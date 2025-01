Nicollin confirme pour Meité, 7 absents face à Rennes et la suite du mercato… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Laurent Nicollin confirme pour Bamo Meité !

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a confirmé l’intérêt de son club pour le défenseur de l’OM, Bamo Meïté, en raison de la blessure de Maksimovic, soulignant que le profil du joueur correspond à leurs besoins. Cependant, l’OM semble vouloir vendre son jeune défenseur, et le MHSC reste en attente des évolutions de la situation à la fin du mercato.

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a récemment confirmé l’intérêt de son club pour le jeune défenseur de l’OM, Bamo Meïté, dans une interview accordée au Midi Libre. En raison de la blessure de Maksimovic, Nicollin a évoqué la possibilité de renforcer sa défense et a précisé que le club héraultais s’intéressait à un joueur capable de jouer aussi bien en stoppeur qu’en latéral droit, un profil que Meïté possède parfaitement. « Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’#OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato ».

L’OM veut vendre Bamo Meité !

Le défenseur de l’OM, qui n’a pas trouvé de place dans les plans de Roberto De Zerbi cette saison, a déjà attiré l’attention du MHSC, qui l’avait contacté auparavant. Toutefois, l’OM semble vouloir vendre le joueur, ce qui complique un éventuel transfert dans le cadre d’un prêt. Nicollin a d’ailleurs souligné qu’il n’était pas possible de savoir ce qu’il pourrait se passer à la fin du mercato, laissant entendre que les négociations pour Meïté dépendront des opportunités de dernière minute. Le MHSC reste donc attentif à l’évolution de la situation, espérant peut-être saisir une opportunité avant la clôture du marché des transferts.

Dans un mercato déjà très dynamique, avec plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe scrutant les dernières tendances, l’avenir de Bamo Meïté pourrait bien se jouer dans les derniers jours. Le joueur de l’OM pourrait apporter à Montpellier un renfort précieux, alors que le club cherche à compléter sa défense pour répondre aux défis de la saison.

7 absents et un retour important face à Rennes

Avant le déplacement à Rennes, l’Olympique de Marseille devra se passer de Pol Lirola, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Alexi Koum, tous absents en raison de blessures. Ces joueurs sont en phase de réathlétisation ou de soins et ne seront pas disponibles pour ce match important.

Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Rennes, l’entraîneur Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs absences importantes. Pol Lirola est en phase de réathlétisation sur le terrain et ne pourra pas être disponible pour cette rencontre. De même, Geoffrey Kondogbia, qui reprend la course après une blessure au mollet gauche, ne sera pas prêt à jouer contre les Rennais. Elye Wahi va devoir observer une pause d’environ 10 jours en raison d’une blessure à la cuisse. Cette blessure l’empêchera de participer à au moins deux matchs importants : le déplacement à Rennes ce samedi (21h05, 17e journée de Ligue 1) et le 16e de finale de la Coupe de France mardi.

L’absence la plus notable concerne Amine Harit, toujours en soins en raison d’une lésion au mollet droit. Le milieu de terrain marocain reste donc forfait pour ce match crucial. Enfin, le jeune Alexi Koum suit un programme similaire à celui de Lirola, en phase de réathlétisation terrain, et ne pourra pas non plus figurer dans le groupe.

Kondogbia, Harit et Lirola forfaits face à Rennes ! Hojbjerg de retour !

Ces absents s’ajoutent aux blessés de longue date, Moumbagna et Carboni.

Ainsi, bien que De Zerbi dispose d’un effectif globalement solide, ces absences viennent compléter une liste de joueurs qui manqueront à l’appel pour le déplacement à Rennes, un adversaire toujours difficile à jouer à domicile. A noter que Pierre-Emile Hojbjerg sera lui de retour alors qu’il était malade la semaine dernière. Les Marseillais devront donc faire sans ces éléments clés pour maintenir leur dynamique positive en Ligue 1.

Les indications de De Zerbi sur la suite du mercato !

Avant le déplacement à Rennes, la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD était organisée ce vendredi. Le coach Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato qui ne fait que commencer

Roberto De Zerbi a dans un premier temps souligné sa satisfaction de voir arriver le défenseur italo-brésilien Luiz Felipe Ramos : « Luiz Felipe ? Un joueur fort, jeune… Il faut du temps, il faut lui donner du temps, sans trop forcer. Il arrive ici avec beaucoup d’enthousiasme. Il peut jouer dans plusieurs positions, la place de Balerdi, Kondogbia (Cornelius et Brassier), mais aussi à droite à la place de Murillo et Meité. Il a de bonnes qualités, ce n’est pas un milieu de terrain. »



Felipe ? Il faut du temps, il faut lui donner du temps, sans trop forcer

Le coach italien a ensuite parlé de la suite du mercato d’hiver. Il ne veut pas entendre parler du départ d’un de ses cadres, mais par contre il n’est pas opposé à des transferts de joueurs qui jouent moins à condition de recruter de meilleurs éléments au même poste. De Zerbi estime cependant que ce n’est pas forcément le bon moment : « J’ai toujours mal à la tête, ça ne change rien. Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir. Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre. Cela peut permettre d’acheter des joueurs plus fonctionnels à notre système. Mais ce n’est pas le moment. »

