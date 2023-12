OM – Clermont: À quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille recevra Clermont ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Malgré la défaite ce jeudi à Brighton (1-0) lors de la 6e journée de Ligue Europa, L’OM peut enchaîner un quatrième succès consécutif en Ligue 1 face à Clermont à l’occasion de la 16e journée après les victoires face à Rennes (2-0), l’Olympique Lyonnais (3-0) et le FC Lorient (2-4). Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a profité de l’occasion pour lancer un appel aux supporters marseillais: « Sur le papier, c’est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrais lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l’équipe. C’est grâce aux supporters qu’on arrive à faire ce genre de performances » , a affirmé l’entraîneur de l’OM. C’est la première fois que j’ai lancé un appel au public et aux supporters. Le public va être fondamental car une victoire pourrait nous permettre de recoller au classement » , a-t-il ajouté.

À noter que le technicien italien sera toujours privé de Valentin Rongier, opéré du genou et qui va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Joaquin Correa est aussi touché à la cheville et ne semble pas être encore prêt à effectuer son retour. Jonathan Clauss est lui suspendu pour cette rencontre après son expulsion dimanche dernier à Lorient (victoire 2-4). Iliman Ndiaye effectuera son retour dans le groupe olympien, après la réduction de sa suspension à 2 matchs fermes, plus 1 avec sursis par le CNOSF.

« Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là« , a confirmé Gennaro Gattuso devant les journalistes ce samedi.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Clermont ?

L’OM affronte Clermont ce dimanche après-midi. Le match débutera à 17h05 et sera diffusé en direct sur Canal + Foot et Prime Video.

Comment voir OM- Clermont en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Canal + ou du Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Comment parier sur ce match ?

