Mercato OM : Harit poussé vers la sortie ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé, entre renforts nécessaires et départs envisagés. Parmi les joueurs sur le départ, Amine Harit, en perte de temps de jeu, pourrait quitter le club pour relancer sa carrière.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce une fois de plus animé cet hiver. Les dirigeants olympiens souhaitent renforcer l’équipe tout en se séparant de certains joueurs qui ne figurent plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

Avec le changement de système opéré par le coach italien ces dernières semaines, plusieurs éléments ont perdu leur place de titulaire. Parmi les grands perdants figure notamment Amine Harit. Désormais, c’est Adrien Rabiot qui occupe un poste plus avancé derrière les attaquants. L’international marocain n’a ainsi plus joué depuis la lourde défaite contre le PSG. Selon les informations du journal L’Équipe, un départ cet hiver n’est pas à exclure. L’état-major olympien serait même satisfait de récupérer quelques millions d’euros sur ce transfert, Harit disposant d’une certaine cote sur le marché. Recruté pour 5,5 millions d’euros en 2021, son transfert a été amorti, et l’OM pourrait accepter une somme inférieure à 10 millions d’euros, selon le quotidien sportif.

Le meneur de jeu marseillais, de son côté, n’acceptera pas n’importe quelle destination. Il avait d’ailleurs refusé cet été de signer à Gênes. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, Harit prendra le temps d’étudier les propositions qui lui seront faites. Un départ semble plus que jamais d’actualité.

Benatia sur le mercato hivernal