de jouer mais elle n’est pas forcément définitive. Je ne pense pas qu’avec plus d’attaquants sur le terrain cela aurait changé quelque chose. On a perdu parce qu’on n’a pas joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/02/2022)