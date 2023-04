Longoria sur une révélation de Ligue 2, Payet voulait jouer avec réserve, Fanni juge le mercato hivernal … Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Longoria sur une révélation de Ligue 2, Dimitri Payet vers l’équipe réserve, Rod Fanni voulait un profil précis lors du mercato hivernal.

Mercato : L’OM se positionne sur une révélation de Ligue 2 !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Kevin Van Den Kerkhof au poste de latéral droit. Le joueur de Bastia est considéré comme l’une des révélations de Ligue 2.

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, souvent bien informé sur le mercato, l’Olympique de Marseille aurait bel et bien coché le nom de Kevin Van Den Kerkhof, joueur de Bastia. En Ligue 2, l’international algérien est l’une des révélations du championnat au poste de latéral droit.

L’ancien joueur de Dudelange au Luxembourg ferait bien partie des pistes de l’OM pour le prochain mercato, au même titre que le RC Lens qui n’a fait aucune offre pour le moment. Evalué à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt, il pourrait venir apporter du renfort en défense, lui qui peut aussi évoluer en central.

A LIRE AUSSI : OM : « Under ? C’est la meilleure option que l’on ait »

Oui, Kevin Van Den Kerkhof intéresse Lens mais aucune offre sur la table pr le moment.

Marseille suit le joueur, exactement !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 11, 2023

Clauss fait des mauvais choix, il n’a plus sa qualité de centres

« Là c‘est décevant avec Clauss. Quand tu as des joueurs qui sont limités, tu as tendance à être beaucoup plus indulgent. Quand tu vois le début de saison qu’il a produit. Il est dans le top 3 des meilleurs passeurs en Ligue 1. Je pense que cette non sélection à la coupe du monde l’a plombé mentalement. Lui-même l’a reconnu que mentalement, c’est compliqué pour lui à un virage de sa carrière. Mais là il est méconnaissable. Il fait des mauvais matchs, avec des mauvais choix. Il n’a plus sa qualité de centres, alors qu’il y avait quelques situations que l’on pouvait beaucoup mieux exploiter. Je ne veux pas le blâmer et j’espère qu’il va se reprendre parce qu’il reste pas mal de matchs. Mais il faudrait qu’il se reprenne rapidement et pourquoi pas, pour qu’il y ait un déclic psychologique, mettre titulaire Kaboré. Kaboré ne pourrait peut-être pas apporter autant offensivement que Clauss, mais qui a l’air quand même plus sérieux défensivement. Sur les dernières entrées en jeu de Kaboré je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)

OM : « Dimitri Payet a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement … »

Saison difficile pour Dimitri Payet, le réunionnais se contente de quelques minutes de jeu sans être décisif. Alors qu’on parlait, il y a encore quelques mois, de Payet-dépendance à l’OM, aujourd’hui on a du mal à le voir continuer l’aventure. Mais son bon état d’esprit et sa motivation restent à souligner.

Eblouissant sous les ordres de Jorge Sampaoli, depuis l’arrivée d’Igor Tudor ce n’est plus la même aventure pour Dimitri Payet. Descendu dans la hiérarchie, le joueur de 35 ans doit se contenter de quelques minutes de jeu en fin de matches. Le milieu offensif reste motivé pour prouver à son entraîneur qu’il peut, lui aussi, jouer et enchaîner les rencontres. L’ancien capitaine Marseillais n’a été titularisé que dix fois cette saison, sur 30 possibles.

Il faut noter cet état d’esprit

« Des joueurs comme Dimitri techniquement c’est au-dessus de la norme, assure Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. Il n’y a pas de longue course à faire dans ce genre de rencontres. Ils sont bas, si ton bloc tu le joues un peu plus haut, Dimitri il a des courses de 20m à faire, il sait faire ça même s’il manque de rythme. Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer mais il faut noter cet état d’esprit, de dire ‘je veux jouer avec la réserve, pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi pour que je sois responsable de ce que je vais performer sur la rencontre’. »

Pas beaucoup de joueurs l’auraient fait

Jean-Charles de Bono poursuit : « Il n’a pas joué, mais je trouve ça remarquable et il faut le souligner. C’est vrai qu’on a toujours cette image de Dimitri sur le banc, qui s’échauffe et qui rentre très peu. Quand il rentre on dit ‘il est pauvre physiquement’, mais quand il demande à jouer et que malheureusement il n’a pas pu, ça prouve l’état d’esprit et je trouve ça remarquable. Un joueur comme lui, à 35 ans, demander à aller jouer un match de réserve contre Corte en Nationale 3, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui l’auraient fait. »

A lire aussi : Mercato : L’OM se positionne sur une révélation de Ligue 2 !

Mercato OM : Pour Rod Fanni, un autre profil aurait fait du bien cet hiver …

Invité du DFM de ce mardi, Rod Fanni est revenu sur le mercato hivernal de l’OM. L’ancien défenseur marseillais estime que Longoria aurait dû privilégier un joueur rapide pour pallier la blessure d’Amine Harit.

Avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha lors du mercato hivernal, l’OM a misé sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Le retour sur investissement n’est pour l’instant pas à la hauteur des attentes. Le milieu ukrainien peine à enchaîner les rencontres pendant que Vitinha n’a toujours pas inscrit le moindre but avec sa nouvelle équipe.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Rod Fanni estime que le recrutement est réussi mais que Longoria aurait dû privilégier un joueur de profondeur pour pallier l’absence d’Harit. « Marseille avait besoin d’un attaquant qui prenne la profondeur pour apporter une alternative au jeu de Sanchez qui décroche beaucoup. À l’OM, il y a beaucoup de joueurs qui savent jouer dans l’entrejeu comme Under, mais des joueurs de profondeurs, c’est plus rare. On donne le rôle de joueurs de profondeur aux latéraux mais ce n’est pas leurs fonctions premières. C’est bien d’avoir une alternative. Under le fait mais c’est limité. Ce n’est pas un joueur qui a une grosse pointe de vitesse. Cela aurait été bien d’avoir un joueur très rapide capable de percuter et de poser des problèmes aux défenses adverses… » explique l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.

À LIRE AUSSI : OM : « Tudor ? L’homme est imbuvable … l’entraîneur ne se remet jamais en question »

Le jeu de Cengiz Under est trop prévisible

Jean-Charles De Bono est lui aussi revenu sur le mercato hivernal marseillais. Il estime qu’Amine Harit n’a pas été remplacé et que Under est devenu beaucoup trop prévisible. « Harit et Payet, ce sont des joueurs qui cassent des lignes sur plusieurs mètres. Ils ont de la variété dans leur jeu. Under, on sait tout le temps ce qu’il va faire. Il part sur le côté droit pour ensuite repiquer vers l’intérieur et enrouler sa frappe » explique l’ancien joueur de l’OM. Il poursuit : « Harit est capable de jouer de partout. À gauche, à droite et même dans l’axe. Le jeu de Undef est un peu stéréotypé. Un bon défenseur peut rapidement prendre la mesure de cet attaquant. S’il le joueur est intelligent, il l’emmène où il veut. Si tu l’amène sur son pied droit, il se retrouve en difficulté. »