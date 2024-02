OM : La mise au point de Longoria !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans une interview accordée à So Foot, Pablo Longoria a évoqué énormément de thèmes. Il a aussi clairement balayé une folle rumeur. En effet, alors qu’il était sur la sellette après le départ de Marcelino et la fameuse réunion houleuse avec les supporters, son départ était impossible car il avait l’obligation de rembourser plusieurs mois de son salaire…

Pablo Longoria explique qu’il aurait aimé mettre cette option dans son contrat, mais que cela n’est pas pas possible car illégal. « Cela fait encore partie de cette fameuse narration parallèle ! Premièrement, dans le droit du travail français, une clause de cet ordre est illégale. Deuxièmement, quand on m’a proposé d’être président de l’OM, j’ai moi-même suggéré d’intégrer cette clause. Pourquoi ? Parce que si l’on regarde mon CV, on se rend compte qu’avant l’OM, je n’avais jamais duré plus de trois ans dans le même club. Moi, j’ai voulu que le propriétaire soit convaincu de mon investissement total dans ce projet. L’idée était aussi que si un jour je prenais individuellement la décision de partir pour un salaire plus élevé ailleurs, qu’au moins le club en sorte gagnant économiquement. Comme c’était illégal, cela n’est pas allé plus loin. »

Dans un long article qui tente de décrypter les déclarations de Pablo Longoria lors de son interview accordée à la Provence mercredi, l’Equipe avait expliqué en septembre dernier que le président ne s’embarrasse pas de plusieurs contradictions notamment concernant les départs de Sampaoli et Tudor. Un story telling bien rodé et des éléments en coulisses intéressants.

En effet, le quotidien sportif explique que « le clan McCourt a inséré une clause pour se prémunir d’un départ rapide ou imprévu : la rétrocession au Bostonien de plusieurs mois de salaire de l’Espagnol. Cette clause, qui ne correspond guère au droit du travail français, n’a pas été renégociée depuis. Elle pourrait expliquer les revirements de Longoria. » Le président toujours actif aurait même lancé le recherche d’un nouveau coach.

Comme s’ils avaient voulu eux-mêmes créer les conditions de la »crise » ou s’ils avaient voulu l’anticiper au vu du calendrier à venir

Un haut dirigeant du foot français s’interroge sur la prise de position de Longoria dans ce conflit avec les supporters : « Ils se plaignent des supporters au moment où il n’y a ni banderoles, ni bagarres, ni incidents majeurs dans le stade. C’est comme s’ils avaient voulu eux-mêmes créer les conditions de la »crise » ou s’ils avaient voulu l’anticiper au vu du calendrier à venir. »

Longoria loin d’être remplacé, Fournier avait discuté avec McCourt d’un rachat du club

Qui de ses proches adjoints ? Javier Ribalta serait plutôt dans l’optique d’un départ, alors que la personne la plus perturbée par la situation semble être le directeur général Pedro Iriondo. Le quatrième cadre présent à ce fameuse réunion, Stéphane Tessier serait déjà au travail. Le directeur administratif et financier semble donc enclin à rester ? Alors que la recherche d’un éventuel successeur à Longoria aurait été timidement amorcé, l’Equipe précise que « Julien Fournier est sur le marché. Il a échangé avec le clan McCourt en juin, dans le cadre d’une prise de contacts pour des repreneurs saoudiens. Les discussions n’ont pas été poussées, McCourt souhaitant des montants pharaoniques. »