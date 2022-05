Un attaquant italien relancé ? Payet blessé, Harit incertain et Cosentino arrive… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les 3 infos OM du jour ! Au menu ce vendredi, Longoria n’aurait pas oublié la piste de l’attaquant Giovani Simeone, Payet blessé et Harit incertain pour le déplacement à Lorient, Massimo Cosentino annoncé au poste de secrétaire général…

Simeone encore dans le viseur ?

Le mercato estival s’annonce assez chaud du côté de l’Olympique de Marseille. En cas de qualification en LDC, Jorge Sampaoli a réclamé plus de recrues pour pouvoir réaliser un beau parcours dans la compétition aux grandes oreilles. Pablo Longoria va donc avoir du travail et si on croit certaines informations, il aurait réactivée une ancienne piste en attaque en la personne de Giovani Simeone.

Après l’élimination en Conference League, il ne reste plus que le championnat pour sauver la fin de saison olympienne. À 3 journées de la fin, l’OM est deuxième mais avec seulement 3 points d’avance sur Rennes et Monaco. 3 journées, 3 finales pour aller chercher une qualification en LDC et remplir un des objectifs de début d’année. Si cela se concrétise, on pourra donc s’attendre à un mercato estival très mouvementé chez les marseillais.

Malgré le recrutement il y a un peu plus d’un an d’Arkadiusz Milik, de Cédric Bakambu cet hiver et l’éclosion de Bamba Dieng, il semblerait que Jorge Sampaoli n’est pas trouvé la bonne formule en attaque. Déjà dans les tuyaux lors des derniers mercato, la piste menant à Giovani Simeone, le fils de l’entraineur de l’Atlético, serait de nouveau d’actualité. Auteur d’une saison remarquable à l’Hellas Verone (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs) où il est prêté par Cagliari, l’attaquant de 26 ans ne devrait pas faire de vieux os chez le 9ème du classement italien. D’après les informations de But Football Club, même si il dispose d’une option d’achat à hauteur de 12 millions qui pourrait être levée, Verone verra son international argentin très courtisé et serait tenté de réaliser une belle plus-value. Marseille serait fortement intéressé, il faudra néanmoins sortir les 20 millions minimum réclamés par le club italien. Un montant disponible seulement si l’OM se qualifie en LDC.

Sampaoli veut 4 recrues minimum !

Conscient que l’OM ne pourra pas faire des folies et qu’il y aura des départs, l’entraineur argentin souhaite ajouter au moins 4 éléments à son effectif tout en y conservant sa base. La qualification en LDC sera également primordial pour réaliser des arrivées importantes :

Harit a un problème au pied droit — Sampaoli

La Ligue 1 reprend ses droits et l’OM se déplace dimanche sur la pelouse du Moustoir pour y affronter Lorient dans le cadre de la 36ème journée. Pour cette occasion, William Saliba et Jorge Sampaoli étaient en conférence de presse en début d’après-midi pour notamment évoquer l’état de santé de Dimitri Payet. L’entraîneur olympien s’est exprimé à ce sujet

Le diagnostic n’est pas confirmé pour Payet, pour connaître son temps de récupération. Harit a un problème au pied droit. Pour le reste, il y a de la fatigue normale. (…) Remplacer Payet, c’est presque impossible. Aucun autre joueur n’a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu. Maintenant, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Mais sans lui, c’est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/2022)

Présent en conférence de presse également, William Saliba se dit solidaire avec son coéquipier.

#Saliba sur Payet : « On n’a pas encore de nouvelles de l’IRM. Mais c’est sûr qu’on n’est pas pareil sans lui. On espère que ce n’est rien de grave, on est de tout cœur avec lui » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 6, 2022

Interrogé sur la forme physique de ses joueurs et sur la dépendance que pourrait bénéficier l’OM sur l’un de ses éléments comme Dimitri Payet, Sampaoli s’est montré clair sur ce qu’il a voulu mettre en place hier soir.

#Sampaoli : « Il y a des baisses de régime, des hausses aussi. On a beaucoup travaillé pour avoir la meilleure version de nos joueurs cette saison, parfois ça n’a pas fonctionné » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 6, 2022

#Sampaoli : « Trouver et chercher le meilleur de chaque joueur c’est le travail de l’entraîneur. On essaie surtout d’avoir une forme collective, pas seulement d’un joueur » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 6, 2022



Un dirigeant passé par l’Inter bientôt à l’OM ?

Si le mercato estival du côté des joueurs risque d’être chaud à l’Olympique de Marseille, cela ne devrait pas être les seuls changements du côté du club. Depuis plusieurs semaines, plusieurs départs ont eu lieu notamment du côté de la formation avec les départs de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini officiellement pour « raisons personnelles ». Officieusement, il se pourrait que ce soit Pablo Longoria qui veuille restructurer le modèle de formation à sa manière.

Pour l’aider dans sa mission, Pablo Longoria pourrait accueillir dans les prochaines semaines un nouveau collaborateur. D’après les informations de Nicolo Schiara, journaliste sportif italien, spécialisé dans les transferts, Marseille serait en passe de s’offrir les services de Massimo Cosentino au poste de secrétaire général. Passé par l’Inter de Milan au poste de secrétaire général et plus récemment au FC Sion au poste de directeur général, l’italien dispose d’un joli C.V qui aurait convaincu le président de l’OM. Une arrivée primordiale qui pourrait soulager Longoria de certaines tâches administratives liées à la gestion d’entreprise et lui permettre de se concentrer sur le sportif.