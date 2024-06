Une ancienne légende du club dans le board olympien ? Les chiffres officiels pour Vitinha, le dossier Lindstrøm se complique… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : L’OM cherche à intégrer une légende dans le board, les montants officiels pour le prêt de Vitinha sont connus, la piste Lindstrøm refroidit…

L’Olympique de Marseille crée un nouvel organigramme avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le coach italien aura Giovanni Rossi dans ses rangs mais le club prévoit de ramener un autre italien bien connu des supporters !

Les supporters marseillais devraient revoir une tête bien connue dans l’organigramme : Fabrizio Ravanelli ! L’ancien attaquant pourrait retrouver un poste dans le board olympien comme l’annonce ce mardi le journal L’Equipe. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria l’a très souvent eu à ses côtés et son profil serait apprécié en interne.

L’Equipe précise que « Giovanni Rossi va s’engager pour trois ans à l’OM en tant que directeur technique. Son rôle sera de faire le lien entre le staff et la présidence, comme homme de confiance des deux camps. De Rossi, 58 ans, sera présent aussi bien dans la gestion quotidienne que dans la construction de l’effectif. »

De son côté FootMercato précise que Rossi « va aider De Zerbi dans ses tâches, sans pour autant venir empiéter sur les fonctions de Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM et qui continuera d’œuvrer aux côtés de Pablo Longoria, notamment pour la partie mercato. Si cette arrivée de Giovanni Rossi peut soulever quelques interrogations, elle s’inscrit pourtant dans une réflexion de longue date. (…) Rossi aura donc ce rôle de liant entre le staff et la présidence. Que ce soit dans la gestion quotidienne du groupe ou les questions sportives, le dirigeant de 58 ans va ainsi œuvrer pour maintenir la plus grande symbiose au sein du club. Une fonction de plus en plus appréciée par les cadors du football européen, à l’instar de Manel Estiarte, homme de confiance de Pep Guardiola du côté de Manchester City. »

Les derniers détails ont été peaufinés pour le départ de Vitinha au Genoa, alors qu’il ne reste que les documents à signer désormais. L’attaquant portugais partira en prêt avec option d’achat obligatoire aux alentours des 20 millions d’euros, tandis que la classe de rachat s’élèvera bien à 40 millions d’euros.

Un moindre mal pour l’OM. En perdition cette saison et durant son année 2023 à Marseille, Vitinha n’aura jamais réussi à s’imposer comme la révélation promise. Avec ses 6 petits buts en 43 apparitions, c’est du côté du Genoa que l’ancien buteur de Braga a semblé se relancer sur ses 5 derniers mois. Visiblement conquis par le joueur, les discussions pour une prolongation de son prêt n’ont pas cessées ces derniers jours. Une opération qui devrait être officialisée par le club dans les prochaines heures.

🚨🇵🇹 Genoa and Olympique Marseille are preparing all formal documents for Vitinha deal, around €16m plus add-ons up to €20m.

Olympique Marseille’s buy back clause will be in excess of €40m. pic.twitter.com/RXe6IWrDzA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024