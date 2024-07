Réunion décisive pour Carboni, Sarr c’est bouclé? Sternal impressionne… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Réunion décisive pour Carboni, Sarr c’est bouclé? Sternal impressionne…

Recrue de ce dernier mercato, Lilian Brassier a avoué qu’il appréciait bien le jeune Enzo Sternal qui évoluait l’an dernier avec l’équipe qui a remporté la Gambardella.

Ce samedi, l‘OM affrontait le Pau FC et a remporté la rencontre sur le score de 3-0. En deuxième mi-temps, Enzo Sternal a eu du temps de jeu comme lors des deux dernières rencontres amicales. Le jeune attaquant a tapé dans l’œil de Lilian Brassier.

« Je vais pas vous cacher, j’aime bien le petit Enzo, c’est un bon joueur. Son avenir avec le groupe pro ? Je vais pas m’avancer sur son futur, c’est à lui de prouver et d’apprendre », a déclaré l’ancien défenseur du Stade Brestois.

En plein débat sur l’avant saison de l’OM, Daniel Riolo et Kevin Diaz, éditorialiste sur RMC, se sont exprimés sur le nouveau projet du club dans l’After Foot. Un projet plein de promesses qui ne met pas d’accord les deux hommes. » Tu crois encore que De Zerbi est arrivé à Marseille juste pour le statut du club ? Tu crois encore à ces saucisses-là toi ? Tu penses vraiment que l’OM attire à ce point-là, alors que le club ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison ? Que ce soit une bonne nouvelle c’est une chose, mais après il faut confirmer derrière, affirme Riolo. Chaque année depuis 3 ans, on a l’impression que tous les étés t’en a 1000 de bonnes nouvelles qui arrivent au club. Tu es donc le gros naïf qui entretient les légendes des grandes promesses faites chaque été. Ça ne te suffit pas chaque année de te faire enfler. «

Un avis que ne partage pas Kevin Diaz, emballé par l’arrivée de De Zerbi et le recrutement des joueurs. » Je pense que c’est un entraîneur qui était quand même désirable et désiré par un club comme Marseille. De Zerbi c’est pas une nouvelle comme ces dernières années. Depuis Marcelo Bielsa, il n’y pas eu de recrues au poste d’entraîneur à l’OM aussi excitante. Quand tu vois un joueur comme Holjberg qui arrive qui est un cadre, même s’il y a le salaire, c’est aussi grâce au stade et au public. Sans ça personne ne vient à l’OM. «

L’Olympique de Marseille cherche toujours un meneur de jeu pour le système de Roberto De Zerbi. Les yeux des dirigeants vont vers Valentin Carboni, une nouvelle réunion devrait décider de sa venue !

La direction de l’Olympique de Marseille cherche un nouveau numéro 10 pour le dispositif en 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi. Le coach italien réclame un meneur de jeu capable de distiller de bons ballons et d’apporter son talent offensivement. Le club se dirige vers Valentin Carboni mais l’Argentin est sous contrat avec l’Inter et a été prêté à Monza la saison dernière.

D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants des deux clubs devraient se rencontrer cette semaine pour boucler les négociations. L’option d’achat du prêt devrait être discutée autour de 36M€ et une clause de rachat de la part de l’Inter Milan à 40M€.

