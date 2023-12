OM: les probables titulaires face à Rennes

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais ce dimanche pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Voici le onze que pourrait aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre.

Blessé face au LOSC le mois dernier, Valentin Rongier a été opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Pape Gueye est encore suspendu. Sérieusement touché à la cheville par le tacle de Steven Berghuis face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi (4-3), Joaquin Correa, dont la durée de l’indisponibilité reste à fixer, est forfait pour la rencontre. À noter également que Jordan Veretout était absent de l’entraînement ce samedi soir.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné en défense avec Gigot de retour après avoir purgé sa suspension lors du dernier match en championnat face à Strasbourg (1-1). Clauss et Lodi devraient être titulaires au poste de latéral. Veretout pourrait donc ne pas débuter et laisser sa place à Ounahi aux côtés de Kondogbia en l’absence de Rongier et le manque de solutions au milieu de terrain. Devant, Harit pourrait être titulaire dans l’axe, Aubameyang, auteur d’un triplé ce jeudi face à l’Ajax (4-3), devrait de nouveau occuper la pointe de l’attaque, Ndiaye pourrait retrouver le côté droit marseillais tandis que Sarr sera probablement aligné à gauche !

CE BUUUUT MONSTRUEUX D’AUBAMEYANG ! 😱 Quel retourné de l’attaquant de l’OM pour redonner l’avantage à Marseille 😍#OMAJA | #EuropaLeague pic.twitter.com/FRSBJGG9uk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2023

4-2-3-1 avec Ounahi à la place de Veretout et Aubameyang qui enchaîne ?

Lopez

Clauss Mbemba Gigot (c) Lodi

Kondogbia Ounahi (ou Veretout)

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye

« On sait qu’il va falloir prendre des points dès dimanche »

Amine Harit: « C’est un match sur lequel il va falloir énormément s’appuyer. On s’est crée beaucoup d’occasions. En championnat c’est différent. On sait qu’il va falloir prendre des points dès dimanche. » #OMAJA #TeamOM pic.twitter.com/ROFzntK1uj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2023

