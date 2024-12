Mercato : Les 3 postes visés par De Zerbi

L’Olympique de Marseille occupe actuellement la deuxième place du championnat de Ligue 1, à égalité de points avec l’AS Monaco et derrière le PSG. Le club phocéen prévoit de tirer parti du mercato pour renforcer son effectif, notamment en défense.

Ce dimanche, l’OM disputera son dernier match de l’année 2024 face à Saint-Étienne en Coupe de France. La reprise du championnat est prévue le 5 janvier 2025 contre Le Havre. Toujours en quête de consolidation, le club, actuellement deuxième du classement derrière le PSG, entend se renforcer durant le mercato d’hiver. Roberto De Zerbi a identifié trois postes prioritaires : un latéral droit, un défenseur central droit et un défenseur central gauche.

D’après les informations du journal L’Équipe, l’OM serait prêt à envisager un départ d’Amir Murillo en cas d’offre intéressante. Le transfert de l’international panaméen libérerait une place d’extra-communautaire dans l’effectif. Par ailleurs, Lilian Brassier, arrivé il y a seulement six mois, pourrait également quitter le club si une opportunité intéressante se présente.

Côté arrivées, les dirigeants marseillais ont renoué le contact avec Kiliann Sildillia (22 ans), un défenseur polyvalent évoluant à Fribourg. Danilo, un défenseur brésilien expérimenté de la Juventus âgé de 33 ans, figure également parmi les pistes envisagées pour renforcer la défense olympienne.

A lire aussi : Mercato : Une offre de 2M€ pour ce joueur poussé vers la sortie !

A lire aussi : Mercato OM : Benatia révèle pourquoi De Zerbi a refusé Manchester United !

Invité ce jeudi soir dans l’émission l’After Foot, le conseiller du président de l’OM, Mehdi Benatia a évoqué le mercato hivernal sans langue de bois : « On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu’il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. A ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment. On n’aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations, » a ainsi déclaré celui qui devrait signer prochainement un contrat de directeur sportif du club phocéen.

A lire aussi : Pogba, 2 cibles au mercato, nouveau scandale d’arbitrage… Les 3 Infos OM du 19/12/2024