Mercato : Sanchez à l’OM, deux gros coups tentés par Longoria, la rumeur Slimani … les 3 infos OM du jour

Comme tout les soirs, FCM vous propose les trois infos du jour ! Au programme ce mercredi : Alexis Sanchez signe officiellement à l’OM, Longoria a tenté deux gros coups sur le mercato, le club intéressé par la venue d’Islam Slimani …

Mercato – [OFFICIEL] : Alexis SANCHEZ est joueur de l’OM !

Après avoir annoncé un accord de principe entre l’OM et Alexis Sanchez, le club officialise l’arrivée de l’international chilien !

La visite médicale est passée pour Alexis Sanchez ! L’international chilien est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille après avoir annoncé un accord de principe entre les deux parties ce mardi soir.

Sanchez est arrivée à Marseille dans une ambiance de folie

L’attaquant international chilien Alexis Sanchez vient de sortir du terminal avec le maillot de l’OM sur les épaules. Il a été accueilli par des très nombreux supporters venus l’acclamer avec des fumigènes dans une ambiance de folie !!!

Il imaginait la France c’était les croissants et les baguettes, il arrive à Marseille, c’est l’enfer 😂 pic.twitter.com/CSKYNsppIa — Frank McCourt  (@FrankMcCourtoff) August 9, 2022

Florent Gautreau s’enflamme pour Alexis Sanchez

» Je pense que recruter Alexis Sanchez, ça reste un très bon coup. C’est un joueur qui a peu joué pour beaucoup de raisons mais pas parce qu’il a des problèmes physiques. L’OM va avoir un joueur dont on connaît les qualités et qui selon moi, peut rentrer dans le système de Tudor. Il va bien falloir le gérer. Il ne pourra pas jouer tous les matchs, c’est une certitude. Il faudra que Tudor installe une rotation. Je pense qu’aujourd’hui, l’OM a besoin d’un joueur comme lui qui va trouver des espaces, se démarquer, apporter des solutions.L’accueil qu’on a vu à Marignane, on va le revoir au Stade Vélodrome, on sent de l’effervescence. Sur le plan tactique et technique, ça peut fonctionner. » Florent Gautreau – Source : After Foot (09/08/2022)

OM : Avant Alexis Sanchez, Longoria a tenté deux énormes coups !

Après un accueil de folie des supporters, Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille ont officialisé un accord de principe pour la venue du Chilien. D’après L’Equipe, le président l’OM avait songé à deux autres gros coups !

L’Olympique de Marseille a recruté Alexis Sanchez après un accueil incroyable à Marignane ce mardi soir. Le Chilien et l’OM ont annoncé un accord de principe via un communiqué officiel partagé dans la soirée. Dans son édition du jour, L’Equipe évoque forcément l’arrivée de l’attaquant passé par le FC Barcelone.

Dybala et Depay bien pistés?

Mais ce n’est pas tout. D’après leurs informations, Pablo Longoria était déterminé à l’idée de signer un gros joueur lors de ce mercato estival 2022. Le président marseillais avait songé à Paulo Dybala et Memphis Depay. Deux noms qui sont sortis dans les médias il y a quelques semaines et qui faisaient saliver les supporters de l’OM.

Dybala a finalement rejoint l’AS Roma et Memphis Depay patiente toujours pour trouver une porte de sortie du FC Barcelone malgré le départ de Lewandowski. Avec les arrivées de Luis Suarez et Sanchez puis ceux qui sont déjà là comme Milik, Bakambu, Dieng ou encore Payet, le Néerlandais ne semble plus faire partie des plans.

La seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est…

Le spécialiste du football italien pour RMC Sport a donné son sentiment sur l’arrivée de l’international Chilien à l’Olympique de Marseille après trois saison passé à L’inter où il aura surtout tenu un rôle de joker

« C’est un talent assez incroyable parce que c’est un joueur qui a une excellente vision de jeu. C’est un joueur qui se déplace très bien et qui comprend très bien le jeu. Il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour solliciter des lignes de passe, des une-deux, des combinaisons petit côté ou encore se réaxer et aller sur le côté. C’est un joueur qui est vraiment très très intelligent. C’est la chose la plus marquante. (…) En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est dans sa capacité à répondre aux exigences du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor. On verra s’il va réussir à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d’efforts physiques. Très sincèrement, Alexis Sanchez était dans un rôle de joker à l’Inter Milan pendant ces trois saisons. » Johann Crochet – Source RMC Sport (09/08/2022)

Mercato OM : L’OM sur la piste d’un attaquant algérien ?

Après l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille aimerait encore se renforcer sur le front de l’attaque. Pablo Longoria serait attentif à la situation du buteur algérien Islam Slimani.

Depuis une semaine, le mercato marseillais s’emballe. Après avoir officialisé Jordan Veretout, le club marseillais s’apprête à accueillir Alexis Sanchez. Avec l’arrivée du chilien, le vice-champion de France frappe un grand coup. Le mercato marseillais n’est peut être pas encore terminé ! Selon le média O’Jogo, les dirigeants marseillais serait intéressés par l’attaquant du Sporting Portugal Islam Slimani. Le quotidien explique que l’OM suivrait de près l’évolution de la situation du buteur Algérien et confirme aussi que Brest serait sur le coup.

Marselha corre por Slimani e adeptos aplaudem a investida https://t.co/zvRPknUnto — O Jogo (@ojogo) August 10, 2022

En fin de contrat en juin 2023, Islam Slimani n’entre plus dans les plans de son entraineur. Apparu seulement neuf fois en Liga Bwin la saison dernière, le buteur Algérien chercherait une porte de sortie et pourrait se laisser tenter par un transfert à Marseille. La venue de Slimani pourrait coïncider avec les départs de deux autres attaquants de l’OM : Bamba Dieng, suivi de près par plusieurs équipes de Premier League et Cédric Bakambu, annoncé dans le viseur du Celta Vigo.

Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim — Djellit

Pour Nabil Djellit, Islam Slimani serait le complément parfait à Alexis Sanchez. Si le journaliste milite encore pour la signature de l’international algérien, il conseille à l’OM de se débarrasser d’ Arkadiusz Milik au plus vite. Le journaliste considère le buteur polonais de l’OM comme un « flop » et estime qu’un départ de Milik pourrait faciliter une éventuelle arrivée de Slimani à l’OM.

« Quand on voit que BenYedder, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la L1, encense Slimani comme il le fait… Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim. J’imagine déjà son duo avec Alexis Sanchez. Et vous ? » Nabil Djellit – Source : Twitter (09/08/22)